10 chansons qui nous donnent de l’espoir dans les moments difficiles

Ils disent que la musique peut guérir l’âme, et nous ne pourrions pas en être plus conscients pour le moment, car En raison de la pandémie à laquelle le monde entier est confronté en raison du coronavirus, beaucoup d’entre nous n’ont eu d’autre choix que de se réfugier dans la musique., ce qui nous rappelle que le soleil va bientôt briller à nouveau et qu’il est important de rester uni et plein d’espoir face à la situation.

Juste pour me souvenir de ces pièces musicales qui nous donnent un rayon de lumière au milieu de l’obscurité, Voici 10 chansons que vous pouvez écouter en ces temps difficiles et qui leur donnera sûrement un peu d’espoir. Lesquelles avez-vous déjà entendues?

10.- Après la tempête – Mumford & Sons

La première plaque d’enregistrement de Mumford & Sons, intitulé Sigh No More (2009), fortement axé sur le pouvoir de la foi, à la fois confessionnelle et non confessionnelleCar Marcus Mumford a mentionné à l’époque que cela devait avoir lieu. Et il en est de même de l’auteur-compositeur-interprète anglais dans chacune de ses paroles.

Et il ne fait aucun doute que en ces jours difficiles c’est la foi qui garde beaucoup de positif face au panoramaNous espérons sourire à nouveau lorsque la tempête passera. Tout comme le plasma “Après la tempête”, où Marcus Mumford et compagnie nous rappellent que les mauvaises choses ne sont pas éternelles et qu’un jour le soleil se lèvera à nouveau pour tout le monde, peu importe à quel point nous nous sentons brisés.

9.- Sauver le monde – Swedish House Mafia

«Nous sommes loin de chez nous, c’est pour le mieux. Ce dont nous rêvons est la seule chose qui compte; nous sommes sur la route, unis » dit une partie de la chanson “Save The World” du groupe suédois Swedish House Mafia, composé d’Axwell, Sebastian Ingrosso et Steve Angello, et qui a été lancé en 2011

La chanson elle-même pourrait parfaitement s’adapter à la façon dont nous nous unissons en restant à la maison afin de pouvoir atténuer la courbe épidémique du coronavirus., parce que même si cela ne semble pas être le cas, nous faisons tous notre part pour sauver le monde tel que nous le connaissons et ceux qui ne peuvent pas avoir les mêmes opportunités que nous pendant la curentena.

8.- Pas peur- Eminem

Pour beaucoup, le soutien d’autres personnes en situation difficile est essentiel pour espérer pour l’avenir, et plusieurs d’entre vous le réalisent probablement à travers ces appels vidéo ou messages WhatsApp envoyés par vos amis ces jours-ci, qui les aident à rendre les choses plus faciles.

Comme le dit bien Eminem dans cette chanson de son album Road to Recovery: Withdrawal, «Nous marcherons de cette façon ensemble, à travers la tempête. Quel que soit le temps, froid ou chaud ». En d’autres termes, nous serons unis quoi qu’il arrive. ❤️

7.- Fix You- Coldplay

L’une des chansons les plus réussies de Coldplay et peut-être l’un de ses joyaux musicaux les plus reconnus (et pour cause). Inclus dans l’album X&Y (2005) et selon ses propres mots Chris Martin, “Fix You” est une chanson qui parle d’amour véritable et d’aider quelqu’un quand il en a besoin.

Mais au-delà de ça, Cette pièce a été créée avec l’intention de transmettre un message d’encouragement à ceux qui l’écoutent, quelque chose qu’il réalise avec ces paroles émotionnelles et puissantes où Martin mentionne qu’il y aura toujours une lumière au bout du chemin, même si les nuits deviennent très sombres. J’espère!

6.- Prêt à démarrer – Arcade Fire

Parfois la vie est passée par une lance et est cruelle avec toiCependant, si nous avons appris quelque chose de toutes ces boissons amères, c’est que ils nous rendent plus forts à chaque coupEt nous remarquons que lorsque nous faisons face à des situations compliquées et que nous ne ressentons pas la même chose qu’auparavant.

Bien sûr, la quarantaine et tout ce que cette urgence de santé implique ne seront pas l’exception, et cette chanson d’Arcade Fire (qui est légèrement inclinée à ces choses d’amour) nous aide à rappelons au destin que peu importe combien nous le subissons, il n’aura jamais le plaisir de nous voir vaincus à 100%.

5.- Apprendre à voler – Tom Petty

Sans mentir et ni avec le désir de les alarmer, après avoir émergé de la pandémie de coronavirus, il est très probable que les choses ne seront plus les mêmes que nous les connaissions, un coup de réalité qui pourrait être difficile pour plus d’un d’entre nous.

Et est-ce que réaliser que la vie change radicalement doit être quelque peu compliqué, mais cela ne signifie pas qu’elle est mauvaise ou insurmontable. À la fin, Quelques années passeront et nous nous rendrons sûrement compte que nous n’avons qu’à réapprendre à voler pour être nous-mêmes avec le changement.

4.- Soyez tranquille – Les tueurs

Naissance de la bataille, Le quatrième album de The Killers sorti en 2012, n’est peut-être pas l’un des albums préférés des fans de Brandon Flowers et de la société. Mais cela ne signifie pas que Il comprend l’une des chansons les plus émouvantes et pleines d’espoir que nous avons entendues du groupe de Las Vegas, Nevada.

Dans «Be Still», Brandon et son entourage soulignent à quel point la vie est courte, mais aussi nous rappeler l’importance de faire face à tout ce que cela implique, en gardant toujours à l’esprit notre valeur en tant qu’êtres humains et le fait que nous avons enduré et surmonté des choses qui à l’époque semblaient douloureuses et insupportables.

3.- «Float On» – Souris modeste

Beaucoup d’entre nous, sans en être conscients, deviennent résistants à chaque situation difficile à laquelle nous sommes confrontés au fil des ans. Et dans des moments comme ceux-ci, il est important de garder à l’esprit que, quoi qu’il arrive, on aura toujours cette capacité à surmonter les situations et à tourner la page.

Parce que, comme le dit Modest Mouse dans “Float On”, nous flotterons tous de toute façon et quelles que soient les circonstances.

2.- Les journées canines sont terminées – Florence + la machine

Florence Welch elle est devenue connue avec cette chanson de son albumPoumons, et la raison dépasse le rythme dansant de cette mélodie, qui est presque toujours accompagnée d’une harpe.

Nous le disons parce qu’ici, Florence reflète le sentiment d’une personne qui, après avoir vécu plusieurs mauvais jours, laisse finalement derrière elle ce petit nuage noir. Et votre vie change au point que vous ne pouvez pas croire que de mauvaises choses ne vous arrivent plus. Nous voulons ressentir cet espoir et cette fortune bientôt!

1.- Que ce soit- Les Beatles

«Let it be» des Beatles n’est pas seulement un hymne à l’espoir et à la vie malgré les difficultés. De plus, c’est un rappel tendre de la façon dont l’amour maternel est rassurant dans les moments difficiles, en particulier dans ceux où nous sentons que tout est au-delà de nous et nous ne savons pas où courir.

Au-delà du contexte de ce que signifie la chanson Paul McCartney, l’un des écrivains de la même chose et qui a été inspiré par sa mère décédée pour créer la pièce sortie en 1968, cette chanson est une invitation claire à abandonner les problèmes et à aller de l’avante, car il y aura toujours une réponse et une solution à tout, bien que cela ne semble pas souvent ainsi.

Quelle autre chanson vous donne de l’espoir ces jours-ci?