Musique et football unis devant le Covid-19

Madrid, – Plus de cinquante artistes et footballeurs participeront demain samedi au ‘LaLiga Fest’, un festival caritatif international organisé par la Ligue espagnole de football.

L’objectif de ce macro-concert est double, d’une part, de lever des fonds pour l’acquisition de fournitures médicales pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et, d’autre part, de soutenir les fans qui sont contraints de rester chez eux pendant ces semaines de mise en quarantaine.

La Ligue réunira plus de 20 artistes avec autant de joueurs qui représenteront les 20 clubs. Ce seront les artistes et les footballeurs qui se rencontreront lors de ce concert:

Les artistes: Aitana, Alejandro Sanz, Antonio Carmona, Antonio José, Antonio Orozco, Ainhoa ​​Arteta, Beret, Cami, Danna Paola, David Bisbal, Diogo Piçarra, El Arrebato, José Mercé, Juanes, Juan Magan, Lang Lang, Lola Índigo, Lucas Vidal , Luciano Pereyra, Luis Fonsi, Manuel Carrasco, Miriam Rodríguez, Mon Laferte, Morat, Pablo Alborán, Pablo López, Raphael, Rosario, Sebastián Yatra, Taburete, Tini et Vanesa Martín.

Rafael Nadal sera l’ambassadeur de l’événement



Footballeurs: Iker Muniain, d’Athletic Club; Koke et Saúl, de l’Atlético de Madrid; Oier Sanjurjo, de CA Osasuna; Unai Bustinza du CD Leganés; Manu García, du Deportivo Alavés; Gerard Piqué et Iván Rakitic, du FC Barcelone; Jorge Molina et Jaime Mata, de Getafe CF; Víctor Díaz, du Granada CF; José Luis Morales, de Levante UD; Hugo Mallo, du RC Celta; Javi López et Wu Lei, du RCD Espanyol à Barcelone; Xisco Campos, du RCD Mallorca; Joaquín, du Real Betis Balompié; Sergio Ramos et Lucas Vázquez, du Real Madrid CF; Asier Illarramendi, de la Royal Society; Javi Moyano du Real Valladolid CF; Sergi Enrich, de SD Eibar; Jesús Navas, du Sevilla FC; Dani Parejo et Rodrigo Moreno, du Valencia CF et Santi Cazorla, du Villarreal CF.

«Cette initiative est devenue quelque chose de très important. Nous avons les meilleurs artistes, les meilleurs clubs et joueurs et les meilleurs fans. Ensemble, nous allons convaincre les gens de l’importance de rester chez eux en ce moment et nous allons lever des fonds pour acheter des fournitures médicales, qui font tellement défaut à un moment comme celui-ci », a déclaré Javier Tebas, président de LaLiga.

“LaLigaSantander Fest” sera diffusé ce samedi 28 mars à 11h00, heure du Mexique. Il peut être apprécié partout dans le monde via les canaux sociaux de LaLiga, à la fois sur YouTube et Facebook.

