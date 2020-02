10 couvertures de grande reine dont peu de gens se souviennent

Il existe d’innombrables taxes et couvertures pour Reine, puisque depuis la mort de Freddie Mercury En 1991, beaucoup ont repris une partie du catalogue du groupe pour créer leur propre version qui rappelle l’une des plus grandes sopranos de l’histoire du rock.

Le Freddie Mercury Tribute à Wembley en 1992 a fait des grands-parents rock comme Robert Plant, Bob Geldof, Elizabeth Taylor, Tony Iommi, David Bowie et Elton John ils se joindront pour chanter à Farrokh Bulsara, un nom qu’il détestait et qui vous ferait gagner son mépris inconditionnel si vous le nommiez à un moment comme ça.

Ici, nous vous laissons 10 couvertures dont on se souvient rarement lors d’une réunion avec vos amis lorsqu’ils parlent de Queen.

Travis – «Killer Queen» (Sheer Heart Attack Live, 1974)

Quand Fran Healy avait encore des cheveux, elle a fait ce bijou à côté de Travis. Il est sorti en tant que face B du single “Sing” dans le lointain 2001. Oui, quand beaucoup d’amateurs de Brit Pop étaient au lycée.

Nine Inch Nails – «Get down, Make Love» (News Of The World, 1977)

Avant d’émigrer de ce monde, Trent Reznor a rendu cet hommage dans la vie à Freddie et est sorti en tant que face B du single “Sin”. Une version bizarre très NIN.

Testament – “Dragon Attack” (Le jeu, 1980)

La chanson préférée du bassiste John Deacon, une version métal et avec beaucoup de punch d’un classique. Certains s’attendaient à ce que le concert du 1er septembre sur la Plaza Condesa le joue, mais cela ne s’est pas produit.

Les Scorpions – «Love Of My Live» (Une nuit à l’opéra, 1975)

Après la mort de Freddie, un concert hommage a eu lieu en Allemagne avec des personnalités telles que Jim Hutton, Peter Freestone et Klaus Meine. C’est ce qui arrive quand une légende rend hommage à une autre!

Metallica – «Stone Cold Crazy» (Sheer Heart Attack, 1974)

Le groupe a décidé de participer à l’album célébrant les 40 ans du label Elektra (Rubáiyát: Elektra’s 40th Anniversary), mais comme ils ont vu que la chanson a frappé parmi leurs fans, ils ont utilisé la chanson comme Side B de “Enter Sandman”. Si vous l’avez sur vinyle de 1ère édition, conservez-le car c’est un bijou d’une valeur de près de 250 dollars.

Keane – “Under Pressure” (Hot Space, 1982)

Cette petite balle a également été utilisée comme face B de la chanson “The Night Sky”. Le produit de la vente est allé à l’organisation War Child, qui vient en aide aux enfants sans guerre. Un grand détail du groupe anglais.

Soda Stereo – «Someday» (Some Day, One Day, Queen II, 1974)

Incroyable mais vrai, c’était la dernière chanson studio enregistrée par le groupe dans son ensemble en 1997. Elle faisait partie de la compilation Tribute to Queen the Greats of Rock en espagnol et a également servi à ouvrir la dernière tournée du groupe: You Will See Me Back. Sniffff!

Melvins – «Tu es mon meilleur ami» (Une nuit à l’opéra, 1975)

Ce rôle a été inclus dans un étrange album de reprises réalisé par le groupe de Montesano, Washington. Il y a une édition étendue qui a aussi un côté B de Queen, “Now I’m’s Here”.

Les Muppets – “Bohemian Rhapsody” (Une nuit à l’opéra, 1975)

Il n’y a pas grand-chose à dire avant ce bijou réalisé par les créations de Jim Henson. Gonzo, ses poussins et la férocité d’Animal font une vidéo mémorable qui nous rappelle quand nous étions enfants.

Maroon 5 – «Crazy Little Thing Called Love» (Le jeu, 1979)

Adam Levine fait preuve de plus de talent avec ses mains qu’avec ses pieds. Une couverture bien faite qui semble même danser comme vos tantes le font à chaque fête de fin d’année.