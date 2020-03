Les meilleurs groupes de filles Motown sont devenus si synonymes du terme “groupe de filles” qu’il est facile de penser que Motown a inventé le concept. Ce n’était pas le cas, mais ces groupes de filles qui ont fait leurs débuts sur Motown – parmi eux Martha & The Vandellas, Les Marvelettes et, bien sûr, The Supremes – très défini le son du groupe de filles avec des chansons telles que «Dancing In The Street», «Please Mr Postman» et «Baby Love».

Ici, nous sélectionnons dix des meilleurs groupes de filles Motown de tous les temps, vous indiquant la direction de leurs plus grands succès, ainsi que des coupes plus profondes pour ceux qui en veulent plus.

Meilleurs groupes de filles Motown: 10 actes essentiels que vous devez savoir

Les Marvelettes

Les Marvelettes ont été le premier groupe féminin de Motown et ont marqué le premier succès de Billboard No.1. Le groupe est né au lycée en cinq morceaux composés de Gladys Horton, Katherine Anderson, Juanita Cowart, Georgeanna Tillman et Georgia Dobbins, dans l’espoir de gagner un concours de chant scolaire. Leur premier hit, “Please Mr Postman”, a été écrit du jour au lendemain par Dobbins après le propriétaire de Motown, Berry Gordy, leur a dit qu’ils avaient besoin de matériel original s’ils voulaient un contrat de chant. Le groupe est rapidement devenu un trio, composé de Wanda Young, Gladys Horton et Katherine Anderson et ‘Please Mr Postman’, qui présente Marvin Gaye sur les tambours, serait un énorme succès – et a été célèbre couvert par Les Beatles sur leur deuxième album, With The Beatles. Malgré l’enregistrement de super matériel, The Marvelettes ne réussirait pas à avoir le même impact graphique que certains des meilleurs meilleurs groupes de filles Motown sur cette liste, alors que Motown tournait son attention vers d’autres actes.

Doit entendre: “S’il vous plaît M. Postman”

Écoutez ensuite: «Le chasseur est capturé par le jeu», «Je vais continuer», «Danger Heartbreak Dead Ahead», «Trop de poissons dans la mer»

The Supremes

Le groupe qui est venu définir le sens irréprochable de l’équilibre et du glamour de Motown a connu un début difficile dans l’entreprise: notoirement pendant un certain temps comme les «suprêmes sans coup sûr», ils n’ont réussi à marquer un coup qu’en 1964, avec « Où est passé notre amour? Le trio sortirait cependant 12 glorieux singles n ° 1 en leur temps – plus que tout autre groupe Motown de l’histoire du label. La composition des Supremes a changé à plusieurs reprises au cours de la carrière du groupe de 1960 à 1977, le seul membre constant étant Mary Wilson. Leur meilleur line-up était le trio de Mary, Florence Ballard (et, plus tard, la belle Cindy Birdsong) et – bien sûr – Diana Ross. Pendant un court laps de temps, ils seraient connus sous le nom de Diana Ross & The Supremes, pour capitaliser sur le succès des autres grands frappeurs de Motown, Martha & The Vandellas. Diana Ross quittera plus tard le groupe et poursuivra une carrière solo très réussie.

Doit entendre: ‘Bébé d’amour’

Écoutez ensuite: ‘Arrêtez! Au nom de l’amour »,« Vous ne pouvez pas vous dépêcher d’amour »,« Vous me gardez accroché »,« L’amour est comme une démangeaison dans mon cœur »,« Mon monde est vide sans vous »,« Amour enfant »

Martha & The Vandellas

Battant seulement The Supremes pour le titre de Queens Of Motown, Martha & The Vandellas a enregistré quelques-unes des chansons les plus excitantes que le label sortirait. Il y a la «vague de chaleur» rapide et furieuse, qui exige que les auditeurs se lèvent et dansent; l’invention musicale «Nowhere To Run», utilisant des chaînes métalliques de pneus de voiture comme instruments de fond percutants; les coups de main irrésistibles de «Jimmy Mack»; et, bien sûr, «Dancing In The Street». Ce dernier avait été écrit par Marvin Gaye, qui a décidé de ne pas l’enregistrer et l’a offert à son compagnon de label (et partenaire de duo) Kim Weston. Après l’avoir refusée, la chanson a été transmise à Martha & The Vandellas et elle s’est avérée un succès retentissant – en particulier pour ses klaxons d’ouverture et son rythme de tambour tonitruant, fournis par Marvin Gaye et Ivy Jo Hunter, qui frappe un fer à repasser en métal. “Dancing In The Street” a continué à avoir un héritage réussi, inspirant Bruce Springsteen“Racing In The Street”, et il a été couvert par Van Halen en 1982, et David Bowie et Mick Jagger en 1985.

