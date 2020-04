Que doit faire un musicien ou un groupe pour devenir un grand? Certains y parviennent avec un projet spectaculaire qui a changé la direction de la musique dans son genre. Vous avez là Guns N ’Roses avec appétit pour la destruction. D’autres le font à travers une carrière de plusieurs années dans l’industrie, sortant album après album et hit après hit. Découvrez Madonna, AC / DC ou Metallica.

Mais il y a une chose que tous ont en commun: un héritage. Un héritage qui a permis à l’histoire de la musique de prendre une direction spécifique grâce à sa vision. Tous les grands d’aujourd’hui ont tellement de bagages sur le dos qu’il est difficile de revenir à leurs premiers jours. À l’époque où ils tentaient leur chance avec une guitare et un rêve. Et c’est encore plus difficile de leur rappeler un mauvais projet. Après tout, ils sont considérés comme les grands de la musique pour une raison.

Aussi difficile que cela soit – et dans de nombreux cas, c’est une question d’interprétation – autour duquel nous pouvons trouver dans les débuts de nos artistes préférés des projets qui ne l’ont tout simplement pas mis en place. Comme un exercice pour démontrer que ces légendes sont aussi humaines, Nous avons dressé une liste des 10 grands artistes qui ont commencé avec un premier album moyen-mauvais, et sans trop de bruit, nous les laissons ici:

10 grands artistes qui ont commencé avec un premier album oubliable

Prince – Pour toi (1978)

Prince a commencé sa carrière à un très jeune âge. À 19 ans, il était déjà considéré comme un enfant prodige et a réussi à obtenir un contrat de trois albums avec Warner Bros. À l’époque, lui et sa direction ont convaincu le label de lui permettre de produire ses débuts. Ils ont accepté, mais cela s’est transformé en cauchemar pour Prince.

Les séances qui en ont résulté ont été tendues avec le producteur exécutif Tommy Vicari. et a laissé le musicien endetté et une catastrophe physique. “Ce n’était pas vraiment moi, c’était comme une machine”, se souvient-il plus tard dans une interview dans le magazine Musician de 1982.

Et ce n’est pas que For You (ou l’un des albums suivants) soit nécessairement mauvais en soi. Le problème réside dans le fait qu’il s’agit d’un album surproduit et sans inspiration. Un prince timide se fait entendre, peut-être pour la même raison qu’il travaille sur son premier album. Peu ou rien (il y a le joyau “Je suis à toi”) de ce que Prince serait à l’avenir, c’est ce que nous y trouvons, et c’est pourquoi il a trouvé une place dans cette liste.

Flou – Loisirs (1991)

Ce n’est pas pour rien qu’ils l’appellent l’album qui devait être un EP… Après que Food Records ait convaincu leurs nouveaux membres de changer leur nom de Seymour à Blur, le groupe britannique de rock alternatif / britpop a sorti ce qui serait un album à oublier.

Les loisirs n’ont que quelques éclairs de bonne musique. Vous pouvez les trouver dans “Bang”, “There No Other Way” et “She’s So High”, mais supprimer ces pistes là-bas n’a vraiment pas grand-chose à dire à ce sujet. Pour beaucoup, la chanson “Birthday” n’est rien de plus qu’une erreur d’amateur.

Ce n’est pas pour rien que Damon Albarn lui-même a qualifié les loisirs d’horribles et a déclaré dans le documentaire Blur 2010 No Distance Left to Run: “Dieu merci, c’était un moment où vous pouviez encore faire un enregistrement qui n’était pas correct et ne pas être jeté la minute suivante. “.

David Bowie – David Bowie (1967)

L’album est plein de joie et le charme caractéristique de David Bowie, mais il se sent également désynchronisé. Bowie lui-même admettra plus tard: “Je ne savais pas si c’était Max Miller ou Elvis Presley”. Bref, il n’était pas lui-même et cela se ressentait.

Parce que soyons honnêtes, rien de mieux que David Bowie étant lui-même. Nous allons attribuer cette erreur à l’inexpérience, mais c’est toujours un album qui manquait de son bon chemin pour être considéré comme magistral.

Alors que d’autres artistes comme Scott Walker ont réussi au Royaume-Uni avec des chansons théâtrales similaires, Bowie devrait attendre quelques années pour sa percée. Là-bas, vous trouverez de bons éléments dans des chansons comme “Love You Till Tuesday” qui s’appuient sur la psychédélie de Pink Floyd ou “Oncle Arthur”, mais de toute façon son album n’a pas l’âme libre et expérimentale qu’était David Bowie.

Pantera – Metal Magic (1983)

Beaucoup de grands fans de Pantera ne sont même pas au courant de son premier album. Metal Magic de 1983 est répertorié par Rolling Stone comme “Une imitation honteuse du métal des cheveux de l’époque, si frappante qu’aucune étiquette majeure ne la toucherait”.

L’album était ringard et quelque peu ennuyeux. Vous avez là les chansons “Nothin‘ On (But the Radio) “et” Ride My Rocket “. Vinnie Paul, le batteur, a dit qu’il avait toujours vu le groupe “comme le heavy metal Van Halen ”, jusqu’à ce qu’ils voient Metallica jouer en 83 et les poussent à devenir plus lourds.

Leur album se gêne tellement qu’ils soulignent constamment que leur LP de 1990, Cowboys From Hell, dirigé par Phil Anselmo, était leur “premier album majeur”. Alors voilà. Ne vous attendez pas à une réédition du collecteur Metal Magic, encore moins.

