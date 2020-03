10 des meilleurs albums sortis en 2020 à écouter chez soi

Vous cherchez peut-être la meilleure façon de tuer le temps après avoir fait du bureau à domicile ou passé toute la journée enfermé sans rien faire. Peut-être avez-vous déjà raté chacune des séries ou des films que vous aviez sur votre liste de choses à faire, ou vous avez déjà cherché un moyen d’apprendre quelque chose de nouveau sur Internet, mais nous pouvons toujours utiliser la vieille femme de confiance pour passer un bon moment dans des situations comme celle-ci où il vaut mieux rester à la maison, écouter quelques enregistrements.

La musique guérit l’âme, nous fait chanter, danser et nous distraire dans des situations comme celle-ci dans lesquelles nous sommes saturés de tant d’informations et de nouvelles nous jetant presque sur une scène apocalyptique. Et quoi de mieux que de rattraper ces albums que nous gardons sur Spotify (ou sur votre plateforme de confiance, ne soyez pas jaloux de nous) et que nous n’avons tout simplement pas écoutés parce que nous jouons les 10 mêmes morceaux comme toujours, jiar jiar, quand il y a beaucoup de musiciens et d’artistes qui font des choses incroyables.

C’est pourquoi nous avons décidé de dresser une liste de certains des albums qui nous ont époustouflés, allant du rock, du hip-hop ou de la pop à d’autres qui vous feront obtenir vos meilleurs pas de danse. Alors optez pour vos écouteurs de confiance, déconnectez-vous un moment des réseaux sociaux, installez-vous confortablement et Donnez le jeu à 10 des meilleurs albums sortis cette année:

Ozzy Osbourne – Homme ordinaire

Après avoir commencé l’année d’une manière étrange – car certains le considéraient déjà comme mort – en plus de déclarer au monde qu’il souffrait de la maladie de Parkinson, Le Prince des Ténèbres est revenu pour nous montrer qu’il est plus vivant que jamais avec l’homme ordinaire. C’est peut-être l’un des albums les plus intimes de la carrière d’Ozzy Osbourne et le premier depuis près d’une décennie, la légende du métal n’a pas plus l’intention de créer de la musique avec beaucoup d’invités comme Duff McKagan de Guns N ‘Roses et Chad Smith des Red Hot Chili Peppers.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également des collaborations avec d’autres artistes importants tels que le grand Elton John dans la chanson qui donne son nom à l’album ou au rappeur Post Malone dans “It’s A Raid”. Au-delà d’avoir de grands musiciens, cet album semble être une déclaration puissante d’Ozzy, rappelez-nous tous ce qui se passera quand il ne sera plus parmi nous.

Mac Miller – Cercles

Cela semble incroyable, mais en réalité, cela fait presque un an et demi depuis Malcolm James McCormick –Meilleur connu de tous Mac Miller– est décédé. Cependant, le rappeur avait un énorme génie créatif et il nous a laissé un album entier à mi-chemin, il y travaillait avant sa mort. Heureusement pour nous, certains amis et producteurs aiment Jon Brion (qui a été à l’origine d’albums pour des artistes comme Kanye West, Keane, Dido et Fiona Apple) Ils lui ont donné les coups de pinceau dont il avait besoin pour montrer au monde et le résultat a été Circles.

Dans ce document, le rappeur revient pour parler de certaines choses qui le hantaient toujours, comme la dépression et des thèmes personnels mélangés à des bases sonores riches, allant de la soul, du R&B et bien sûr du hip-hop. Circles est sans aucun doute une dernière volonté de Mac Miller, une preuve qu’au-delà d’être un grand compositeur, il y avait dans sa tête un monde de possibilités en matière de création musicale.. Nous nous demanderons toujours comment cela aurait été s’il n’était pas mort.

Halsey – Manic

Un autre des retours les plus attendus de la pop mondiale. Après quatre ans sans sortir de nouvelle musique, la chanteuse et productrice Halsey est revenue avec l’un des albums les plus ambitieux de toute sa carrière, Manic. Nous ne le disons pas à la légère, car après avoir collaboré avec beaucoup d’artistes ces dernières années, elle a appris que la musique ne peut pas être classée dans un genre, du moins ce n’est pas une règle pour elle, parce qu’il ose aller et venir dans une immense mer de sons, quelque chose de très risqué dans l’industrie musicale actuelle.

