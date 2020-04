10 documentaires musicaux que vous pouvez (et devriez) regarder dans cette quarantaine

La musique est quelque chose qui nous évite actuellement de ne pas nous arracher les cheveux du stress en écoutant les nouvelles ou en étant simplement enfermé à la maison pendant si longtemps. La bonne chose est qu’il y a beaucoup d’options pour nous distraire, comme écouter notre album préféré ou en découvrir un nouveau, regarder une émission en ligne que de nombreux artistes mettent en place en ce moment ou donnez simplement du jeu aux documentaires bien-aimés et infaillibles.

Depuis des temps immémoriaux, Ce format de film nous a donné des visions assez profondes et peu explorées de nos musiciens préférés.. Il existe de nombreux cas, car pratiquement toute figure au sein de la musique respectée a son propre documentaire et Heureusement pour nous, beaucoup d’entre eux se trouvent sur les plateformes de streaming les plus populaires., comme Netflix ou Amazon Prime Video.

Voilà pourquoi cette fois et afin de vider l’esprit mais en même temps en apprendre un peu plus sur les musiciens que nous admirons, Nous avons dressé une liste de 10 documentaires que vous devriez regarder, oui ou oui, de nos jours, où vous trouverez des options pour tous les goûts et tous les genresAlors allez chercher le pop-corn car vous en aurez besoin.

Olé Olé Olé!: Un voyage à travers l’Amérique latine

Au fil des ans, certains documentaires sont sortis qui reflètent parfaitement l’histoire d’un peu plus de cinq décennies de leurs majestés sataniques – comme Shine A Light, réalisé par le grand Martin Scorsese et que nous vérifierons plus tard -, cependant Olé Olé Olé!: Un voyage à travers l’Amérique latine est quelque chose de complètement différentCela va au-delà de l’histoire de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ronnie Wood.

Au milieu de la tournée que les Stones ont organisée en 2016, Ils ont filmé ce film qui montre la relation de chaque membre avec les cultures et les personnages de différents pays comme le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili et bien sûr le Mexique. Pendant que tout cela se passe, nous pouvons également vérifier Comment se sont déroulées les préparatifs du concert que le groupe légendaire a donné à La Havane, Cuba, étant le premier groupe de rock à jouer sur l’île.

Olé Olé Olé!: Un voyage à travers l’Amérique latine est disponible sur Netflix

Les roses de pierres: faites de pierre

Beaucoup connaissent l’histoire des Roses de pierre, le groupe de Manchester qui, avec seulement deux albums, a réussi à influencer une toute nouvelle génération de musiciens, considérés par beaucoup comme les parents de britpop et donc responsables de la naissance de groupes comme Oasis, Blur, Pulp, Suede et bien d’autres. Cependant, il y a des aspects de son histoire qui sont encore un mystère et quoi de mieux qu’eux pour nous raconter tout ce qui s’est passé.

The Stone Roses: Made of Stone est l’un de ces documentaires bien réalisésQu’entendons-nous par là? Eh bien, en utilisant des images inédites (comme des images en coulisses), des interviews, etc. livrer une version définitive de l’histoire du groupe. Comme si cela ne suffisait pas, Nous aurons l’occasion de vérifier comment ils se sont préparés pour les spectacles qu’ils ont donnés en 2012 dans leur Manchester natal, les premières performances d’Ian Brown, John Squire, Mani et Reni en 16 ans.

Vous pouvez louer ou acheter pour 36 pesos The Stone Roses: Made of Stone via la plateforme TonaláTV

Qu’est-il arrivé, mademoiselle Simone?

Dans l’histoire de la musique, il y a des femmes qui ont changé le cours de cela de leur propre tranchée et sans aucun doute, nous devons mentionner la grande Nina Simone. Ces dernières années, des tentatives ont été faites pour faire vivre la vie du chanteur de jazz au grand écran. blues, R&B et soul, mais pendant que quelqu’un se jette dans un biopic, nous pouvons nous jeter What Happened Miss Simone?, qui se démarque de nombreux autres documentaires pour beaucoup de choses, en particulier pour la façon dont ils racontent leur vie.

