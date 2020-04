10 grands concerts de rock à regarder ces jours-ci à la maison

Au cours des derniers jours, nous avons vu comment de nombreux artistes – en particulier des musiciens – ont décidé de donner des concerts ou des spectacles de chez eux et de les transmettre à tous leurs fans afin qu’ils soient distraits pendant un certain temps de tout ce que nous vivons avec le coronavirus, quelque chose qui nous aide sans aucun doute avec tout le stress et la saturation des nouvelles que nous lisons quotidiennement. Comme on dit là-bas, la musique nous aide à surmonter toutes sortes de moments, tels que des moments compliqués.

Bien que nous apprécions cet effort le cœur entre nos mains et que nous aimons voir que chaque jour nous avons une présentation d’un artiste différent, il est inévitable de ne pas recourir aux classiques pour nous distraire. Et c’est qu’au fil des années plusieurs des groupes et des musiciens nous ont donné des spectacles uniques, de ceux qui me viennent immédiatement à l’esprit, Soit parce que vous les avez vécu, soit simplement parce que vous savez qu’ils font partie de l’histoire de votre groupe préféré.

Comme nous savons qu’ils peuvent s’ennuyer et ont besoin d’une bonne dose de musique pour ces longues journées de quarantaine, Nous avons décidé de dresser une liste de 10 concerts de rock qui nous aideront sans aucun doute à nous nettoyer et à nous souvenir de quelques chansons qui ont peut-être été longues sans écouter.

Les Rolling Stones en direct au Max, 1991

En plus d’être des légendes de la musique, les Rolling Stones ont été les pionniers de la diffusion de musique live au cinéma. Lors de la tournée Urban Jungle 1990, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Bill Wyman et Charlie Watts ils ont filmé l’un des concerts les plus impressionnants de sa carrière, où ils ont pratiquement joué les chansons les plus représentatives de leur carrière au milieu des feux d’artifice et de l’énergie live qui caractérise le groupe malgré leur âge. Si vous avez envie d’écouter une chaise de vrai rock and roll, c’est l’option, passez du temps à écouter l’un des concerts les plus impressionnants des Stones.

Oasis Live à Knebworth, 1996

Cela peut être la présentation qui montre à quel point Oasis était et sera. Dans le feu de l’action de britpop et avec des disques comme Certainement peut-être ou (Quelle est l’histoire) Morning Glory? sous le bras, ainsi qu’avec la popularité à son apogée, le groupe a donné les plus grands (et pour beaucoup les meilleurs) concerts de toute son histoire à Knebworth Park. Et nous ne le disons pas en vain, car en deux nuits, les Gallaghers et l’entreprise ont réussi à rassembler 500 mille personnes et pour lequel près de 3 millions de billets ont été commandés, un véritable record au Royaume-Uni. Bien que le spectacle entier ne soit jamais officiellement sorti, Un héros non coiffé a collecté des enregistrements du point le plus élevé d’Oasis pour nous tous.

Rage contre la machine: la bataille de Mexico, 1999

Beaucoup de ceux qui ont acheté leur billet pour le festival Coachella 2020 l’ont fait pour voir le retour de Rage Against The Machine sur scèneCependant, beaucoup resteront un moment à écouter ces grèves jouées en direct. Malgré tout cela et comme ils n’ont encore rien annoncé au Mexique, rappelons-nous l’un des concerts les plus brutaux de l’histoire du groupe. En 1999, le groupe a visité notre pays pour présenter La bataille de Los Angeles, l’un des meilleurs albums de Zach de la Rocha et compagnie, avec une présentation brutale au Sports Palace Pavilion. Si vous voulez faire du headbang comme s’il n’y avait pas de lendemain, voici la réponse.

Les Smith à Madrid, 1985

La carrière des Smith peut avoir été éphémère, mais l’influence qu’elle a laissée sur les générations suivantes a fait que de nombreux jeunes britanniques ont décidé de commencer à composer leurs propres chansons. En 1985, Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke et Mike Joyce faisaient la promotion de Meat Is Murder et ils commençaient déjà à proposer un nouvel album, The Queen is Dead, mais Avant cela, ils ont donné quelques présentations en Europe et en Espagne ont réussi à faire jouer ce bandota des classiques comme “Hand In Glove”, “This Charming Man” et “Still Ill” dans leur pays.. Pendant une nuit, Madrid a connu la grandeur des chansons du groupe de Manchester.

