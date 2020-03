Murda Beatz et YNW Melly appellent Lil Durk à compléter “Banana Split”

La célèbre productrice canadienne Murda Beatz a donné aux fans un bop de quarantaine à apprécier pendant ce verrouillage mondial. Il a fait surface vendredi 27 mars avec son morceau “Banana Split”, une collaboration avec YNW Melly avec Lil Durk. Pour quelqu’un qui est resté en détention pendant plus d’un an, YNW Melly a lancé de nouveaux morceaux sans hésitation.

Melly a partagé son projet à succès Melly vs Melvin en novembre dernier et a été entendu sur des collaborations avec divers artistes depuis le début de son incarcération. Le rappeur a sauté sur ce mélange Murda Beatz pour rapper sur les liens de la rue et vivre la vie de luxe, ce dernier étant quelque chose qu’il ne peut pas attendre de rentrer à la maison s’il est libéré. Lil Durk de Chicago crache un verset et s’assure d’inclure que ses rimes ne sont pas sur le point de lui causer plus de problèmes juridiques. “Aucun acte d’accusation sur la chanson”, rappe-t-il. Découvrez “Banana Split” de Murda Beatz et YNW Melly avec Lil Durk et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles Quotable

D’accord, mais je pourrais être d’accord

J’ai du sang et oui j’ai mon diplôme (Slatt)

Cela signifie que j’ai des connaissances sur les n * ggas qui tuent

Et j’ai vraiment des corps et tout ce corps lil ‘b * tch (Slatt, lil’ bitch)

D’accord contre ce corps lil ‘b * tch (Lil’ b * tch)

Allez vous éclater un peu molly b * tch (Lil ‘hoe)