Tout commence par la question du titre, Qu’est-ce qui vous a fait réussir et être reconnu? Mais à partir de là nous décomposons certains aspects de sa biographie peu explorés et où pouvons-nous réaliser que Malgré la renommée ou l’affection du public, une femme s’est cachée qui, en plus de faire face à la scène, se battait quotidiennement avec ses propres démons internes. Une narration spectaculaire de la vie et de l’œuvre de l’un des chanteurs les plus impressionnants qui aient jamais mis les pieds sur cette planète.

Pouvez-vous voir ce qui s’est passé, Mlle Simone? via Netflix

Pulp: un film sur la vie, la mort et les supermarchés

L’un de nos groupes préférés est Pulp, qui dans les années 90 a mangé le monde grâce à des albums comme Different Class et des morceaux comme “Disco 2000”, “Common People”, “This Is Hardcore”, “Like A Friend” et bien d’autres. Malgré tout ça, l’histoire et la relation entre ses membres est extrêmement serrée. Malheureusement, Jarvis Cocker et compagnie ont pris leur propre chemin musical il y a quelques années et n’ont depuis donné que quelques représentations entre 2011 et 2013 –comme ça showazo qu’ils ont donné au Palacio de los DeportesTu te souviens?

Mais avant de disparaître complètement, ils ont donné un dernier concert dans leur pays natal de Sheffield et ont donné le documentaire au monde Pulp: un film sur la vie, la mort et les supermarchés, l’une des émissions les plus intéressantes sur ce groupe de britpop où l’on connaît la philosophie de ses chansons, mais aussi Explorez les idées et les croyances du groupe concernant la célébrité, l’amour, la mort et même comment garder une voiture. Ce n’est pas une blague.

Si vous voulez voir Pâte: Un film sur la vie, la mort et les supermarchés, vous pouvez le louer ou l’acheter pour 36 morlacos sur TonaláTV.

Je ne supporte pas de te perdre ou de survivre à la police

La police était l’un des groupes les plus importants de sa génération, mélangeant des sons comme le reggae, le ska et le rock classique, résultant en un son que vous pouvez identifier dès le premier accord de guitare. Et est-ce tout était prévu au sein du groupe pour en faire un succès, au moins sur papier, parce qu’ils avaient Gordon Summer – mieux connu sous le nom de Piqûre– jouer de la basse et chanter, à la bête batteuse et maître des charleston, Stewart Copelandet le super guitariste, Andy Summers.

Mais contrairement à ses autres collègues, Andy Summers n’a pas reçu suffisamment de reconnaissance pour son travail et c’est là que est né Can’t Stand Losing You. ou Survivre à la police, Un de ces documentaires qui montre l’homme derrière le musicien, mais surtout il raconte de son point de vue le processus créatif, le chaos, les combats et ce qui devait arriver être dans l’un des groupes les plus importants de l’histoire et devenir célèbre.

Le documentaire de Ssurvivre à la police, vous pouvez le voir sur Amazon Prime Video.

Ce que nous avons commencé

Si vous pensiez qu’il s’agissait uniquement de groupes de rock et que nous n’inclurions pas de musique électronique, vous vous trompez vraiment.. EDM –Avec l’urbain, on aime ou pas– est l’un des genres musicaux les plus écoutés au monde, qui depuis près d’une décennie a volé tous ses tableaux de popularité et joue presque partout où vous allez. Cependant, L’histoire d’EDM n’avait pas encore été entièrement explorée, jusqu’à ce que What We Started soit entré dans nos vies.

À travers des interviews avec de vraies légendes comme Carl Cox, talents de la taille de Martin Garrix et beaucoup plus, Ce documentaire prévoit de raconter le début de ce genre dans les petites raves undergorund des principales villes du monde, pour remplir les plus grands stades que vous puissiez imaginer., tout cela grâce aux DJ derrière les platines. Si vous êtes un amoureux des rayures, vous ne pouvez pas manquer ce joyau.

Ce que nous avons commencé est disponible via Netflix.

Shot!: Le mantra psycho-spirituel du rock

Dans le rock, il est très facile de reconnaître les musiciens pour en faire partie, que ce soit pour des solos épiques, jouer de la batterie brutalement ou chanter comme les anges eux-mêmes, mais derrière eux – à ce jour – il y a les photographes. Dans cette branche, il y a des honneurs et des femmes qui se consacrent à photographier nos artistes préférés, mais l’un des véritables piliers de la photo est Mick Rock.