Billy Joel – Cold Spring Harbor (1971)

L’histoire de cet album étant mauvais est une histoire de Billy Joel vraiment personnelle et pas nécessairement le monde est d’accord. En 1971, Joel signe avec le petit label Family Productions pour sortir son premier LP, Cold Spring Harbor.. Jusqu’à présent, tout allait très bien. Billy voulait vraiment que sa musique soit entendue par le monde.

Mais quand Joel a entendu l’album pour la première fois, il l’a attrapé et l’a jeté dans la rue parce que, selon lui, une erreur de mastering avait fait sonner sa voix “comme un écureuil”.. Cet album lui a donné du fil à retordre, il a déménagé à Los Angeles, où il a travaillé dans un piano bar pendant un certain temps jusqu’à ce qu’il puisse reprendre sa carrière.

Jusqu’à aujourd’hui, et bien que “She’s Got a Way” soit devenue célèbre des années plus tard, Billy n’a pas joué de chansons de cet album. Malgré sa remasterisation, Joel pense toujours la même chose: «Cela ressemble toujours à un écureuil pour moi. Vous n’avez pas à faire très attention à cet (album) ».

Lou Reed- Lou Reed (1972)

Après avoir rassemblé certaines des chansons les plus brillantes et les plus tordues de la décennie précédente avec Velvet Underground, Lou Reed est arrivé en 1972 pour sortir son premier album solo. Mais en ce qui concerne les sessions d’enregistrement, Reed est venu sans aucun nouveau morceau et a fini par remixer des chansons de Velvet.

Comme si cela ne suffisait pas, son producteur Richard Robinson l’a rejoint avec les membres de Yes Rick Wakeman et Steve Howe. Quelque chose qui fonctionnerait du tout. Leurs styles ne s’accordaient tout simplement pas, ce qui donnait un record paresseux et ennuyeux.

L’album résultant était paresseux et extrêmement décevant, arrêtant un triste numéro 189 sur le Billboard 200. “Il y a trop de choses qui ne vont pas (avec l’album) »Reed a déclaré peu de temps après son lancement. “Je suis conscient de tout ce qui manque et de tout ce qui n’aurait pas dû être là.”

Sonic Youth- Sonic Youth EP (1982)

Voyons voir … Ici nous allons y aller prudemment. Et oui, nous parlons de Sonic Youth. Mais nous devons également être honnêtes lorsque nous parlons de leur premier album. Ce que Sonic Youth faisait en 1982 était applaudissant. Mais la vérité est que les débuts de Sonic Youth n’ont ni assez d’art ni assez de bruit.

Sonic Youth sonne comme un post-punk sans but et sans grand sens. Preuve que la musique peut sonner à la fois énervée et générique. À l’époque, les guitaristes Thurston Moore et Lee Ranaldo n’avaient pas encore atteint leurs accords de guitare distinctifs, et Kim Gordon se découvrait toujours.

Il se démarque “I Dreamed a Dream”, mais en supprimant cette piste, il n’y a pas grand-chose de plus à rechercher. Non comparé aux chefs-d’œuvre qui nous donneraient des années plus tard, Keith Harris, journaliste à Rolling Stone, décrit l’album comme ceci: «Sonic Youth ne serait jamais devenu un grand groupe s’il n’était pas prétentieux, mais Sonic Youth ne serait jamais devenu un super groupe s’ils avaient gardé une telle prétention. »

George Harrison – Wonderwall Music (1968)

D’accord, oui. Cela peut sembler fou que le travail d’un ancien Beatle soit sur cette liste, mais il y a des raisons pour lesquelles nous le considérons. Wonderwall Music était vraiment une expression sincère de l’énorme intérêt de Harrison pour l’Inde et sa musique classique.

Le problème que beaucoup soulignent est qu’il a réduit une tradition ancienne et complexe à une collection de sons modernes pour accompagner un film. Et oui, l’album est plus important et mémorable que le film Jane Birkin, mais au final c’est une bande-son et non un projet indépendant.

Elton John – Ciel vide (1969)

Tout le monde se souvient d’Elton John lorsque “Your Song” a explosé à la radio américaine en 1970 et que son album éponyme a frappé les palmarès. Comme ils le savaient, beaucoup pensaient que c’était leur premier album. Mais non… L’été précédent, il avait sorti Empty Sky en Angleterre.

Dans cet album, nous trouvons une bonne inclinaison pour le rock du même nom pendant huit minutes à l’album, et quelques autres qui lancent des ballades comme “Skyline Pigeon”. Une combinaison rare qui, pour être honnête, est assez oubliable. La production est rare et ne peut tout simplement pas être comparée au travail que John a créé dans les années 1970.

Janet Jackson – Janet Jackson (1982)

Les années 80 n’étaient pas le moment idéal pour une jeune femme de l’industrie musicale. Lorsque Janet Jackson a sorti son premier album, elle n’avait que 17 ans et était considérée comme une guitare ou une autre équipe de production pour son label.

Pas pour rien, des années plus tard, Janet Jackson a chanté dans son succès de 86 “Control”: “Quand j’avais 17 ans, j’ai fait ce que les gens m’ont dit”. Et oui, ce n’est pas un mauvais disque en soi, mais il sert vraiment plus à une veille de Jackson qui viendrait plus tard.