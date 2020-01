10 artistes à la tête de l’invasion britannique de cette année

Depuis Les Beatles envahi l’Amérique en 1964, briser le marché américain a toujours été le but de tout artiste musical en herbe, en partie en raison de son influence et de la taille des mélomanes. Des étoiles de l’âme aux yeux bleus (Amy Winehouse, Sam Smith, Adele) à bandes de garçon (One Direction, Westlife), balladeers au visage enfantin (Ed Sheeran, Hozier), rockers de garage (Shame, The Struts, Idles) et des pop stars inventives (Dua Lipa, Elle Goulding), le Royaume-Uni a fourni un flux constant de nouveaux talents chaque décennie (ou année, vraiment).

Avec le récent succès du crossover du chanteur-compositeur écossais Lewis Capaldi La chanson n ° 1 en Amérique et la montée du rebelle pop-punk Yungblud, voici 10 musiciens britanniques prêts à briser l’Amérique en 2020. Pensez-vous que nous en avons oublié un? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Meilleurs nouveaux musiciens britanniques de 2020: 10 artistes à la tête de la nouvelle invasion britannique

10: Sam Tompkins

Ce crooner averti de la rue fait déjà des vagues, fusionnant le R&B émouvant avec des rythmes hip-hop. Bien qu’il ait pris une page du livre de jeu hip-hop-soul des années 90, Sam Tompkins a clairement une oreille pour le underground hip-hop britannique et sa gamme vocale impressionnante n’a d’égal que son flow. Compter Bebe Rexha et Elton John en tant que fans, la star du chanteur de 22 ans continue de grimper, ce qui le place sur la liste YouTube Ones To Watch pour 2020. Son premier EP à succès avec Island Records, From My Sleeve To The World, prouve que nous en entendrons plus cet ancien musicien ambulant de Brighton en 2020.

Check-out: «Pas si gris»

9: Tom Walker

Les Américains qui ont réussi à éviter l’appel de la sirène de l’émission de télé-réalité britannique Love Island ne connaissent peut-être pas ce natif de Glasgow à la voix rocailleuse. Malgré ses grognements passionnés, Walker peut tout aussi facilement retirer un falsetto inspiré de Sam Smith. Son premier album, What A Time To Be Alive, s’intitule à juste titre, étant donné que sa fusion de l’écriture de chansons traditionnelle avec des rythmes et des voix inspirés du hip-hop est conçue sur mesure pour le public en streaming d’aujourd’hui. En suivant les traces d’Ed Sheeran, Walker a mis ses jours de jeu derrière lui et a remporté le trophée du British Breakthrough Act aux Brit Awards 2019.

Check-out: ‘Laisser une lumière allumée’

8: Grace Carter

La pop confessionnelle de Grace Carter peut parler de son expérience personnelle, mais son attrait est universel. La pianiste et auteure-compositrice-interprète autodidacte tord profondément les ballades pop par le chagrin et a attiré l’attention de tout le monde avec son tube viral “Silence”. Après une tournée avec Dua Lipa, elle a gagné une renommée plus large, atterrissant sur la liste Sound Of 2019 de la BBC et sortant son premier EP, Saving Grace. Maintenant, la chanteuse basée à Brighton poursuit sa séquence avec deux succès consécutifs, “Fired Up” et “Amnesia”, et est actuellement en tournée avec le plus grand artiste britannique de l’année, Lewis Capaldi.

Check-out: ‘Viré’

7: vie facile

Originaire de Leicester, ce quintette pan-genre incarne le genre d’éclectisme qui a fini par définir le paysage musical d’aujourd’hui. Depuis sa création en 2017, Easy Life a sorti une multitude de singles et mixtapes sur Island, et a récemment abandonné son premier EP, Mixtape de la malbouffe. Se décrivant comme «votre vieux disque de jazz préféré mélangé aux merveilles sales des techniques de production modernes», Easy Life est la somme des parties de chaque membre, de Dilla– des rythmes inspirés de l’électronique indé, des instrumentaux funk et un sens distinctement britannique de la narration sardonique. Après avoir visité le circuit des festivals l’année dernière, ils se dirigeront vers nos côtes pour une tournée en 2020, faisant d’eux l’un des artistes britanniques les plus excitants du moment.

