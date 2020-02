10 guitares qui coûtent plus cher que ce que vous gagnerez toute votre vie

Rendons les choses faciles, disons que le moins cher de ces bijoux coûte environ 450 mille dollars, cela signifie que grâce à notre monnaie nationale très puissante et impressionnante, il vaudrait environ 9 millions de pesos. Bien sûr, ces guitares avaient ou ont des propriétaires qui gagnent cela en quelques semaines, alors quoi de neuf? apportez-leur un couple de plus et mettez deux kilos d’avocat sur eux.

Depuis Eric Clapton, jusqu’à l’un des techniciens de Bob marley, ils ont les guitares les plus chères du monde. Et voilà:

10. Fender Stratocaster «Brownie» – 450 000 $

Au début des années 70, Eric Clapton a baptisé cette guitare en tant que como Brownie ‘, qu’il a surtout utilisée avec Derek et les dominos. Clapton a fabriqué cette guitare à Sound City à Londres pour seulement 400 $ en voyageant avec Crème. Il fait actuellement partie du musée de la culture populaire contemporaine, Experience Music Project.

9. Fender Stratocaster Gold Leaf – 455 000 $

En 1996, pour l’anniversaire de Fender, Eric Clapton voulait une guitare digne d’un musée, alors l’entreprise lui a fait une beauté personnalisée baignée d’or 23 carats. . Au final, cette Stratocaster a été vendue à une maison de vente aux enchères pour près d’un demi-million de dollars. C’était l’un des favoris de M. Clapton.

8. Gibson SG 1966 – 567 500 $

L’entreprise fondée au Michigan par Orville Gibson en 1894, a envoyé un test du modèle SG le plus récent aux Beatles en 1966. George Harrison et John Lennon l’ont utilisé au hasard jusqu’à l’enregistrement de l’album blanc et en ont profité pendant plus de trois ans. En 2004, un commissaire-priseur anonyme l’a acheté pour plus d’un demi-million de dollars.

7. Fender Stratocaster «Lenny» – 623 500 $

Imaginez que vous êtes Stevie Ray Vaughan, et votre partenaire vous donne cette guitare pour votre 26e anniversaire. En guise de remerciement, vous baptisez cette belle Strato en son honneur et faites d’elle votre meilleure alliée, ça a l’air incroyable, n’est-ce pas? Le «mauvais» est qu’après le décès de Vaughan, son frère Jimmy a fait don de cette guitare et a été acheté par Centre de guitare Dans une vente aux enchères.

6. 1939 CF Martin – 791 500 $

Cette belle guitare était la compagne d’Eric Clapton pendant ses années 90 débranchées, en fait presque tout le concert l’a utilisée. Quelques années plus tard, il l’a terminé pour amasser des fonds pour son centre de réadaptation, Carrefour. Et oui, Eric Clapton à nouveau, n’est pas le premier, et ce ne sera pas la dernière fois qu’il apparaît sur cette liste. #ElDineroEsMoney

5. Gibson ES 335-847,500 dollars

C’est la guitare qu’Eric Clapton a le plus utilisée au cours de ses premières années en tant que guitariste, a lu, dans ses années avec Bluesbreakers, Yardbirds, Cream et Blind Faith. On dit que c’est la première guitare électrique à corps semi-solide commercialisée dans le monde après l’ES-150. En 2004, un acheteur anonyme en faisait le troisième plus cher jusque-là.

4. Fender Stratocaster ‘Blackie’ – 959 000 $

Nous vous l’avons dit, encore une fois Eric Clapton. L’auteur de ‘Tears in Heaven’ était tellement obsédé par cette guitare qu’il n’en a pas acheté une, mais six d’entre elles. Tres les a donnés à ses amis, et avec les trois autres, il a saisi des parties de chacun et a créé sa propre version qui l’a accompagné pendant plus de 15 ans. Plus tard, il s’est vendu pour près d’un million de dollars, montant qui a été reversé au centre de réadaptation Carrefour. On dit que c’était la “seule” guitare qu’il a utilisée de 1974 à 1985, avec laquelle il a enregistré “Cocaine”, “I Shot The Sheriff”, “Wonderful Tonight”, “Farther Up the Road”, “Lay Down Sally”, entre autres .

3. Washburn Custom – 1,2 million de dollars

Aussi simple que jamais, et sans accorder une grande importance aux choses matérielles, c’était la guitare de Bob Marley. Bien qu’il ait été fait sur mesure pour lui en 1979, ce Washburn n’avait rien de spécial, on sait que Marley n’a jamais été un fétichiste de la guitare, alors il l’a donné à Gary Carlsen, l’un de ses techniciens de scène. Des années après la mort de Bob Marley, Carlsen a reçu de nombreuses offres de collectionneurs, jusqu’à ce que le gouvernement jamaïcain le déclare trésor national. Maintenant, il vaut 1,2 million de dollars.

2. 1968 Fender Stratocaster – 2 millions de dollars

Oooootra Stratocaster, et ce n’est pas pour moins, car ce n’était ni plus ni moins que Jimi Hendrix, immortalisé lors du tournage du festival de Woodstock en 1969. Il a été vendu au co-fondateur de Microsoft, Paul Allen. , en 1998. “Cette guitare est le Saint Graal pour tout fan d’Hendrix”, a déclaré Allen lorsqu’il a décidé de construire un musée en l’honneur de son idole, le Experience Music Project, à Seattle, Washington, qui a ouvert ses portes en 2000, là-bas. C’est là que repose cette guitare.

1.- Reach Out To Asia Fender Stratocaster – 2,7 millions de dollars

Le moment de vérité est arrivé … c’est la guitare la plus chère du monde dans l’histoire de l’humanité, et à vrai dire, il est difficile pour quiconque de la surmonter. Cette Stratocaster a les signatures de certains des meilleurs musiciens de l’histoire, Eric Clapton, Keith Richards, Brian May, Jimmy Page, David Gilmour, Jeff Beck, Pete Townsend, Mark Knopfler, Ray Davis, Liam Gallagher, Ronnie Wood, Tony Iommi , Angus et Malcolm Young, Paul McCartney, Sting, Ritchie Blackmore, Def Leppard et Bryan Adams, etc.

La bonne nouvelle est que cette guitare a été vendue pour une bonne cause, collectant des fonds pour victimes du tsunami de 2004.