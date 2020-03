Mulan souligne la différence entre la Chine et la diaspora asiatique – / Film

J’avoue que je ne connaissais pas grand-chose à la Ballade originale de Mulan quand j’ai mis les pieds sur le tournage du remake de Disney Mulan il y a deux ans. Comme beaucoup d’autres, j’avais grandi en regardant Mulan animé de Disney en pensant à l’héroïne comme une icône féministe (bien que typique de la version des années 90 du concept): elle était un garçon manqué, elle était une étrangère, elle était trop exubérante aussi indépendant. Mais le plus important, Mulan était la seule princesse Disney qui me ressemblait un peu. Même si je ne partageais pas son identité culturelle, cela signifiait quelque chose pour une Américaine d’origine asiatique de 6 ans – et des milliers d’autres Américains d’origine asiatique – qui ne s’était jamais vue représentée sur grand écran.

Mais de l’autre côté du monde, Mulan signifiait encore plus pour le public chinois qui regardait avec dédain la version Disney de leur bien-aimée Ballade. Guerrier folk légendaire, Hua Mulan est peut-être l’un des héros mythiques les plus connus de Chine. Mais en totale opposition à sa représentation de Disney en tant qu’étranger éternel, Mulan est considérée comme un symbole de la vertu confucéenne, poussée à se déguiser en soldat masculin par sens du devoir envers sa famille et l’empereur.

«Le public traditionnel de Disney et le public asiatique de la diaspora ont vu le film d’une manière et le public chinois traditionnel en Chine a vu d’une manière légèrement différente», producteur Mulan Jason Reed a remercié / Film et un groupe de journalistes sur le tournage du prochain remake en direct de Disney.

Du point de vue occidental, il s’agit d’une fille indépendante qui trouve enfin son vrai moi en se libérant des attentes de la société. Pour le public chinois qui avait connu le héros mythique à travers le poème ancien, il s’agissait de remplir son devoir envers la société – un principe commun dans le confucianisme. Cela est cohérent à travers les nombreuses versions de la Ballade de Mulan remontant à la première version écrite du poème autour du 6ème siècle.

«Poème après poème, cette loyauté envers la famille et l’empire est la seule raison pour laquelle Mulan de quitter la maison et de s’habiller en soldat masculin», écrit Mari Ness de Tor.com sur la longue tradition culturelle qui entoure Mulan. «Les poèmes montrent qu’elle rêve de rentrer à la maison, de se maquiller à nouveau et la louent d’avoir sacrifié temporairement cette vie pour sa famille et son empereur.

Le confucianisme, qui – entre autres choses – met l’accent sur l’harmonie sociale, est conforme aux valeurs est-asiatiques de la communauté valorisante par rapport à l’individu. C’est en contraste presque direct avec les thèmes de l’animation de 1998 Mulan, dont le protagoniste était beaucoup plus familier au public américain préparé pour une héroïne courageuse et à l’esprit individuel. “Et une fille qui a un cerveau, qui parle toujours de son esprit?” Mulan chante même à un moment donné à Mulan, parlant d’elle-même.

Cela a laissé l’équipe de tournage, qui comprenait Reed et le réalisateur Niki Caro, avec la difficile tâche de concilier les deux attentes très différentes de Mulan: l’icône Disney et la légende chinoise. Sans parler de l’importance de Mulan pour la communauté de la diaspora asiatique, qui a sans doute encore plus d’intérêt dans l’arc de réalisation du personnage que le public Disney habituel. À quel point était-ce passionnant, à quel point cathartique que nous avons pu voir une héroïne asiatique se libérer des attentes de la société de la manière dont beaucoup d’entre nous voudraient échapper à nos propres traditions culturelles ou aux pressions parentales strictes? Aussi rare que d’avoir une héroïne asiatique sur grand écran, il était encore plus rare que son voyage parle si intimement à de nombreux Américains d’origine asiatique de première ou de deuxième génération. Et mieux encore, les acteurs exprimant les personnages étaient des idoles américano-asiatiques: Ming-Na Wen du Joy Luck Club, B.D. Wong, Pat Morita. C’est la communauté de la diaspora asiatique que Reed dit que l’équipe a gardée à l’esprit tout en essayant de rapprocher «les deux façons complètement différentes de lire l’histoire».

