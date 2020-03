Mulatto partage une vidéo “Rich Sex”

Mulatto dépose une nouvelle vidéo.



Mulatto d’Atlanta a trouvé un nouveau profil en 2020 grâce à sa coupe “Bitch From Da Souf” et son remix ultérieur a propulsé le cracheur du sud vers de nouveaux sommets.

À la fin de l’année dernière, elle a sorti son EP Hit the Latto pour les auditeurs et revisite maintenant cette liste de chansons en distribuant son dernier clip “Rich Sex”.

Dans le clip, Mulatto attire l’œil d’un caissier de banque alors qu’elle tente de réussir un vol de deux. À la mode, la belle du sud garde les choses assez brumeuses devant la caméra alors qu’elle flotte sur le fond de Bankroll Got It. Le clip arrive alors qu’elle accompagne Lil TJay lors de la tournée True 2 Myself. Actuellement en pause, la tournée devrait reprendre au Canada vers la fin mars.

Regardez “Rich Sex” ci-dessus.

