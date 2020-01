10 gagnants les plus surprenants de l’histoire des Grammy Awards

Comme toutes les récompenses, les Grammys sont toujours tenus de satisfaire, de surprendre et de se classer dans une égale mesure. De visionnaire à déconnecté, les réactions varient énormément selon le cheval qui est en course. Même un nouvel artiste pionnier peut être bouleversé par des actes plus anciens et certains des meilleurs nouveaux artistes continuent à écrire l’histoire de la musique pour toutes les mauvaises raisons, comme Milli Vanilli. Bien que le recul soit une chose merveilleuse, ce sont les surprises qui nous incitent à regarder. Lisez la suite pour voir d’autres gagnants imprévisibles de l’histoire des Grammy.

«Crest Of A Knave» de Jethro Tull remporte le prix de la meilleure performance vocale ou instrumentale de hard rock / métal (1989)

Les Grammys ont une relation compliquée avec la musique rock, en particulier en ce qui concerne le métal. Mais dans un effort pour prouver qu’ils étaient avec le temps, ils ont introduit une nouvelle catégorie, Meilleur enregistrement Hard Rock / Heavy Metal en 1989. C’était une liste solide de prétendants cette année-là, avec les rockeurs de LA Jane’s Addiction, le vétéran du punk Iggy Pop, Aussie poids lourds AC / DC, vétérans du thrash Metallica et le groupe de rock progressif à front de flûte, Jethro Tull.

Metallica était clairement le favori et leur performance de “One” sur la télédiffusion a été considérée comme un tournant du métal rencontrant le grand public. Vous pouvez donc imaginer quand Lita Ford et Alice Cooper a annoncé le gagnant immédiatement après la performance du groupe, il a été accueilli avec surprise, insatisfaction audible et une acceptation très maladroite de Cooper au nom du Tull absent. En tant que mea culpa, les prix ont ensuite divisé la catégorie l’année suivante, séparant le «hard rock», et Metallica a remporté le Grammy metal pour la chanson «One» en 1990. Quand le groupe a remporté un autre Grammy en 91, ils ont remercié Jethro Tull pour ne pas avoir sorti d’album en compétition cette année-là.

Starland Vocal Band remporte le prix du meilleur nouvel artiste (1977)

Donner le titre de «meilleur nouvel artiste» à un musicien peut être un label intimidant et tout le monde n’est pas à la hauteur de la distinction. Par exemple, les merveilles à succès, Starland Vocal Band, qui a non seulement remporté le prix du meilleur nouvel artiste, mais aussi le meilleur arrangement vocal pour leur ode à l’amour d’après-midi “Afternoon Delight”, battant Wild Cherry, Boston, Les frères Johnson et Original Savannah Band du Dr Buzzard.

Après avoir signé avec le label Windsong de John Denver, le couple de compositeurs de chansons Bill Danoff et Taffy Nivert, avaient quelques autres singles en main, ont également été nominés cette année-là pour le record de l’année et la meilleure performance pop. Au moment où les Grammys se sont déplacés, la chanson avait déjà un an et avait dépassé son accueil sur la rotation radio. Pendant ce temps, leur chanson schmaltzy a assuré sa place dans l’histoire de la culture pop, avec une interprétation a cappella dans le film Anchorman et une scène de karaoké infâme dans la série télévisée Arrested Development.

Debby Boone remporte le prix du meilleur nouvel artiste (1978)

C’était le 20e anniversaire des Grammys et d’innombrables stars ont enregistré les salutations d’anniversaire pour la télédiffusion. Tous les signes du meilleur nouvel artiste pointaient vers l’idole de l’adolescent Shaun Cassidy, qui a lancé la soirée en interprétant son tube «That’s Rock & Roll» dans une combinaison blanche aveuglante. Mais même Cassidy n’était pas à la hauteur de la ballade fracassante et débordante de Debby Boone “You Light Up My Life”. La chanson a également remporté la chanson de l’année dans un rare lien avec «Love Theme From A Star Is Born (Evergreen)» et a gagné les Aigles ‘Hotel Californie’.

L’auteur-compositeur derrière le tube, Joe Brooks, a également annoncé avec gloire «ça a si bon goût», après que la chanson ait été refusée par de nombreux interprètes précédents. Boone a également battu Stephen Bishop, Foreigner et Andy Gibb, le jeune frère du Bee Gees et un auteur-compositeur à succès dans les années 70.

«Downtown» de Petula Clark remporte le meilleur enregistrement rock & roll (1965)

Avec l’invasion britannique en plein essor, les Fab Four devaient balayer les Grammys et ils ont presque réussi, remportant le prix du meilleur nouvel artiste et de la meilleure performance par un groupe vocal pour «A Hard Day’s Night». Mais en ce qui concerne le meilleur enregistrement rock, ils ont été battus par une chanson résolument très non rock et roll, ‘Downtown’ de Petula Clark.

La chanson avait fait d’elle la première chanteuse britannique à marquer un n ° 1 dans les charts américains et même si elle capte certainement le sentiment de la jeunesse agitée affluant vers les villes, elle ne crie pas exactement la rébellion. Les autres nominés «rock» étaient Bobby Vinton pour «Mr. Solitaire’, Roy Orbison«Oh Pretty Woman», «A Hard Day’s Night» de le Beatles et ‘You’sve Lost That Lovin’ Feeling ’par Les frères justes.