Doit entendre: «Danser dans la rue»

Écoutez ensuite: «Heat Wave», «Nowhere To Run», «Jimmy Mack»

Les Velvelettes

Qui peut résister aux claquements de mains et aux «putes» des «Aiguilles dans une botte de foin» des Velvelettes? Alors qu’elle était au 45e rang des classements US Hot 100 lors de sa sortie en 1964, la chanson est devenue à juste titre un favori des fans de Motown, gagnant les Velvelettes leur place parmi les meilleurs groupes de filles Motown. Leur single de suivi, «He Was Really Sayin’ Somethin »», n’a réussi qu’à atteindre le numéro 64, mais sera plus tard un succès pour le groupe britannique de filles Bananarama. Bien que les Velvelettes ne me viennent pas à l’esprit aussi rapidement que certains des autres groupes de filles de cette liste, la série de chansons qu’ils ont enregistrées dans leur court mandat à Motown valent la peine d’être précieuses.

Doit entendre: ‘Aiguille dans une botte de foin’

Écoutez ensuite: «Il était vraiment en train de dire quelque chose», «Un oiseau dans la main en vaut deux dans la brousse», «Dois-je leur dire», «Je suis l’exception à la règle»

Les Andantes

Que vous le sachiez ou non, vous avez entendu The Andantes. Ils étaient les choristes de Motown et apparaissaient sur des disques de tout le monde, y compris Stevie Wonder et Marvin Gaye, donc s’il y a quelqu’un qui mérite de faire la liste des meilleurs groupes de filles Motown, c’est bien eux. Lorsque le groupe a finalement eu l’opportunité de mettre son nom sur un single, en 1964, ils ont enregistré le magnifique ‘(Like A) Nightmare’; cependant, le chant principal a été géré par la chanteuse des Marvelettes Ann Bogan, au lieu des Andantes. Incroyablement, la chanson n’a pas réussi à figurer sur la carte, mais est depuis devenue l’un des enregistrements de groupes de filles les plus rares et les plus chers pour les collectionneurs.

Doit entendre: «(Like A) Nightmare»

Écoutez ensuite: ‘Si tu étais mienne’

Les Sœurs Lewis

Comme de nombreux artistes d’enregistrement de Motown, Helen et Kay Lewis ont initialement rejoint le label en tant qu’auteurs-compositeurs et choristes avant d’avoir eu leur propre chance de se produire. En tant que The Lewis Sisters, ils ont publié deux singles, l’écho de “ You Need Me ”, qui a essayé de reproduire le vaste son de groupe de filles de Phil Spector, obsédant et à succès commercial, et “ It’s An Odd Ball ”, qui, avec ses instruments jazzy et sa voix sensuelle , est celui à rechercher en premier. Fait intéressant, le duo a été présenté comme The Singing School Teachers sur quelques versions – très probablement comme un argument de vente de nouveauté. Aucun des singles des Lewis Sisters n’a cependant réussi à susciter beaucoup d’intérêt et ils ont recommencé à écrire pour d’autres actes de Motown.

Doit entendre: “Il est un drôle de ballon”

Écoutez ensuite: «Moonlight On The Beach», «By Some Chance», «You Need Me»

Les sucettes

The Lollipops avait déjà enregistré pour d’autres labels de Detroit sous le nom de The Sequins. Ils ont changé leur nom pour The Lollipops, mais n’ont sorti qu’un seul single signé avec Motown: le soulful ‘Cheating Is Telling On You’, sorti en 1969. La face B du single, ‘Need Your Love’, sonne comme si cela aurait pu être écrit pour The Supremes. Bien que leur séjour à Motown ait été court, ces chansons valent le détour.

Doit entendre: “La tricherie vous parle”

Écoutez ensuite: ‘Besoin de ton amour’

Gladys Knight & The Pips

Techniquement, Gladys était la seule femme membre de ce groupe, mais, en tant que leader de The Pips, nous ne serions pas d’accord si nous ne la mentionnions pas ici. Avec sa voix phénoménale soul, Gladys a enregistré une fantastique gamme de chansons avec The Pips sur des devoirs vocaux. Alors qu’ils ont enregistré leur plus gros succès – ‘Midnight Train To Georgia’ – dans les années 70 pour le label Buddah, leur mandat chez Motown a été incroyablement fructueux. Sur le label subsidiaire de Motown, Soul, ils ont sorti des tubes soul plus audacieux et plus durs, tels que “Didn’t You Know (Youd Have To Cry Sometime)” et la magnifique “Everybody Needs Love”. Les fans de soul qui ne connaissent pas sa version de “I Heard It Through The Grapevine” – sorti avant La version la plus célèbre de Marvin – ferait bien de l’écouter, avec “It Should Have Been Me”, qui sera un succès pour Yvonne Fair en 1976.