Et c’est que pratiquement dans Manic il y a tout, à partir de la plus belle pop pleine de rythmes intéressants comme dans “Ashley”, en passant par le rock présent dans “3 am”, des ballades un peu plus country comme le montrent “You Should Be Sad” ou des chansons presque acoustiques qui viennent directement à votre âme en tant que “clémentine”. Une partie de cet apprentissage et de travailler dans de nombreux styles a été de travailler avec des musiciens de toutes sortes et cet album le montre, car il a des collaborations assez intéressantes de Alanis Morissette et même BTS. Si vous voulez écouter un album entier, c’est l’option.

Tame Impala – La lente ruée

Kevin Parker est l’un de nos chéris, et la vérité est que Quand il a annoncé l’arrivée du quatrième album studio de Tame Impala, nous étions ravis, en particulier pour l’énorme reconnaissance et le succès qu’il a eu avec le dernier album du groupe, Currents, où Il montrait déjà le chemin que prendrait son projet le plus réussi, plein de synthétiseurs et d’ambiances beaucoup plus conviviales pour tous ceux qui l’écouteront.

Après avoir travaillé aux côtés de musiciens comme Mark Ronson, Lady Gaga jusqu’à Theophilus London ou Travis Scott, Kevin reprend Tame Impala dans un moment créatif très intéressant, où l’artiste se concentre davantage sur les mélodies de chaque chanson au-delà d’essayer de créer des couches et des couches de son dense. Peut-être The Slow Rush s’éloigne du son qui a rendu ce groupe célèbre, comme dans Innerspeaker ou Lonerism, Cependant, cela montre que comme tout dans cette vie est en constante évolution, et dans ce cas, c’est celui qui annonce depuis longtemps. Sans aucun doute, c’est l’un de ces albums que vous apprécierez du début à la fin.

Grimes – Miss_Anthrop0cene

Parlez de Claire Boucher (ou pour des amis) Grimes) joue avec de vrais artistes dans l’extension de mot. Eh bien, en plus d’être très talentueuse quand il s’agit de s’asseoir pour composer ou entrer dans un studio d’enregistrement, elle a créé derrière elle un personnage fascinant qui donne envie de se connaître en profondeur. Cette 2020 nous a présenté Miss_Anthrop0cene, un disque avec lequel il s’éloigne de son alter ego et devient WarNymph, tout cela avec afin d’être en mesure de se détacher de la pression qu’il a un nom bien connu dans l’industrie de la musique.

Ici, l’artiste nous montre à quel point cela peut être multiforme, car en une seule chanson ça passe d’une ballade acoustique comme «Delete Forever» à un rythme dansant et dense dans «Violence». Au-delà d’être un excellent ensemble de chansons pop, sur cet album Grimes (on ne sait plus s’il faut l’appeler ainsi ou Warnymphe) elle se libère et nous donne de son point de vue un témoignage fidèle de ce que c’est que d’être une femme à ce moment précis de l’histoire.

Bombay Bicycle Club – Tout le reste a mal tourné

Quand on pense que Bombay Bicycle Club faisait déjà autre choseparce qu’il a fallu six ans pour lancer de nouvelles pistes, le quatuor de Londres nous a surpris car ils sont revenus par la porte d’entrée avec leur cinquième album studio, Tout le reste a mal tourné. Derrière cet album, il y a beaucoup de travail et d’histoires que seuls les plus vrais fans connaissent peut-être, comme ils ont commencé à l’enregistrer en 2017, mais au milieu de cela et grâce au fait que chacun faisait autre chose que de composer de la musique, Ils ont vendu leurs instruments, car ils n’avaient pas l’intention de continuer à jouer ensemble.

Heureusement, ils ont changé d’avis et a décidé de terminer cet album, qui montre une énorme évolution dans Bombay Bicycle Club. Et nous ne le disons pas à la légère, car en plus d’avoir des musiciens invités comme le défunt Charles Bradley ou le groupe hip hop, Depuis La Soul, grâce à des chansons comme “Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)”, “I Worry Bout You”, “Good Day”, “I Can Hardly Speak” on remarque ce changement, où ils quittent leur zone de confort pour explorer des sons qui passent par le rock alternatif traditionnel à des touches légères de jazz mélangées à des synthétiseurs. Il est devenu très clair qu’ils ne sont plus des rockeurs adolescents que nous avons rencontrés au milieu des années 2000.

Soccer Mommy – Théorie des couleurs

Dans le domaine des artistes émergents émergents », nous avons une femme qui l’a sans aucun doute rompue depuis longtemps. Sophie Allison, mieux connu sous le pseudonyme Soccer Mommy, Elle s’est impliquée dans la musique dès son plus jeune âge. À seulement 22 ans et relativement jeune, a eu la chance de partir en tournée avec des groupes connus comme Paramore, Foster The People, Kacey Musgraves ou Slowdive.

