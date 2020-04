10 choses que nous avons faites pour écouter de la musique (et vous ne vous en souvenez plus)

Il est probable que de nos jours la grande majorité se souvient avec nostalgie de ce qu’était la vie il y a quelques années, et nous ne leur en voulons pas, car beaucoup de choses ont changé en un clin d’œil. En parlant spécifiquement de la musique, avec l’avancement de la technologie, nous avons vu comment la façon dont nous l’écoutons a évolué, la façon dont nos grands-parents mettent les artistes de leurs premières années n’est pas la même et ne sera probablement pas la même avec les générations futures.

Au fil des ans, Nous avons vu comment certains formats ont baissé, d’autres ont renaître, mais toujours en notre faveur, pour avoir une chance de prendre les chansons qui nous représentent partout ou nous n’arrêtons pas d’écouter. Cela semble incroyable mais en ces temps où la fille écoute de la musique via des plateformes numériques ça ressemble à des choses préhistoriques qui étaient normales avant, comme aller acheter un disque, avoir un Walkman et même télécharger des chansons sur Internet.

Cette fois, tombez un moment dans une nostalgie saine et rappelez-vous ce temps où tout était plus facile, Nous avons décidé de dresser une liste de 10 choses que nous sommes sûrs que nous avons tous faites pour écouter les chansons que nous aimons, pour réaliser que nous sommes en effet vieux (Il vaut la peine de jeter la larme si l’un d’eux vous apporte une bonne mémoire).

Nous savons que beaucoup sont fans de vinyle et ont fait revivre ces dernières années, mais nous sommes sûrs que si nous montrons les petits, beaucoup de ces disques nous regarderont avec le visage de quoi?!

Grâce aux vinyles, vous pouvez obtenir une immense bibliothèque musicale, qui vaut probablement quelques milliers de morlacos en ce moment.

Écouter un disque était une expérience assez religieuse, car nous avions besoin d’appareils (parfois de la taille d’un meuble) pour les jouer. Mais à la fin, la récompense nous l’a lancé du début à la fin, non?

Heureusement, la technologie a avancé et avec elle, des inventions sont nées qui ont facilité le transport de nos morceaux préférés tels que la cassette et le Walkman, bien que vous deviez toujours porter un stylo pour l’écouter à nouveau. Plus tard viendrait le CD puis le Discman, faisant l’expérience de

Grâce à la cassette et au CD, nous avons trouvé un moyen d’enregistrer nos chansons préférées sur eux et quand vous les mixiez, vous aviez un tout nouvel album. Au fait, vous vous en souvenez?

Avant d’avoir les plateformes numériques bénies, nous devions aller acheter un disque dans notre magasin de confiance, et ils vous ont donné une chance de l’écouter et de décider ainsi pour le bien. Qui n’a pas passé des heures à découvrir de nouveaux groupes attachés aux écouteurs qui étaient dans les magasins?

Nous savons que beaucoup de gens ici s’en souviennent, mais pour les nouvelles générations – et croyez-le ou non – MTV passait trop de temps sur les clips et là, vous pouviez écouter les artistes du moment ou ceux qui le briseraient à l’avenir. Bien que tu devais être à portée parce que tu pouvais passer les grooves qui te battaient.

Lorsque Internet est officiellement arrivé – et bien que Lars Ulrich se fâche – nous avons commencé à télécharger illégalement, certaines de nos chansons préférées ne sont pas faites sur des émissions comme Ares, LimeWire et plus dans un format qui a changé nos vies, MP3. Nous donnant une chance de descendre comme s’il n’y avait pas de demain toutes sortes de chansons.

Mais l’essor de ce format surviendrait en 2001, lorsque Steve Jobs a présenté le premier iPod de l’histoire, révolutionnant complètement la façon dont nous écoutions la musique, ils étaient également incroyables en raison de leur compacité. Ils nous ont également présenté iTunes, que beaucoup considèrent comme la première plate-forme musicale.

Grâce au merveilleux MP3, au milieu des années 2000, de nombreux téléphones ont commencé à jouer de la musique. C’est ici que nous avons tous commencé à vouloir un téléphone portable, au-delà de demander à discuter avec nos amis, ne voulaient-ils pas petit à petit l’un d’eux?

Vous souvenez-vous de toutes ces choses que nous avons faites? Quels autres manquaient? Avez-vous une mémoire spéciale avec l’un de ces objets ou moments?