Doit entendre: “Ne le savais-tu pas (tu devrais pleurer quelque temps)”

Écoutez ensuite: «Tout le monde a besoin d’amour», «Si j’étais ta femme», «Prends-moi dans tes bras et aime-moi», «Je l’ai entendu à travers la vigne», «Qui est-elle (et qu’est-ce qu’elle est pour toi)», «Ça Aurait dû être moi ‘

L’amour des sœurs

Fondée par d’anciens membres de Ray CharlesLe groupe de soutien, The Raelettes, à la fin des années 60, The Sisters Love a sorti un certain nombre de singles sur A&M Records avant de signer sur le label MoWest de Motown. Ils sont restés en grande partie un groupe culte, mais leurs numéros de disco les qualifient pour une place parmi les meilleurs groupes de filles Motown. Avec ses cornes jazzy et ses harmonies magnifiques, ‘You’s Got To Make The Choice’, de 1972, montre parfaitement pourquoi ils ont été choisis pour faire le tour du monde avec Jackson 5. Ils ont également enregistré une fabuleuse version de “Give Me Your Love” de Curtis Mayfield en 1973, qui doit être entendue pour être crue.

Doit entendre: “Vous devez faire le choix”

Écoutez ensuite: “J’apprends à faire confiance à mon homme”, “(Je ne pourrais jamais faire) un homme meilleur que vous”, “Mon amour est à vous (jusqu’à la fin des temps)”

Haute Inergie

Découverte par Gwen Gordy Fuqua, la sœur de Berry Gordy, High Inergy a été ajoutée à la liste de Motown en 1977. Le label espérait qu’ils reprennent là où les précédents grands groupes de filles s’étaient arrêtés; en fait, le groupe tire son nom du LP High Energy de 1976 des Supremes. Bien qu’ils n’atteignent pas les sommets des meilleurs groupes de filles de Motown, ils étaient certainement prolifiques, sortant huit albums en six ans. Leur plus grand succès, “You Can’t Turn Me Off (In The Middle Of Turning Me On)”, est celui à entendre, mais leur reprise de la chanson de 1967 de Bettye Swann “Make Me Yours”, avec ses harmonies vocales exquises, vraiment puise dans ce son de groupe de jeunes filles.

Doit entendre: “Vous ne pouvez pas me désactiver (au milieu de l’activation)”

Alors écoutez: “Shoulda Gone Dancin” “,” Lovin “Fever”, “Love Is All You Need”

Trois onces d’amour

Three Ounces Of Love était un groupe de soul de Détroit qui a eu un petit succès local en 1976 avec leur chanson «Disco Man». En 1978, ils ont signé pour Motown et, en collaboration avec les piliers de Motown Brian et Eddie Holland, avec Greg Wright, ils ont enregistré un album éponyme et sorti quelques singles. ‘Give Me Some Feeling’ est particulièrement magnifique, avec ses chœurs délicats et sa ligne de basse funky.

Doit entendre: “Donnez-moi un peu de sentiment”

Alors écoutez: “Ne vous inquiétez pas” Bout My Love “,” Star Love “,” I Found The Feeling “

Mary Jane Girls

Joanna “Jojo” McDuffie, Candice “Candi” Ghant, Kim “Maxi” Wuletich et Ann “Cheri” Bailey – également connues sous le nom de Mary Jane Girls – ont commencé leur carrière en tant que Rick James‘Accompagnant les chanteurs avant de les transformer en un véritable groupe de filles, dans une tentative de rivaliser avec Prince’S Vanity 6. James a écrit et produit leur premier album éponyme de 1983, qui comprenait le sensuel‘ All Night Long ’. Bien que leur son soit loin de celui des meilleurs groupes de filles Motown des années 60, leur musique électronique funky a ravivé l’intérêt pour les groupes féminins et a montré que Motown savait toujours comment constituer un grand groupe de filles.

Doit entendre: ‘Toute la nuit’

Alors écoutez: «Candy Man», «Boys», «Wild And Crazy Love», «Break It Up», «In My House»

