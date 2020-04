10 bandes sonores de films que nous pouvons écouter pour travailler à la maison

Nous savons que la musique est la clé de beaucoup de choses qui se produisent dans nos vies, certains peuvent nous rappeler un moment précis, transmettant la paix, le bonheur ou la mélancolie. Il y a ceux qui en ces temps complexes auxquels nous sommes confrontés préfèrent déstresser ou faire plus de leurs activités quotidiennes, les chansons que nous aimons le plus ont le pouvoir énorme de nous aider dans de nombreuses situations.

Certains des esprits les plus brillants de ces dernières années, comme Bill Gates, Elon Musk (bien que plus tard le marbre soit jeté), Mark Zuckerberg, Barack Obama et même cher Neil deGrasse Tyson convenir que La musique a été un élément important du succès quand ils doivent faire face à des moments clés, lorsqu’ils pensent ou inventent une de ces créations qui leur sont sorties de la tête.

Cependant, comme nous le savons tous, beaucoup se retrouvent à faire du bureau à domicile dans le confort de leur foyer, et nous savons très clairement que cela ne peut pas toujours être un avantage pour se sentir productif. La clé est de jouer ces chansons qui, en plus de nous concentrer, nous font oublier ces paroles qui peuvent nous distraire afin d’atteindre la concentration maximale possible.

Et la meilleure façon de le faire est avec les bandes sonores de films, car nous pouvons penser à ces scènes pendant que nous frappons fort la chamba. C’est pourquoi nous avons décidé aujourd’hui de dresser une liste 10 des bandes sonores de bandes que nous aimons tous, infaillibles pour travailler et surtout pour se concentrer, réussissant à faire ressortir le côté créatif dont nous avons besoin en ce moment.

Hans Zimmer – Interstellaire

Si quelque chose est très clair pour nous Hans Zimmer est l’un des plus grands compositeurs de l’histoire du cinéma. Il a participé à de grands films tels que Le Roi Lion, Gladiator, la trilogie Night Knight, Inception et bien d’autres, recevant de nombreux prix pour les arrangements spectaculaires qu’il crée.

Cependant ce qu’il a fait pour Interstellar est à un autre niveau, parce qu’il a réussi à capturer l’essence de cette histoire de cette équipe d’astronautes voyageant à travers un trou de ver afin de trouver un nouveau foyer pour l’humanité. Si vous voulez vous laisser emporter par une bande-son d’une autre planète, c’est l’option.

John Williams – Le meilleur de sa grande carrière

Si nous parlons de bandes sonores de films, sûrement John Williams serait synonyme de cela, parce que dans son énorme carrière, il a remporté de nombreux Oscars pour son travail dans des films comme Star Wars, Harry Potter, Requin, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park et bien d’autres encore.

Ici, nous ne pouvions pas décider d’une seule bande sonore, car ils ont tous des bijoux qui, nous en sommes sûrs, vous feront vous concentrer sur les moments où vous devez livrer un travail urgent, c’est pourquoi nous avons décidé de vous laisser une compilation avec certaines de ses compositions les plus emblématiques, afin qu’elles aient une énorme collection à choisir.

Ennio Morricone – Le bon, le mauvais et le laid

Une autre des légendes des musiques de films est Ennio Morricone, Pendant plus de 58 ans de carrière dans la composition de musique pour les films, il a gagné une place spéciale dans nos cœurs grâce aux chansons originales qu’il a créées pour des films de réalisateurs comme Quentin Tarantino, Terrence Malick, Brian de Palma, Giuseppe Tornatore et de plus.

Bien que le travail qu’il a réalisé avec Inglorious Basterds ou Cinema Paradisso (également fortement recommandé) ait été spectaculaire, Morricone a été immortalisé grâce à sa participation dans les westerns des années 60, le plus important étant The Good, The Bad and The Ugly avec Clint Eastwood, une de ces bandes sonores qui, dès la première seconde, vous emmèneront dans le vieil ouest et vous aideront à vous ouvrir l’esprit.

Vangelis – Blade Runner

En 1982, Ridley Scott a surpris le monde en lançant Blade Runner, qui est finalement devenu l’un des films les plus importants de la science-fiction en raison de la vision impressionnante qu’il nous a présentée d’un monde futuriste et post-apocalyptique inspiré du livre de Phillip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques?.

Une partie du succès de la bande a été l’énorme bande-son que le compositeur grec, Vangelis s’est aventuré à accompagner cette histoire avec Harrison Ford et Rutger Hauer, plein de synthétiseurs spatiaux et de chansons qui semblent tout droit sorties du film. Laissez-vous emporter par ces chansons qui nous donneront l’impression d’être des réplicants au travail.

