10 chansons de My Chemical Romance qui ont marqué l’adolescence

On dirait hier que nous portions tous l’eye-liner noir et les bracelets partout, comme nous le faisons aujourd’hui avec le téléphone portable. Et il ne fait aucun doute que le temps a passé et nous a changé à bien des égards, cependant, cela ne signifie pas qu’il ne nous versons une larme lorsque nous réécoutons ces chansons qui ont marqué notre adolescence d’une manière unique.

Beaucoup, ou du moins la plupart, sont une gracieuseté de My Chemical Romance. Le groupe dirigé par Chemin Gérard et également composé de Mikey Way, Ray Toro et Frank Iero, est devenu l’un des groupes les plus populaires des années 2000, dans la mesure où leur séparation et leur tournée de retrouvailles – qui a été interrompue en raison du coronavirus – étaient un problème important dans diverses parties du monde.

Juste pour évoquer un peu de nostalgie, et d’ailleurs célébrer le 43e anniversaire de notre estimé Gerard Way, ici on te laisse les 10 chansons du groupe du New Jersey qui a sans aucun doute marqué ces jours où nous étions heureux (et tristes en même temps) et nous ne le savions pas:

1.- Bienvenue à la Black Parade

Appartenant à l’album The Black Parade (2006), “Welcome to the Black Parade” est l’un des singles les plus célèbres de My Chemical Romance, et la vérité de cette réalisation était grâce au clip vidéo enregistré par Samuel Bayer (qui a réalisé la vidéo pour “Smells Like Teen Spirit, par Nirvana) où nous voyons le patient – le personnage central de l’album – atteindre l’au-delà à travers un de ses souvenirs d’enfance les plus précieux: un défilé qu’il a vu avec son père.

Selon les membres de My Chemical Romance, la chanson était en quelque sorte dirigée vers les parents de l’autre, donc ça ne nous surprendrait pas que plus d’un aient fait la même chose quand ils ont entendu la chanson la première fois. Aïe

2.- Le fantôme de toi

Dans l’histoire de l’humanité, il a toujours été question de peur que nous sentions tous perdre un être cher, et c’est précisément cette peur qui a inspiré Gerard Way et compagnie à composer “Le fantôme de toi”, piste appartenant au disque Three Cheers For Sweet Revenge (2004), qui tourne autour du même thème, fortement inspiré de la célèbre bande dessinée Watchmen, créée par Alan Moore.

C’est du moins ce que Gerard a mentionné dans une interview qu’il a accordée à MTV en 2008, où il a expliqué que le titre de la chanson “The Ghost of You” –dont la vidéo se trouve dans la Seconde Guerre mondiale– Il a été créé grâce à une publicité trouvée dans l’œuvre graphique de Moore, qui dit “Oh, comment le fantôme de vous s’accroche”.

3.- Je ne suis pas d’accord (je le promets)

Comme un bon groupe emo, la plupart des chansons de My Chemical Romance parlaient de petites et grandes tragédies de la vie quotidienne, Il était donc facile pour beaucoup d’entre nous de s’identifier aux lettres (en fait, beaucoup d’entre nous continuent de le faire aujourd’hui).

Biensûr que “Je ne suis pas d’accord (je le promets)” ce n’était pas l’exception, car cette chanson nous a illustré la souffrance et la frustration de quelqu’un qui attend une personne qui est actuellement dans une relationAlors, quand il se rend compte que son attente est en vain, il n’a pas d’autre choix que de se convaincre de laisser tomber l’amour de sa vie, en étant extrêmement honnête avec lui-même.

4.- Hélène

Si vous avez prêté attention aux paroles de la chanson, “Helena” reflète le dialogue que quelqu’un a avec une personne qui vient de décéder, à qui elle dit que son départ lui fait très mal mais qu’elle doit continuer sa vie comme elle l’aurait souhaité, en plus d’une promesse de se revoir plus tard dans «l’au-delà».

Ces pensées sont assez réalistes car ce sont celles que Mike et Gerard Way avaient lorsque leur grand-mère, Elena Lee Rush, est décédée. Ayant été un élément fondamental pour les frères Way en termes de formation artistique – c’est elle qui a appris à Gerard à dessiner – le groupe a décidé de rendre hommage à Elena à travers l’album. Three Cheers For Sweet Revenge, où cette piste est incluse avec son nom (légèrement modifié).

