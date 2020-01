Musique à assassiner par: Eminem et son histoire d’horreur

Surprise, Eminem nous a réveillés ce matin avec un nouvel album. Explosant ses canaux de médias sociaux, Slim Shady a laissé tomber le prochain dans ses sorties inattendues, celle-ci intitulée De la musique à assassiner. Les fans de Casual Slim étaient ravis de ce qui semblait être un album sur le thème de l’horreur, mettant en vedette Em avec une ou deux armes meurtrières, du sang coulant sur le côté et un minuscule masque de hockey. Mais ce n’est pas la première incursion de Slim dans le domaine de l’horreur; en fait, Slim a parsemé de références à l’horreur tout au long de sa musique, et ce n’est que son prochain épisode.

Vous l’avez entendu ici, tout le monde: Eminem est un film d’horreur.

Le hip hop a des thèmes d’horreur tissés depuis des années, et cela n’a certainement pas été créé par Eminem. Vers 1994, il y a eu une augmentation du horrorcore, une sous-secte du hip hop qui a transformé des thèmes comme les slashers, l’horreur occulte et psychologique en paroles. Des gars comme Jimmy Spicer, le Dr Jeckyll et M. Hyde, et les Geto Boys étaient à l’avant-garde de ce mouvement avec lequel Eminem danse. Les scores d’horreur ont été échantillonnés par Busta Rhymes et Ice T, et les méchants slasher ont été référencés par Nicki Minaj, Jay Z, 2 Pac et Lupe Fiasco. Comme ces grands, Eminem a éclaboussé du sang sur une grande partie de sa musique.

Le groupe de rap d’Eminem, D12, a sorti son premier album studio en 2001 faisant référence à une nuit qui nous est familière pour les fans effrayants, Devil’s Night. Ce titre, cependant, fait référence à la pratique de Détroit où les maisons abandonnées sont incendiées. Parmi les pistes, il y en a une pour laquelle l’album tire son nom, qui se penche sur horrorcore.

Je fais de la musique pour te rendre malade de la fausse musique

Musique de haine comme la musique du diable adorant Satan

Alors dites vos prières, votre Je vous salue Marie et Jésus

Prenez deux bâtons, collez-les ensemble et faites un crucifix

Essayez de l’arrêter mais vous ne pouvez pas le faire

L’album contient également le morceau «American Psycho», qui fait référence aux favoris de l’horreur Hannibal Lecter, Carrie White et Michael Myers.

Pas étranger à la narration, Eminem tisse souvent un fil fantasmagorique dans ses morceaux. Bien avant que «Stan» n’entre dans la langue vernaculaire comme référence à un fandom impitoyable, «Stan» était un morceau Slim qui racontait une histoire effrayante d’un fan obsédé qui finit par s’envoler de la poignée, mettant en place une fin de torsion. Bien que ce ne soit même pas le récit le plus effrayant que Slim ait raconté via le rap.

Le morceau de 2009, “3 A.M.” est un pur conte de slasher:

Tu marches dans un couloir d’horreur

Il est presque quatre heures du matin et vous êtes dans un

Cauchemar, c’est horrible, là est le coroner

En attendant que tu tournes le coin pour qu’il puisse te coincer

Tu es un foutu, il est sur toi

Du coin de sa cornée, il vient de te voir courir

Tout ce que vous voulez, c’est vous reposer car vous ne pouvez plus courir, vous avez terminé

Tout ce qu’il veut c’est te tuer devant un public

La chanson est un récit à la première personne d’un homme qui continue de s’évanouir et de se réveiller couvert de sang entouré de corps, réalisant finalement qu’il est un méchant slasher fier et un mal pur, mais pas avant de faire référence à une autre icône d’horreur.

Elle met la lotion dans le seau

Il met la lotion sur la peau

Ou bien il récupère le tuyau

Avant cette histoire d’horreur, Slim s’est associé à Royce Da 5’9, un duo qui s’appelle «Bad Meets Evil», et a abandonné «Scary Movies», échantillonnant une chanson de Shirley Bassey, retournée pour ressembler à une partition d’horreur. Le refrain a joué avec l’idée que le film effrayant pourrait être réel.

Vous voulez du drame? Tu veux faire un film effrayant?

Les rappeurs viennent avec leur équipe et portent des outils

Vous pouvez sauter directement hors de l’écran et me déplacer à peine

Nous y tenons fort, en direct et en vedette

La chanson de 50 Cent, sur laquelle Slim apparaît, «Psycho», détaille ce qui est essentiellement un aveu, ou peut-être un avertissement, que ces versions de Slim et Fifty sont sujettes à des coupures. “Psycho” n’est pas tout à fait le départ marqué de la tendance de Slim à détailler la violence contre les vraies femmes, mais il est pris en sandwich avec le refrain joyeux slash.

Tu vois, je suis un psycho, un malade, je suis fou

J’ai dit que j’ai tiré mon couteau, je vais te tuer si tu me fais

Ils veulent me voir abattu, enfermé et mis en cage

Je reviendrai plus grand, plus fort et en colère

Cela ressemble à des méchants familiers? Slim et Fifty semblent le penser, et font cette comparaison dans la piste: “Toujours aussi maniaque sur le NyQuil et psycho que Michael Myers.”

Un autre des morceaux effrayants de Slim est “Psychopath Killer”, une collaboration avec Slaughterhouse qui est apparue sur Shady XV. Ce n’est pas les paroles, mais la pochette de l’album (ci-dessus).

Slim a quelque chose pour tremper ses pieds dans le sang de slasher. Pour sa tournée de 2001, il a sauté dans une tenue qui ressemble à une création à courte vue d’un slasher unique, ou à un hommage à un ancien favori portant un masque de hockey. Il a fait référence à cette tenue sauvage dans la bande-annonce de MMLP2 en 2018, se qualifiant de «monstre» créé par Rick Rubin et le Dr Dre.

Bien qu’il ne soit certainement pas le roi du hip-hop horrorcore, Slim Shady a dansé avec le diable tout au long de son illustre carrière musicale. Fan de tout slasher, il portait un masque de hockey, brandissait une tronçonneuse et craquait vers le vendredi dix-neuvième. Cette remise des diplômes aux références d’Hitchcock est une prochaine étape naturelle pour le Slim qui mûrit, un fan d’horreur de bout en bout.