Un goût de miel remporte le prix du meilleur nouvel artiste (1979)

De nombreux lauréats des Grammy Awards ont qualifié le prix du meilleur nouvel artiste de malédiction et, malheureusement, dans certains cas, cela s’est avéré vrai. En 1979, le groupe de discothèque A Taste of Honey a sorti la confiture de soirée parfaite «Boogie Oogie Oogie», mais face aux autres prétendants Elvis Costello, les voitures – et en ignorant entièrement Chic, la sélection est déconcertante. Leurs singles de suivi n’ont jamais atteint le sommet de ‘Boogie’ et la fièvre disco a commencé à diminuer, le groupe s’est dissous en duo en 1980.

La «Winchester Cathedral» du New Vaudeville Band remporte le meilleur enregistrement contemporain (R&R) (1967)

Avec une année de musique révolutionnaire parmi laquelle choisir, notamment les Beatles, Les garçons de la plage, Les pierres qui roulent et d’autres – les Grammys avaient l’embarras du choix. Alors que «Eleanor Rigby» et «Good Vibrations» étaient toutes deux dûment nominées, ces chefs-d’œuvre pop ont été négligés en faveur de «Winchester Cathedral», une chanson de nouveauté enregistrée par des musiciens de session et un son de Rudy Vallée.

L’ironie d’une chanson qui a dépassé le palmarès Billboard Easy Listening remportant le meilleur enregistrement Rock ‘N’ Roll n’est pas perdue pour nous. En raison du succès de la chanson, l’auteur-compositeur Geoff Stephens a même dû créer un vrai groupe pour jouer, gagnant sur Les Mamas et les Papas, Paul Mccartney, Association, The Beach Boys et The Monkees.

Le film “Who Let The Dogs Out” des Baha Men remporte le prix du meilleur enregistrement de danse (2001)

Tout comme les Grammys ont créé le Meilleur Hard Rock / Heavy Metal pour répondre aux tendances musicales, en 1998, il a reconnu la Dance Music comme une catégorie à part entière. Avec une catégorie aussi lourde, il y avait forcément des erreurs, comme Donna Summer être reconnu 15 ans après les faits et l’hymne automatique de Cher “Believe” battant tous les deux des piliers de la piste de danse comme Daft Punk et Fatboy Slim.

Le paysage de la danse de 2001 était un échantillon intéressant de tubes de danse, notamment le tube Europop ‘Blue (Da Ba Dee)’, le ‘Natural Blues’ de Moby et le latino de Jennifer Lopez ‘Let’s Get Loud’ et le roi de la pop latine, Enrique Iglesias avec ‘Be with You’. Mais personne n’aurait pu prédire le cri de bataille canin “Qui a laissé les chiens sortir?” Des Baha Men pour les dépasser tous.

Esperanza Spalding remporte le prix du meilleur nouvel artiste (2011)

Avec Justin Bieber, Canard, Mumford & Sons et Florence + la machine tous en lice pour le grand prix, un artiste de jazz peu connu à l’époque a remporté une victoire surprise et est devenu un nom familier du jour au lendemain. En tant que premier artiste de jazz à remporter le prix, la victoire d’Esperanza Spalding a été considérée comme la preuve d’une direction plus inclusive de la part de l’Académie.

Alors que son dernier album, Chamber Music Society avait atteint le n ° 1 sur le palmarès des albums Heatseekers de Billboard et le n ° 3 sur les meilleurs albums de jazz contemporain; son succès n’a pas été célébré par tous, y compris les fans frustrés de Bieber qui ont sali sa page Wikipedia pour montrer leur mécontentement.

Steely Dan’s Two Against Nature remporte l’album de l’année (2001)

Semblable aux Oscars, les Grammys ont également tendance à récompenser les artistes hérités pour leur travail ultérieur en compensation pour avoir négligé leurs albums peut-être plus forts. Cela semble certainement être le cas avec Steely Dan, dont les albums précédents Aja et Gaucho ont été nominés mais n’ont jamais remporté la victoire.

Ce n’est que lorsqu’ils ont sorti un album de retrouvailles après une interruption de 20 ans qu’ils ont remporté un Grammy. Two Against Nature a été bien reçu, mais certainement pas leur travail le plus inventif et lorsqu’il a été empilé contre EminemRecord de rap historique de Marshall The Marshall Mathers LP, le génialement inventif Kid A de Radiohead et BeckFunkadelic Midnite Vultures, le choix de cette année a été un coup de tête pour les âges.

Céline Dion Falling into You remporte l’album de l’année (1997)

Il est difficile de rivaliser avec le mastodonte commercial et culturel Falling Into You. C’est l’un des albums les plus vendus de l’histoire; avec des ventes de plus de 32 millions d’exemplaires dans le monde et a fait de la star québécoise la reine de la ballade. L’album lui a également valu le prix du meilleur disque vocal pop et le meilleur disque de l’année ainsi que les nominations pour la meilleure performance vocale féminine.

Avec des succès monstres comme “It’s All Coming Back to Me Now” et “Parce que tu m’as aimé”, l’album a éclipsé les autres albums phares de cette année, dont Odelay de Beck, The Smashing Pumpkins«Mellon Collie and the Infinite Sadness et The Score by The Fugees.

Vous en voulez plus? Découvrez des albums surprises: 17 gouttes qui ont choqué le monde de la musique.