«Traditionnellement, l’histoire de Mulan est l’histoire d’une jeune fille qui trouve un moyen de faire son devoir. Et tout est question de devoir et de gentillesse au sujet de la dévotion à l’ordre confucéen et de ce que nous avons trouvé dans nos recherches pour la communauté de la diaspora. Ils l’ont lu comme l’histoire d’une jeune fille trouvant son chemin contre ses parents, que malgré les règles et les traditions, elle a trouvé sa propre voie à suivre. Ce sont donc deux façons complètement différentes de lire l’histoire. »

Quelques éléments majeurs qui ont fait du film un tel succès auprès du public occidental et du public de la diaspora asiatique (alias ceux issus d’immigrants des pays asiatiques) ont spécifiquement classé le public chinois. Le dragon, symbole de puissance et de force en Chine, a été réduit à un personnage de bande dessinée idiot. La scène où Mulan coupe ses cheveux courts – longtemps considérée comme une scène habilitante pour le public occidental, pour qui les cheveux courts sont plus masculins – afin de mieux se déguiser en homme a été raillée par le public chinois, qui savait que les cheveux longs étaient communément porté par les hommes et les femmes dans la Chine ancienne.

“Historiquement, il y avait eu une certaine résistance au film d’animation sur le marché chinois”, a déclaré Reed. «Nous voulions nous assurer que nous étions pleinement conscients de ces préoccupations et que nous les abordions là où nous le pouvions, et que nous les comprenions même dans des endroits où nous n’avions pas l’impression de pouvoir y répondre. Et que nous trouvons vraiment cet équilibre. »

Les acolytes loufoques – y compris le bien-aimé Mushu rendu emblématique par la performance décalée d’Eddie Murphy – ont disparu. Mulan ne coupe pas ses cheveux. Les chansons musicales du spectacle sont sorties. Ce sont des changements majeurs dans le remake qui, plutôt que de simplement le différencier des autres remakes de Disney, sont conçus pour plaire spécifiquement au public chinois. S’il semble que Disney veille tout particulièrement à attirer le marché chinois, ils le sont. Ces dernières années, l’industrie cinématographique chinoise est devenue un acteur majeur à Hollywood: la Chine possède le plus grand box-office à l’étranger (avec ses cinéphiles en passe de dépasser le public américain), et les grandes sociétés de production chinoises ont commencé à investir, à coproduire et même à la sortie de films hollywoodiens. Vous l’avez déjà vu dans les titres – comment de grands studios hollywoodiens comme Marvel insèreront une célébrité chinoise ou des scénarios centrés sur la Chine dans leurs films pour attirer davantage le public chinois, ou comment un film sera une bombe massive parce qu’il a sous-performé au box-office chinois, ou comment un film sera radicalement changé pour céder aux censeurs chinois. Avec Disney qui a sa deuxième chance d’amener une figure chinoise légendaire sur grand écran, ils ne veulent plus tout gâcher, en particulier avec les enjeux du box-office si élevés.

Alors, comment l’équipe de tournage derrière Mulan a-t-elle équilibré les attentes presque opposées de leur public américain et chinois? Très, très soigneusement. “Nous avons vraiment creusé pour essayer de nous assurer que nous nous adressions à ces deux publics de manière réfléchie”, a déclaré Reed. “Je pense que nous avons trouvé un moyen de lier les deux[s] ils regardent le film ensemble. ” Reed a déclaré qu’ils ont finalement pu réunir les principes confucéens de l’histoire avec l’attitude indépendante animée de Mulan.

«Ce que nous avons réalisé en le parcourant, c’est que même si c’est l’histoire d’une personne qui trouve son vrai moi et trouve sa vérité intérieure, mais finalement elle le fait au service de l’idéal confucéen, alors elle trouve un moyen de la faire devoir, mais elle ne peut pas le faire de la façon dont les jeunes filles étaient normalement censées le faire, alors elle trouve sa propre voie contre les normes de la société mais accomplit finalement son destin. »

Héroïne, symbole, légende, Mulan signifie tant de choses différentes pour tant de gens. L’accent mis par Disney sur l’attrait du public chinois ne nie pas nécessairement le sens que le film d’animation Disney de 1998 détenait pour le public asiatique-américain. Mais cela met en évidence l’écart grandissant entre le continent chinois et les Asiatiques diasporiques qui ont toujours soif de plus de représentation sur grand écran. Ils ne l’obtiennent pas nécessairement avec Mulan, dont l’histoire est si profondément ancrée dans la culture chinoise qu’il serait malhonnête d’essayer de la rendre plus «asiatique-américaine», de toute façon. Mais avec Disney reconnaissant l’impact du public diasporique asiatique sur le remake de Mulan, c’est peut-être une question de temps.