Danny Elfman – Edward aux mains d’argent

Danny Elfman le connaît pour sa collaboration étroite avec Tim Burton, car depuis ses premières cassettes, il a été au pied du canyon quand il est nécessaire pour composer de la musique originale pour son bon ami. Ce duo a travaillé sur des films comme Pee-Wee’s Big Adventure, Beetlejuice, Batman ou Le cadavre de la mariée

Bien qu’Elfman ait également réalisé de nombreuses bandes sonores sur des corniches comme la trilogie de Spider-man de Sam Reimi, Mars Attacks!, Men In Black, et même la chanson d’introduction de Les Simpsons. Cependant, l’une des bandes sonores que beaucoup d’entre nous le connaissent est celle qu’il a créée en 1991 pour Edward aux mains d’argent, car grâce à ces arrangements, il a réussi à sympathiser avec le personnage incompris joué par Johnny Depp. De la magie pure dans ces 17 chansons.

Alan Silvestri – Forrest Gump

En 1994, Forrest Gump est venu au grand écran pour voler complètement nos cœurs, grâce à l’histoire attachante d’un homme qui – curieusement et inconsciemment – était présent aux moments les plus importants du XXe siècle. Dans ce film Ils se sont appuyés lourdement sur des chansons populaires pour raconter des choses folles sur cet homme de Greenbow, en Alabama.

Mais en dépit d’entendre ces morceaux d’artistes que nous aimons comme Elvis Presley, Joan Baez, The Doors, Simon & Garfunkel, Creedence Clearwater Revival ou Bob Dylan, Alan Silvestri était à l’origine de la musique originale qui doit également avoir du mérite, car les moments émotionnels et larmoyants du film sont soutenus par ses compositions, et nous sommes sûrs qu’ils vous aideront à travailler pendant que vous vous souvenez avec un sourire inévitable de Tom Hanks jouant ce grand rôle.

Daft Punk – Tron: Legacy

Aujourd’hui, nous apprenons que Daft Punk pourrait travailler avec Dario Argento sur la musique originale de son prochain film. Il était donc inévitable de ne pas se souvenir de l’une des facettes les plus intéressantes des vols les plus appréciés au monde. Leur aventure cinématographique a commencé en 2003 quand ils ont sorti la cassette. Interstella 5555: Le 5tory du 5ecret 5tar 5ystem, qui a été mis en musique avec les morceaux qui sont apparus dans l’incroyable album du duo, Découverte.

Mais son premier engagement formel avec le septième art remonte à 2008, lorsque Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo a composé la bande originale de Tron: Legacy, une collection de chansons extrêmement intéressantes qui étaient complètement hors de la maison à laquelle nous étions habitués, parce qu’ici, ils ont mixé le meilleur de leur son électronique avec des arrangements orchestraux impressionnants, résultant en l’un des emplois sonores les plus riches de Daft Punk.

Yann Tiersen – Amélie

Nous savons que beaucoup aiment et détestent ce film (bien que la grande majorité soit encline à la première option), au-delà de l’intrigue qu’ils nous racontent inspirée par la curieuse histoire d’une serveuse qui découvre un trésor dans sa maison, Le compositeur français Yann Tiersen a réussi à créer l’une des bandes sonores les plus relaxantes qui puisse exister pour illustrer musicalement cette bande. qui a été nominé pour les plus grands prix du cinéma.

À travers de nombreux passages où le piano est le grand protagoniste, Tiersen a rassemblé une collection de chansons qui se connectent de manière transparente avec des séquences et des émotions que nous voyons tout au long du film. Si vous voulez une bande-son détendue et pleine de moments très émouvants, celle-ci conviendra certainement à vos doigts.

Nino Rota – Le parrain

Si nous parlons de bandes sonores devenues emblématiques, sans aucun doute nous devons avoir celui que Nino Rota a fait pour l’adaptation que Francis Ford Coppola nous a présenté dans Le parrain. En plus de nous laisser avec un œil carré grâce à la grande histoire avec Marlon Brando sur la mafia italienne, nous sommes sûrs que dès la première seconde, il a complètement volé l’attention de tout le monde sur le sujet qui nous présente l’intrigue.

Allez, quoi Même Slash lui-même a abordé le thème de l’amour du film, “Speak Softly”. depuis les années 90 quand il faisait vibrer le monde avec Guns N ’Roses. La bande-son de cette superbe bande vous fera sans aucun doute vous concentrer sur les arrangements de vent, les cordes et plus qui se trouvent dans cette énorme collection de chansons.

Joe Hisaishi – Le voyage de Chihiro

Les films d’Estudio Ghibli se caractérisent par être des films réalisés avec la meilleure qualité dans tous les sens.Vous pouvez pratiquement sentir qu’ils mettent leur cœur dans chacune de leurs productions. Bien qu’ils aient des titres que nous aimons tous L’incroyable château de Vagabond, mon voisin Totoro et de plus, le grand favori de la grande majorité est Le voyage de Chihiro, depuis la sortie de 2001, la seule chose qu’il a faite est de gagner les éloges des critiques et des fans.

L’histoire de cette fille qui pendant un déménagement est piégée dans un monde magique et surnaturel est devenue si importante dans la culture populaire grâce à la merveilleuse animation et à l’aide de la bande originale, parce qu’à travers ces chansons, vous pouvez vous transporter dans ce voyage incroyable et nous pouvons vous assurer que c’est l’une des bandes sonores avec lesquelles vous pouvez vous concentrer sur votre travail.