Metallica: fierté, passion et gloire en direct au Mexique, 2009

Metallica est l’un des groupes qui diffuse quelques concerts de leur dernière tournée pour tous ceux qui sont à la maison, mais rien de tel que de se souvenir d’un de leurs spectacles à Mexico. Il a fallu près d’une décennie à James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich et son nouveau bassiste, Robert Trujillo, pour revenir dans notre pays., et quelle meilleure façon de le faire qu’avec un nouvel album, Death Magnetic. Les concerts que le groupe a donnés au Foro Sol dans la capitale chilienne étaient si importants qu’ils ont décidé de les inclure sur un DVD. que sans aucun doute chaque metalhead respecté devrait avoir dans sa collection.

Les Ramones vivent au Rainbow Theatre, 1977

Au milieu de la nouvelle année et avec beaucoup de jeunes anglais assoiffés d’écouter les pionniers du punk rock, Les Ramones ont donné l’une des performances les plus importantes de toute sa carrière au Rainbow Theatre de Londres. Un concert dans lequel ils ont donné libre cours au pouvoir qu’ils avaient en live et où ils ont sorti l’arsenal de chansons puissantes, parce qu’ils n’ont joué que 28 chansons sur un set qui, nous en sommes sûrs, leur remonteront le moral en ce moment. Ce fut l’une des performances avant que Tommy décide de quitter la batterie pour devenir producteur, donc C’est un témoignage des dernières années avec la formation originale du groupe.

David Bowie Heathen Tour, 2002

En 2002, le grand David Bowie a décidé de se lancer dans une nouvelle tournée avec laquelle il a tourné dans certains pays du monde pour promouvoir l’album le plus récent de sa carrière, Païen. En plus de jouer des chansons comme “Cactus”, “Slip Away” ou “I Would Be Your Slave”, le musicien légendaire a également il a alterné quelques versions alternatives de ses classiques, comme la belle version entièrement piano de “Life on Mars?” ou la touche légèrement plus rocailleuse que cela a donné à “Heroes”. Heathen n’a peut-être pas été le record le plus médiatique de la carrière de Bowie, mais il a montré qu’il avait encore la capacité de nous surprendre comme il l’a fait jusqu’à la fin de ses jours.

U2 Live at Rose Bowl, 2009

U2 a toujours été caractérisé en donnant des concerts visuellement époustouflants, combinant ses morceaux avec la technologie du moment. Mais en 2009, le groupe irlandais a organisé l’une des tournées les plus impressionnantes jamais vues dans l’histoire de la musique, le 360 ​​Tour. Dans chaque ville, le groupe a visité ils ont monté une énorme structure futuriste au centre des stades connue sous le nom de “The Claw”, qui avait un écran composé de petites LED mobiles, ainsi qu’une scène qui a permis à Bono, à la compagnie et au public de voir de pratiquement n’importe où ils étaient assis. Depuis lors, U2 n’a pas présenté un spectacle qui nous souffle comme çaBien qu’ils l’aient essayé avec la tournée de The Joshua Tree.

Blur Live à Hyde Park, 2012

Trois ans après les concerts qu’ils ont donnés dans le cadre de leur rencontre et Dans le cadre des Jeux Olympiques de Londres 2012, Blur était le groupe en charge de clôturer l’événement sportif en beauté. Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree Ils sont retournés à Hyde Park pour donner un spectacle de ceux, car en plus de jouer des chansons classiques telles que “Girls & Boys”, “Coffee & T.V.”, “Song 2” ou “Tender”, ils avaient aussi le luxe de sortir quelques faces B de sa discographie qui ne jouent presque jamais en direct et avaient des invités comme des comédiens Phil Daniels et Harry Enfield. Une nuit où Blur nous a montré que malgré les projets et les intérêts de chacun des membres, le monde les a ratés.

Queen Live au stade de Wembley, 1986

Juste un an après cette performance légendaire de Live Aid, où tout le spectacle a sans aucun doute été complètement volé, Queen est retournée au même stade de Wembley pour présenter son album A Kind of Magic. Bien que beaucoup considèrent que Freddie Mercury et compagnie avaient déjà tout montré lors du concert de charité, les quatre musiciens ont prouvé qu’ils avaient tous tort. Ce fut l’un des derniers concerts du groupe avant la mort de leur chanteur légendaire. et que malgré les années ou toutes les fois où nous l’avons vu, Nous ne cesserons jamais d’être étonnés de l’extraordinaire capacité qu’il avait de se connecter avec le public et de le faire vibrer avec sa voix..

Quels autres concerts ajouteriez-vous à la liste?