Avec toute cette expérience, le compositeur a sorti cette année son deuxième album intitulé Color Theory, dans lequel il finit de polir ce son pop et rock qui le caractérise tellement et qu’il se mélange à des lettres avec lesquelles il est très facile de s’identifier. Ceci est l’un de ces albums que vous avez juste à jouer et à écouter du début à la fin. Gardez bien le nom de Soccer Mommy, car nous sommes sûrs que dans un avenir pas trop lointain, nous le verrons jouer dans les festivals les plus importants du monde et même au Mexique. Prenez note.

Pet Shop Boys – Hotspot

Maintenant oui, il est temps de déplacer le squelette, et il n’y a pas de meilleure façon de le faire qu’avec les enseignants pour cela, les Pet Shop Boys. Bien qu’il en ait relativement peu depuis que nous les avons vus vivre dans notre pays et que nous aimons chanter les chansons classiques de son répertoire, nous avions déjà besoin d’entendre de nouvelles musiques de Neil Tennant et Chris Lowe. Sa réponse fut Hotspot, un ensemble de chansons qui peuvent vous mettre de bonne humeur, que ce soit vous voulez être la star sur n’importe quelle piste de danse ou hors avion quelque chose de plus calme dans l’intimité de votre chambre.

Bien que ce ne soit pas un album qui changera complètement la carrière des Pet Shop Boys, À ce stade, le duo anglais n’a plus à démontrer absolument rien à personne et avec Hotspot parvient à rendre très clair l’héritage qu’ils ont marqué dans la musique électronique depuis près de quatre décennies. Si vous voulez faire une mini rave avec toutes les bonnes vibrations de votre maison, c’est l’album que vous cherchiez.

Bad Bunny – YHLQMDLG

Oui, nous savons qu’en ce moment le gars qui passe par la vie pourrait sortir en disant “le rock c’est la culture” qui est en vous, mais ici nous vous disons pourquoi nous considérons le nouvel album de Bad Bunny dans cette liste. Nous ne pouvons pas le nier, le genre urbain (qui comprend le reggaeton et le trap) est un phénomène mondial, mais croyez-nous, consultez les tableaux de popularité des décomptes les plus importants dans la musique ainsi que les plateformes de streaming que tout le monde utilise. Comme si cela ne suffisait pas pour y prêter attention, Des médias comme Consequence of Sound ont consacré des critiques à son dernier album.

Dans YHLQMDLG (abréviation de “je fais ce que je veux”), Benito Ocasio fait exactement cela, ce qu’il veut. Pour commencer fait un album de 20 chansons, qui aurait facilement pu être deux albums, mais au-delà, il est clair pour nous que cela peut aller d’un piège amical et avec une certaine timidité comme dans “Si Veo A Tu Mamá”, en passant par un R&B particulier dans “Pero Ya No” à des chansons reggaeton de ceux qui peuvent allumez une fête comme “La Santa” ou “Safaera”, le tout dans un seul matériau. Si quelque chose mérite d’être reconnu, c’est que Dans un domaine aussi compliqué que la musique, Bad Bunny présente ses chansons en espagnol, qui vont d’un genre à l’autre, explorant de nouveaux rythmes et sons.

Caribou – Soudain

Enfin, nous avons un autre de ces disques avec des colorants électroniques que nous attendions. Caribou a toujours été un nerd de la musique et il le prouve soudainementEh bien, en plus des boîtes à rythme, il y a une gamme de synthétiseurs à l’intérieur que n’importe qui aimerait avoir dans sa collection. Mais au-delà d’être un délice pour les mélomanes, Daniel Snaith est un expert lorsqu’il s’agit de jouer avec toutes les possibilités qu’il a lors de la création de chansons, qui sont pleines d’émotions.

Dans ces 12 chansons, Le caribou touche à des sujets hautement humains, qui vont d’une simple conversation entre frères à des choses un peu plus complexes comme les imperfections de la vie et comment celles-ci doivent inévitablement se produire dans la routine quotidienne sans que nous puissions y faire quelque chose. Soudain, c’est l’un de ces albums que nous pourrions classer aussi bien, car tout est sur le point, et le musicien n’a besoin de rien de plus que son talent pour composer un album personnel qui vous fera danser et vous laisser aller pendant 43 minutes d’affilée.