Murder 24/7 est-il à la télévision ce soir? Le documentaire sur le crime de la BBC est-il terminé? – HITC

Murder 24/7 a captivé les fans de la BBC ces dernières semaines, mais y a-t-il d’autres épisodes à venir?

Les séries documentaires sur le crime ont gagné en popularité ces dernières années.

Qu’il s’agisse de véritables séries policières telles que Making a Murderer ou The Disappearance of Madeleine McCann ou de séries volantes telles que 24 Hours in Police Custody, le public de ce type d’émissions ne semble plus grande.

En conséquence, même la BBC a cherché à se mettre en scène et en février 2020, nous avons vu la libération de Murder 24/7.

Cependant, après cinq épisodes examinés dans deux cas, y aura-t-il d’autres épisodes dans cette série?

Meurtre 24/7 sur BBC Two

Murder 24/7 suit des policiers de la police d’Essex qui tentent de résoudre un meurtre au cours de plusieurs épisodes.

De l’enquête sur la scène du crime à l’arrestation et à l’inculpation de suspects, toutes les bases sont couvertes.

La série a fait ses débuts sur BBC Two le lundi 24 février avec plusieurs épisodes qui ont suivi quotidiennement.

Y a-t-il un autre épisode ce soir?

Non.

La première série de Murder 24/7 ne contient que cinq épisodes, qui ont tous été diffusés.

Les trois premiers épisodes de la série ont suivi l’enquête entourant la mort de Courtney Valentine-Brown tandis que les deux derniers épisodes, diffusés respectivement les 2 et 3 mars, ont permis aux téléspectateurs de regarder de plus près le meurtre de Carl Hopkins ainsi que le poignardage d’un autre. victime, ce qui était un cas totalement différent.

La série sera-t-elle de retour?

Non confirmé. On ne sait pas si Murder 24/7 sera de retour sur nos écrans pour une deuxième série.

Cependant, les 24 heures de garde à vue de Channel 4 sont revenus pour sa neuvième série en 2020 et comme il s’agit d’une émission très similaire à Murder 24/7, il n’y a aucune raison de suggérer pourquoi la BBC ne peut pas maintenir sa série un peu plus longtemps.

Jusqu’à ce que nous en apprenions plus, les cinq épisodes de Murder 24/7 sont disponibles pour être diffusés via BBC iPlayer.