5.- Derniers mots célèbres

Plusieurs personnes savent combien il est difficile de voir quelqu’un que nous aimons faire face à la dépression, ce sentiment est également connu de Gerard Way. Et est-ce En 2006, lors de l’enregistrement de l’album The Black Parade, Mike Way a traversé une phase sévère de dépression et d’anxiété causée par la pression qui a déclaré que l’album était aussi bon que le précédent, les Three Cheers for Sweet Reveng.

C’est alors que Gérard lui a écrit “Derniers mots célèbres” son frère cadet pour lui donner un peu de courage face aux circonstances. Mais aussi, la chanson était un moyen de capturer les plus grandes craintes de Gerard Way d’être dans My Chemical Romance, à la fois personnellement et musicalement parler.

“C’était comme ce que cela signifiait d’être dans ce groupe, c’était comme si c’était à propos de Mikey, et c’était comme si c’était à propos de nos vies, se considérant comme méprisable ou détesté”, a déclaré le chanteur Tom Bryant, auteur du livre Pas la vie qu’elle semble: les vraies vies de mon roman chimique.

6.- Vampire Money

Un autre phénomène qui a également marqué l’adolescence de nombreuses personnes de la génération Z a été la saga du crépuscule. C’est vrai, l’histoire des vampires qui brillent au soleil nous a non seulement laissé plusieurs films, mais aussi responsable de My Chemical Romance créant une de ses meilleures chansons: “Vampire Money”.

Cette piste musicale, appartenant à l’album Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys, a été créée après que le groupe ait refusé à plusieurs reprises de participer à la bande originale de la bande New Moon, donc Gerard Way l’a écrit pour donner son point de vue sur la fermeté de ne vouloir appartenir à rien., même si le monde entier vous demande presque de le faire.

7.- Je ne t’aime pas

L’un des pires sentiments qu’une personne puisse ressentir – sur le plan sentimental – est de savoir qu’à un moment donné, la personne que nous aimons le plus nous dira qu’elle ne ressent plus le même amour qu’auparavant. Un coup dur que nous avons tous traversé à un moment donné de notre vie et qui a transformé cette ballade de My Chemical Romance comme un hymne au cœur brisé des années 2000.

Au-delà de l’interprétation que nous donnons personnellement, “I Don’t Love You” était la chanson où Gerard Way et sa compagnie chantaient aux fans qu’ils obtenaient une mauvaise ambiance ou qu’ils ne se sentaient plus compatibles avec la musique du groupe, quelque chose qui à l’époque a grandement affecté les membres de My Chemical Romance.

8.- Chanter

“Sing” était l’un des singles du dernier album de My Chemical Romance, Jours de danger: la vraie vie des fabuleux Killjoys, sorti en 2010. La chanson se déroule en Californie post-apocalyptique où un groupe de personnes contrôle ce que la population mondiale peut dire, c’est pourquoi le Fabulous Killjoys (le groupe de justiciers joué par Gérard et compagnie) ils appellent les gens à se rebeller et à faire entendre leur voix pour ce qu’ils considèrent comme juste.

9.- Chérie, ce miroir n’est pas assez grand pour nous deux

Être dans des relations abusives et co-dépendantes n’est pas une chose agréablePour aucune des parties, cependant, la plupart d’entre nous ont connu des cas de personnes qui sont passées par cette situation (même certains d’entre nous l’ont fait).

Et c’est ce dont parle My Chemical Romance dans cette chanson, où dépeint le sentiment d’un homme qui semble avoir la vie parfaite à côté de la femme qui l’aime, mais qui en réalité ne se force à être avec elle qu’en raison des avantages sociaux que cela lui apporte, ce qu’elle essaie d’échapper par la drogue et l’alcool.

10.- Adolescents

Lorsque vous êtes adolescent, vous devez toujours supporter les préjugés que les adultes ont sur nous, et bien que l’expérience ne soit pas jolie, Gerard Way l’a aidé à écrire “Teenagers”, une chanson où il parle de la peur irrationnelle que les adultes ont pour les jeunes esprits, qui ironiquement Way a ressenti quand il a réalisé qu’il n’était plus un jeune et qu’il avait peur de vivre avec des jeunes.

Mais aussi, la pièce était un moyen d’aborder la question de la violence aux États-Unis des adolescents aux adolescents. «Cette chanson ne correspond guère à l’album, mais c’est un sujet tellement important pour notre culture. C’est un très gros problème aux États-Unis, où des enfants tuent des enfants. La seule chose que j’ai apprise au lycée, c’est que les gens sont très violents et territoriaux“Gerard a mentionné dans une interview avec NME.

Quelle autre chanson de My Chemical Romance avons-nous manquée? J’espère que nous pourrons les voir en direct bientôt!