Mursel dit à Anna qu’il «souffre» dans un aperçu furtif

90 jours Fiancé Saison 7 étoiles Mursel Mistanoglu et Anna Campisi ont commencé à lutter dès que Mursel est arrivé au Nebraska de son pays natal, la Turquie.

En plus de leur barrière linguistique, qui les oblige à utiliser une application de traduction pour la communication même de base, Anna et Mursel se sont affrontés sur les trois fils d’Anna. Parce qu’il savait que ses parents désapprouveraient, Mursel a refusé de dire à sa famille en Turquie que les garçons d’Anna existaient même.

Quand Mursel est finalement devenu clair pour sa famille, les choses ne se sont pas bien passées, c’est le moins qu’on puisse dire. Et dans un aperçu récemment dévoilé de l’épisode du 90 janvier Fiancé du 12 janvier, Mursel et Anna ont fait face aux conséquences déchirantes.

Anna Campisi | Anna Campisi via Instagram

Mursel a finalement révélé à ses parents les trois fils d’Anna

Après que les invités de la partie de bachelorette d’Anna l’ont pressée de donner un ultimatum à Mursel, c’est exactement ce qu’a fait la star de 90 Day Fiancé. La mère de trois enfants de 38 ans a insisté pour que son fiancé appelle sa famille et parle de sa situation familiale.

Lorsque Mursel a accepté à contrecœur, les choses ont empiré encore plus qu’il ne le pensait. Non seulement les parents de Mursel ont exigé qu’il retourne en Turquie, mais ils ont également dit à leur fils qu’ils n’avaient jamais aimé Anna en premier lieu. “Je n’ai jamais voulu Anna”, lui a dit la maman de Mursel lors d’un appel vidéo.

Alors qu’il avait le cœur brisé, Mursel a déclaré qu’il ne pouvait pas trahir ses parents et se préparait malheureusement à retourner dans son pays d’origine.

Les stars du «90 Day Fiancé» avaient un cœur à cœur avant son retour en Turquie

Dans le nouveau coup d’œil de TLC sur l’épisode du 90 Day Fiancé du 12 janvier, Mursel et Anna ont eu ce qui ressemblait à leur dernière conversation avant de partir pour la Turquie. Le visage de Mursel était mouillé de larmes alors qu’ils s’asseyaient ensemble sur le canapé d’Anna, discutant de leur rupture.

“Je ne peux pas croire que tu ne me choisis pas”, a déclaré Anna à son fiancé.

“Je veux le mariage, mais ma famille est très mauvaise”, a déclaré Mursel en turc.

Passant à l’anglais, il a essayé de se connecter avec elle une dernière fois, déclarant: “Je t’aime, Anna.” “Non, tu ne le sais pas”, répondit tristement Anna.

Anna a déclaré aux producteurs de 90 Day Fiancé qu’elle en avait marre de l’indécision de son fiancé et de son manque de courage face à sa famille. «Je suis juste en colère contre toute cette situation», a-t-elle déclaré. «Je pensais vraiment qu’il m’aurait pris au-dessus de sa famille et il ne le fait pas. Il n’arrête pas de me dire qu’il m’aime et il est désolé. Mais il ne peut pas le prouver et le prouver. ”

Anna a dit à Mursel qu’il lui avait brisé le cœur

Mursel avait de plus en plus le cœur brisé alors que la conversation se poursuivait. Il a dit à sa fiancée avec leur application de traduction: «Vous êtes tellement en colère contre moi.» «Oui», a-t-elle répondu sans détour.

Mais Mursel a insisté sur le fait qu’Anna n’était pas la seule à souffrir. «Je souffre trop de douleur», lui a-t-il dit.

“Mon cœur est brisé”, a admis Anna, avant de détourner Mursel quand il a essayé de l’embrasser.

Mursel s’est assis pour une interview avec les producteurs de TLC, avouant que sa rupture avec Anna n’était rien de moins que dévastatrice. “Anna était horrible quand je l’ai vue”, a déclaré la star de 90 Day Fiancé. «Elle était très triste. Elle n’a aucun espoir. Je veux dire, j’étais dévasté. J’étais vraiment désolé. “

De retour sur le canapé, Mursel a avoué: «Je t’aimerai toute une vie.»

Mais Anna en avait assez. “Non. Finition amoureuse. Tu m’as perdu », répondit-elle alors que Mursel sanglotait.« Je sais. »

Enfin, elle a dit qu’il était temps pour lui de partir. «Je veux juste que tu partes. Mursel, ne me recontactez plus, d’accord? »Demanda Anna. Son fiancé était silencieux alors qu’il se repliait sur le canapé, pleurant toujours.