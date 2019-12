10 chansons métal de Noël

Ça sent toujours le romeritos, la morue et la dinde. Les «santacloses» pendent des façades, de la neige étamée glisse par les fenêtres et les lumières de Noël serpentent à travers les arbres et à l'extérieur des habitations. À cette époque, plusieurs en ont déjà marre de la musique de la saison. Des chants tortueux, le "Burrito sabanero" et la "Nuit de la paix". Nous avons déjà prescrit mille et une versions de "Campana sobre campana", "El Niño del tambor" et "Los Peces en el Rio".

Si vous êtes de ceux qui sont déjà à la hauteur de la chanson traditionnelle, nous vous recommandons quelques thèmes pour passer un Noël plus rock:

220 Volt – Noël lourd

220 Volt est un groupe d'Östersund, en Suède, qui a sorti trois disques dans les années 80. Ils n'ont jamais eu l'attention qu'ils méritaient et à la fin de la décennie ils ont quitté le heavy metal pour se rapprocher d'un son plus mélodique et doux. En 2009, pour commémorer 25 ans en tant que groupe, ils ont lancé le réenregistrement d'un thème de Noël appelé «Noël lourd». Le refrain est plus que collant et les riffs sont nets. Ce thème ravira les amoureux de Judas Priest, Iron Maiden et le rock des années 80 en général.

J.J. Hrubovcak – Casse-Noisette: Danse de la fée du prunier

J.J. Hrubovcak est un multinstrumentaliste américain qui a joué dans des groupes comme Divine Rapture et Hate Eternal. En 2013, il publie l'album Death Metal Christmas – Hellish Reditions of Christmas Classics, dans lequel il réalise des versions de chansons classiques telles que "The Nutcracker" ou "We, the Three Kings" avec des voix gutturales et des beats en rafales. Sur la couverture apparaît la Vierge Marie exsudant un liquide noir de ses yeux et un bébé Jésus avec des cornes qui rappelle la couverture du Born Again of Black Sabbath. Y a-t-il quelque chose de plus métallique que ça?

Type O ’négatif – eau rouge (deuil de Noël)

C'est probablement la chanson de Noël la plus déprimante jamais écrite dans l'histoire. Dans ce thème de près de sept minutes, Peter Steele nous montre un côté plus sombre des fêtes de Noël. «Réveille-toi, c'est le deuil de Noël. Ces proches sont partis depuis longtemps. Les bas sont accrochés, mais qui s'en soucie? Ils sont réservés à ceux qui ne sont plus ici », explique la chanson dans sa première strophe. Au fur et à mesure que la chanson progresse, elle devient plus sinistre. Le protagoniste de cette carte de Noël ne trouve du réconfort dans le vin qu'à ces dates.

Twisted Sister – Laissez-le neiger

Le groupe dirigé par Dee Snider a été caractérisé au cours de sa longue carrière pour faire ce qu'il aime et pour ne pas suivre les modes ou s'adapter à ce que dictent les canons. En 2006, les New Yorkais ont sorti un album de Noël intitulé A Twisted Christmas avec dix chansons. L'album a été enregistré par la gamme classique de Twisted Sister: Dee Snider, Jay Jay French, Eddie Ojeda, Mark Mendoza et A.J. Mais, décédé en 2015.

Dokken – Le Père Noël arrive en ville

Don Dokken était l'une des voix les plus importantes du heavy metal des années 80. Au fil des ans, il est vrai, il a perdu une grande partie de cette voix puissante, s'est battu avec la composition la plus représentative de son groupe et a commencé à sortir des disques plutôt dispensables. Mais, malgré tout cela, il a fait un effort très décent sur ce numéro publié en 2007 dans la compilation Monster Ballads Xmas. D'autres thèmes de Noël présentés par des glammetaleros tels que Kip Winger, L.A.apparaissent sur cet album. Guns, Stryper, Skid Row et il y a même une chanson chantée par Billy Idol.

Ronnie James Dio Tony Iommi Rudy Sarzo Simon Wright – Que Dieu vous repose joyeux messieurs

Cet album de Noël a réuni plusieurs des figures de heavy metal les plus connues et les plus célèbres au monde. Des rockers comme Lemmy Kilmister (Mötorhead), Ronnie James Dio (Dio, Rainbow), Tony Iommi (Black Sabbath), Alice Cooper, Dave Grohl (Foo Fighters), George Lynch (ex-Dokken), Geoff ont participé à cet album Tate (ex-Queensryche), Tim "Ripper" Owens (ex-Judas Priest), Chuck Billy (Testament), Scott Ian (Anthrax), Joe Lynn Turner (Malmsteen, Rainbow), entre autres. Nous vous souhaitons un Noël en métal et une nouvelle année audacieuse Il a réuni une constellation de métalleux talentueux. C'est un record forcé à ces dates.

Halford – Noël pour tous

Rob Halford est l'un des chanteurs les plus reconnus de la scène métal. Au fil des décennies, le chanteur britannique a brisé les tabous et redéfini le son du heavy metal. En 2009, il sort un disque avec dix compositions originales et thèmes de Noël avec de nouveaux arrangements intitulés Winter Songs. À la guitare, il est accompagné de Roy Z, qui a également accompagné Bruce Dickinson dans ses albums en tant qu'artiste solo.

King Diamond – Pas de cadeaux pour Noël

Pas de cadeaux pour Noël était le premier single sorti par King Diamond après son départ de Mercyful Fate. En couverture, l'étrange compositeur danois est accompagné d'un renne et de nombreux rubans. La chanson commence par les cloches de Noël puis se déforme en un thème violent et rapide. Le thème se termine par une version déformée de "Rodolfo, le renne au nez rouge" et le rire de Diamond. Y a-t-il quelque chose de pire que de ne pas recevoir de cadeaux à Noël?

Sonata Arctica – Esprits de Noël

Il y a d'autres chansons de Noël métal pour tous les goûts: Sonata Arctica, Gehennah, AC / DC, Christopher Lee, Trans-Siberian-Orchestra, Manowar, Korn, etc., pour fêter ce 24 décembre. Quel est ton préféré?