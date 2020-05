L’enfance est sans aucun doute l’âge le plus important pour écouter de la musique de toute notre vie. Dans ces premières années de vie, où nous avons commencé à nous exposer à la musique explicite, nous vivons les moments qui vont déclencher un chemin musical à suivre.

Nous nous soucions tous trop des groupes que nous avons commencé à écouter à 10-15 ans. Aux groupes rock, punk, jazz, pop, soul ou électronique qui nous ont accompagnés dans ces dernières années de primaire et de tout secondaire. Pour ces groupes qui pour nous sont les meilleurs du monde et personne ne peut nous faire penser le contraire.

Connaître l’importance d’écouter de la bonne musique à cet âge, c’est qu’en cette journée des enfants, nous voulons partager une liste de 10 disques que tous les enfants devraient écouter au moins une fois pour découvrir la bonne musique. Et oui, cela semble prétentieux. Tout est affaire de goût et pour être franc, tout le monde apprend à ses enfants la musique qu’ils aiment. Il n’y en a plus.

Cette liste n’est donc pas tant une question de grandeur que de variété. À la fin de la journée, en tant qu’enfants, nous n’avons découvert ce que nous aimions vraiment que lorsque nous l’avons entendu pour la première fois. Pour cette raison, nous mettrons ici 10 disques de genres et de temporalités variés qui, selon nous, peuvent grandement aider à développer un bon goût musical.

10 disques que les enfants doivent écouter pour connaître la bonne musique

Les Beatles – Abbey Road

On commence par un cliché aussi gros que vrai. Avoir le génie du rock des Beatles sur le radar à un âge précoce est aussi fondamental que d’aller à l’école pour apprendre les mathématiques. Il est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs albums jamais écrits. Et de ce côté, la vérité est que nous n’allons pas en discuter.

Abbey Road, comme le Lonely Hearts Club Band du Sgt Pepper, est l’un des disques les plus influents de tous les temps, et si vous êtes de ceux qui pourraient l’attraper à un jeune âge, vous le comprenez parfaitement. C’est le bon moment pour laisser la Beatlemania de John, Paul, George et Ringo envahir l’esprit de votre enfant.

Radiohead – Ok Computer

Il doit y avoir un Radiohead ici. Son son a complètement changé la façon de faire du rock alternatif et OK Computer a été le point de rupture. Du début à la fin, cet album est un défilé de bijoux musicaux. Des rolas qui brisent la barrière du conventionnel dans chaque note et qui ouvrent le panorama de ce que la musique peut être en général.

Même la décision de choisir la chanson pour la vidéo ci-dessous est compliquée … Mais je pense que votre enfant intérieur veut entendre ceci:

Colis – Live Vol.1

Pour laisser le rock et le siècle dernier se reposer, il est temps d’explorer la pop et plus précisément l’électro pop. Ici, nous allons tirer au sort avec un album qui est sorti aujourd’hui et qui est un cadeau pour tous les enfants du monde: Live Vol.1 de Parcels.

Vous trouverez ici un chef-d’œuvre moderne. Un son qui combine le meilleur de la pop, de l’électronique, de la disco et du rock. Ils sont un voyage dans le passé mais avec un son contemporain de très haute qualité. S’ils ne veulent pas que leurs enfants leur disent qu’ils leur enseignent de la vieille musique pure, ils les laissent sans argument.

Metallica – Metallica

Être exposé au métal à un âge précoce, c’est comme boire du Saint Graal lui-même. Et peu de sons dans le genre aussi exceptionnels que celui que les Californiens nous ont donné en 1991 avec leur album Metallica.

Écouter “Enter Sandman” ou “Sad But True” pour la première fois, c’est réveiller la bête que vous avez à l’intérieur et alors seulement elle pourra prendre vie. Puis “The Unforgiven” et “Nothing Else Matters” vous apprennent que derrière toutes ces bosses, dans le métal, il y a aussi une musique sublime à écouter et rien d’autre.

Impossible de savoir si votre enfant est le prochain Kirk Hammet, Lars Ulrich ou James Hetfield, mais lors de l’enseignement de Metallica, cette possibilité s’ouvre …

Franc Moody – Rêve en couleur

Revenons à cette année. Le funk se développe comme peu de genres et des enregistrements impressionnants sont en cours de réalisation. L’un d’eux est Franc Moody’s Dream In Color qui est sorti il ​​y a tout juste un mois. Son funk contemporain attirera l’attention de ceux qui aiment bouger, danser et remplir leur esprit de pensées positives.

Ces Britanniques redécouvrent ce qui peut être fait lorsque vous combinez correctement le funk et l’électronique pour créer un groove pur.

Daft Punk – Alive 2007

L’électronique contemporaine est merveilleuse. Aujourd’hui, des choses incroyables sont faites dans le genre EDM et bien d’autres, Mais si vous devez montrer un disque à votre enfant, vous devez prendre un peu de retard avec Alive 2007.

Avec cet album, vous lui donneriez également un cours d’histoire. L’origine de tout ce que vous entendez et voyez aujourd’hui dans le monde de la musique. Si vous savez d’où tout vient et voyez la qualité ici, vous ne voudrez probablement jamais entendre quoi que ce soit qui ne soit plus à la hauteur.

Pink Floyd – Le côté obscur de la lune

Le côté obscur de la lune est le chapitre 1. Avec Daft Punk, nous parlons d’histoire, d’origines. Eh bien, nous trouvons ici l’un des groupes les plus influents de la musique électronique sans toucher au genre. Son rock progressif / psychédélique est l’un des plus grands héritages laissés par un groupe de toute l’histoire.

Écouter cet album à un âge précoce, c’est ouvrir des canaux et comprendre dès le début d’où vient tout (ou presque) tout ce que nous écoutons. C’est comme un Big Bang musical et c’est quelque chose que chaque enfant devrait vivre.

St. Paul & The Broken Bones – Jeune Camélia malade

La soul est un genre vraiment délicieux. Et quand on y pense, on passe automatiquement aux années 50 et 60. Mais aujourd’hui, il y a chaque groupe qui a toute la qualité qu’Aretha Franklin nous a donné. L’un d’eux est St.Paul & The Broken Bones et son album de 2018, Young Sick Camellia, peut vous le prouver.

Amener quelqu’un de jeune dans l’âme n’est pas une chose facile, mais leur présenter une version contemporaine est beaucoup plus susceptible de développer un goût pour ces voix enveloppantes et la magie de leurs instruments à vent.

Jamie Cullum – Twentysomething

Une liste mixte n’est pas une liste mixte s’il n’y a pas de jazz. Pour entrer dans ce monde magnifique, vous devez écouter quelque chose de digestible et de la plus haute qualité. Voici donc Jamie Cullum et son album Twentysomething. Ici, nous vous laissons un chef-d’œuvre, que si votre enfant tombe amoureux d’elle, soyez assuré que vous avez quelqu’un de précieux @ dans votre famille.

AC / DC – Retour en noir

Parce que le riff «Back in Black» est et sera toujours le plus mémorable (ou l’un des plus, pour éviter de nous causer des ennuis) de l’histoire du rock. Vous trouverez ici le blues rock le plus savoureux dans “Rock and Roll Ain’t Noise Pollution” et le rock and roll le plus lourd dans “Shoot to Thrill”. Avec cette merveille de discothèque, ils ouvriraient la porte au bonheur.

ÀEn plus de tout, vous lui apprendriez également qu’un groupe peut revenir de façon importante même s’il perd l’un des plus grands chanteurs du rock. Une leçon qui peut être appliquée dans n’importe quelle situation de votre vie.

