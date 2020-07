10 faits amusants du premier album des Foo Fighters

Ce qui a commencé comme un projet amusant par le batteur Nirvana, Dave Grohl, deviendrait l’un des plus grands groupes de rock de stade de l’histoire. Les Foo Fighters Il y a 25 ans, ils ont sorti un disque qui allait démarrer une discographie de 9 disques jusqu’à présent, qui a mis la vie de beaucoup en musique et nous a fait crier partout où ils apparaissent, ayant Grohl un leader dérangé qui, avec tout et une jambe cassée après un concert, il n’est pas connu de s’éloigner de la scène.

Heureusement pour nous, Dave s’est assis pour composer des chansons après le départ de Kurt Cobain, résultant en un premier album de douze chansons et un retour à son amour d’enregistrer en studio et de jouer aussi en live.

10 faits amusants sur cet album éponyme – et ses débuts – par les Foo Fighters

1– L’album a été entièrement enregistré par Dave Grohl sur tous les instruments, à l’exception d’une collaboration sur la guitare «X Static», dans laquelle Greg Dulli a joué. Comme nous le savons maintenant, Grohl est un multi-instrumentiste qui se concentre sur la guitare et la batterie, mais pour ce disque, il a joué tout le reste.

2.- La vidéo de « I’ll Stick Around » a été réalisée par Jerry Casale de Devo, car Dave voulait une esthétique similaire au groupe sans les plagier ouvertement. Le deuxième single du groupe les montre à l’écran en flottant tandis qu’un objet étranger / virus / inconnu les entoure.

3.- Avant de former le groupe qui partirait en tournée avec Grohl pour promouvoir l’album, Tom petty Il l’a invité à jouer quelques chansons sur Saturday Night Live, puis à rejoindre The Heartbreakers. Quand il a appris son projet, Petty l’a soutenu pour continuer avec le Foo. Cette décision a été la clé du recrutement ultérieur de Pat Smear, Nate Mendel et William Goldsmith en tant que première formation du groupe.

4.- «Épuisé» est la chanson préférée de Dave Grohl de cet album. Dans une récente interview, il a révélé, en plus de son amour pour cette chanson, que le son déformé identifiable de cette chanson est dû au fait qu’il a été enregistré sur un amplificateur fabriqué dans une boîte à essence avec un petit klaxon, qui avait besoin de piles pour fonctionner. . « Si les piles étaient suffisamment utilisées, cette chose ressemblait à une distorsion apocalyptique qui était vraiment cool«

5.- Les paroles de la chanson ont été faites à la hâte et avec peu de sens, ce qui n’était pas important pour Dave. Avec sept jours pour enregistrer quinze chansons, il ne se considérait pas comme un grand parolier, et il a même reconnu que de nombreuses paroles qui n’avaient pas de sens auparavant l’ont maintenant acquis.

Certaines des paroles ont été faites en 20 minutes, avec un morceau déjà enregistré, alors il a écrit tout ce qui lui venait à l’esprit, et il a admis que dans de nombreuses chansons, il a utilisé des mots qui ne sont même pas. Et à titre d’exemple, une excellente chanson sans signification:

6.- L’intention de l’album était de garder secrète l’identité de Grohl. On dit qu’après l’ère Nirvana, Dave ne prévoyait de sortir qu’une centaine d’exemplaires de l’album et d’utiliser le nom Foo Fighters comme image pour que personne ne le rattache aux chansons.. Après avoir signé avec le label, il a choisi l’esthétique extraterrestre avec un pistolet d’un opéra spatial fictif comme couverture, et même le label sur lequel il a lancé, dépendant de Capitol et fondé par Grohl, a le nom de Roswell Records, pour le célèbre incident. extraterrestre qui est arrivé dans cette ville du Nouveau-Mexique en 1947.

7.- La vidéo de « Big Me » a commencé la tradition du groupe de faire de courtes comédies qui n’ont rien à voir avec les paroles de leurs chansons. Se moquant des mentos avec leur propre marque de bonbons, Grohl et compagnie ont eu l’idée d’utiliser leurs clips pour quelque chose de totalement différent. Aujourd’hui, nous nous souvenons aussi à quel point «Apprendre à voler» et même «Everlong» sont amusants, comme des bijoux qui nous font rire.

8.- Pendant les 20 ans de l’album, Grohl a envisagé de le réenregistrer avec l’ensemble du groupe, auquel Taylor Hawkins, maintenant batteur du groupe, lui a dit que ce serait la pire idée et que les fans le détesteraient, alors il a décidé s’en tenir à l’enregistrement original.

9.- Nous ne pourrons pas écouter l’intégralité de l’album lors d’une prochaine tournée, car Dave a déclaré qu’il déteste quand les groupes font ça, car il semble présomptueux et juste paresseux qu’ils jouent un album passé dans un spectacle.

dix.- Le nom du groupe et de l’album vient de la fascination de Dave pour l’enfance avec les extraterrestres.. En 2007, il a déclaré dans une interview qu’à 10 ou 11 ans, il avait l’idée romantique que quelque chose d’autre existait en dehors de notre planète, que nous ne sommes pas seuls.