Mick –En plus de son nom de famille– Il est une véritable rockstar de la caméra, car il a eu la chance de faire la mise au point de grandes figures avec son objectif comme David Bowie, Queen, Lou Reed, Iggy Pop, The Ramones, Talking Heads, Blondie, Daft Punk, Queens of the Stone Age et bien d’autres, tout artiste qui vient à l’esprit est susceptible d’être sur leur liste de contrôle. Si vous voulez en savoir plus sur son travail et son histoire, nous vous recommandons vivement ce documentaire.

Vous pouvez regarder Shot!: The Psycho-Spiritual Mantra of Rock via Netflix

Nick Cave: 2000 jours sur Terre

Nick Cave est l’un de ces poètes qui, pour beaucoup, est mal compris et qui nous a donné de belles chansons d’amour et son homologue, ainsi que beaucoup d’autres sujets. Depuis des années, certains se demandent d’où vient l’inspiration de ce véritable génie de la musique et Pour ceux qui étaient curieux, ils peuvent y répondre dans Nick Cave: 2000 Days on Earth, un de ces documentaires à ne pas manquer si vous êtes leur fan..

En plus de nous montrer comment le compositeur de shuffles comme “Into My Arms” et plus, il écrit et enregistre ses chansons, c’est une vision très personnelle de qui est l’homme derrière le nom, l’humain qui sent, qui rit, qui aime, qui pleure, qui mange, qui souffre, qui passe du temps avec ses enfants, la personne ordinaire qui vit au jour le jour. Ce documentaire s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux le connaître grâce à un voyage de 24 heures avec lui.

Vous pouvez acheter ou louer Nick Cave: 20.00 Days On Earth pour 36 varos à TonaláTV

Whitney: Puis-je être moi

Sans doute Whitney Houston a été l’une des voix les plus importantes des 50 dernières années, qui à sa manière a réussi à atteindre une renommée mondiale et à battre des records en vendant plus de 200 millions de disques dans le monde, elle a également été la seule artiste à atteindre sept numéros 1 consécutifs aux États-Unis. Grâce à cela, il a eu l’opportunité de s’aventurer dans d’autres plans tels que le cinéma et de participer à des films à succès.

Tout cela semble merveilleux mais … Qu’est-il arrivé à faire fondre votre étoile au cours de ses dernières années de vie? C’est ce que ce documentaire essaie de résoudre, quiIl montre une vision honnête et quelque peu grossière de qui était Whitney Houston., une personne qui, en plus d’être super talentueuse, a eu des erreurs, comme n’importe lequel d’entre nous, peut-être qu’en le voyant, nous pouvons comprendre beaucoup de choses sur ce grand chanteur.

Vous pouvez regarder Whitney Can I Be Me sur Netflix

Rolling Thunder Revue: une histoire de Bob Dylan

Jusqu’à la fin, mais non des moindres, nous avons le légendaire Bob Dylan, avec l’un des plus récents documentaires sur sa longue carrière. En 1975, Robert Allen Zimmerman – comme on l’appelle en fait – il a entrepris la tournée la plus ambitieuse de toute sa carrière, Rolling Thunder Revue, visiter tous les coins des États-Unis pendant que le pays se réinvente après tous les événements des années 1960.

En tournée beaucoup d’artistes importants de l’époque étaient unis comme Joan Baez, Mick Ronson, T-Bone Burnett et bien d’autres, ainsi que des militants et des poètes. Dans ce documentaire, le grand Martin Scorsese raconte avec des interviews et des images de l’époque de ce moment précis de la vie de Dylan, déconstruire en quelques minutes le mythe et la réalité derrière une figure aussi pertinente pour la musique.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story sur Netflix

Et pylône …

Coachella: 20 ans dans le désert

Peut-être cette année – et en raison de la pandémie de coronavirus -, Le festival Coachella a dû être reporté, mais ce n’est pas pour cela que nous laisserons passer cette année qui marque deux décennies de mise en scène des meilleurs numéros du monde pour jouer dans le désert d’Indio, en Californie. Si vous êtes une de ces personnes curieuses qui aiment tout savoir sur la musique et connaître les histoires qui ont fait de Coachella l’une des étapes où se consolident les plus grands artistes, vous devriez le voir de cette Vendredi 10 avril sur votre chaîne YouTube.