Check-out: «Sangria» (avec Arlo Parks)

6: Sam Fender

Bien que les origines de Sam Fender soient profondément enracinées dans le nord de l’Angleterre, son son est plus rock du cœur, comme en témoigne son premier album, Missiles hypersoniques, qui a atteint le n ° 1 au Royaume-Uni. Comme son saint patron Bruce Springsteen, l’auteur-compositeur-interprète de 22 ans insuffle aux contes de la classe ouvrière une intelligence émotionnelle et évite les ballades typiques des amoureux pour des tubes de pub résolument éveillés. Avec à peine une guitare acoustique en vue, les airs anthémiques de Fender abordent tout, de la masculinité toxique («Dead Boys») à la politique («Hypersonic Missiles») et aux stands d’une nuit («Will We Talk)». Ayant fait ses armes dans le circuit des pubs pendant sept ans, son succès est tout sauf du jour au lendemain, tandis que Approche DIY le distingue de la dernière vague de troubadours de tous les temps

Check-out: «Missiles hypersoniques»

5: Mabel

De Jorja Smith à Ella Mai, le Royaume-Uni a toujours été un terrain fertile pour les nouveaux talents du R&B, et la chanteuse de 23 ans Mabel perpétue cette tradition. Fille de la pionnière de la pop des années 80 et 90 Neneh Cherry et productrice de disques Cameron McVey, Mabel propose pop-R & B Playbook avec des succès à l’échelle des graphiques comme «Don’t Call Me Up» et «Mad Love», de son premier album 2019, Des attentes élevées. Mabel est déjà un nom connu parmi les meilleurs musiciens britanniques du moment (elle a décroché son premier hit Billboard Hot 100 en 2019), mais son rebond salle de danse le son est sûr de prendre d’assaut les charts américains dans l’année à venir.

Check-out: «Ne m’appelle pas»

4: Ama Lou

Ama, qui? est le nom du premier EP de cette star prometteuse, mais une question à laquelle on répondra très bientôt. Avec sa voix nerveuse et ses riffs vocaux impressionnants, la Londonienne de 21 ans est déjà en train de se faire un nom dans la classe bondée des nouveaux arrivants R&B. Depuis qu’elle a abandonné son premier morceau, «TBC», en 2016, elle a été cosignée par Canard, a fait une tournée avec Jorja Smith et a signé avec Interscope. Son ode accrocheuse à sa ville natale de Stoke Newington, «NORTHSIDE, a déjà accumulé des millions de flux, ce qui en fait l’un des meilleurs artistes britanniques à regarder en 2020.

Check-out: ‘CÔTÉ NORD’

3: Alfie Templeman

Après une décennie de pop stars raffinées, cette génération embrasse maintenant une nouvelle vague de jeunes artistes de bricolage aux multiples talents, et Alfie Templeman est à côté de leur radar. Ses prouesses avec un stylo et sa production sont claires, et ce producteur de chambre d’adolescent s’inspire d’autres talents extérieurs comme Mac Demarco et Kevin Parker de Tame Impala. L’auteur-compositeur-interprète de 17 ans joue tous les instruments de ses disques et ses chansons synth-pop lo-fi inspirées des années 80 plairont aux enfants de la génération Z et Guérir les fans. Après avoir joué dans de nombreux festivals britanniques et sorti une série d’EP à succès, 2020 s’annonce très brillant pour l’un des artistes britanniques les plus en vogue de l’année.

Check-out: ‘Qui suis-je’

2: Beabadoobee

Comme les autres artistes de sa génération, cette auteure-compositrice-interprète de génération Z est parsemée de rock indépendant des années 90 et propose sa propre interprétation du genre avec des résultats rêveurs et mélancoliques. Beabadoobee (de son vrai nom Bea Kristi) est né aux Philippines et a grandi dans l’ouest de Londres et a déjà conquis la presse internationale grâce à une chaîne d’EP impressionnants et un nouveau contrat avec le label Dirty Hit de 1975. Elle a récemment fait une tournée avec sa compatriote pop star Clairo et a fait ses débuts aux États-Unis en 2019. Triple menace d’instrumentation délicate, de lyrisme et de travail à la guitare, le premier album de Beabadoobee est l’une des sorties les plus attendues de 2020.

Check-out: ‘Café’

1: Celeste

En tête de liste des artistes britanniques «à surveiller» est Celeste, née à Los Angeles et élevée à Brighton. L’auteure-compositrice-interprète apporte une sensibilité jazz à la pop inflexible R & B qui dément ses 25 ans. La chanteuse émouvante a d’abord attiré l’attention des gens avec son premier EP en 2017, The Milk And Honey, avant de signer avec Polydor en 2018. Ella Fitzgerald et Billie Holiday, Celeste apporte un son old-soul à sa musique et des performances live douloureuses. Elle fait déjà partie du Brits’s Rising Star Award et a sorti une collection de tubes, Compilation 1.1, donc vous entendrez plus de cette star montante du R&B avant que son premier album n’arrive plus tard en 2020.

Check-out: ‘Étrange’

