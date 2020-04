10 livres de musique que tout mélomane doit lire

Nous savons que la musique a été créée pour être entendue, et c’est plus qu’évident, mais il est clair pour nous qu’au-delà de la ressentir dans chaque chanson que nous aimons ou dans un concert live, peut également être apprécié en lisant (et nous ne parlons pas précisément des cours de solfege qui nous ont été donnés à l’école) mais de certains livres que beaucoup d’auteurs ont écrits se référant à l’une des branches de l’art que nous pouvons tous comprendre.

Au fil des ans certaines lectures sont apparues sur les étagères pour nous aider à mieux comprendre comment la musique a influencé nos vies. De ceux qui préfèrent faner un essai sur son histoire et son importance à des moments clés de l’humanité, à des musiciens célèbres qui ont décidé de raconter leurs histoires, en littérature on trouve tout et pour tout le monde.

C’est pour ça que puis nous laissons une liste de 10 livres (que vous pouvez lire en ligne et acheter dans n’importe quelle librairie) pour vous distraire ces jours-ci pendant que vous êtes à la maison et en apprendre un peu plus sur un art aussi universel et merveilleux que la musique. A cette occasion, nous avons décidé de nous concentrer sur ceux qui parlent plus profondément des histoires derrière ce que nous savons et sur les romans qui sont basés sur leurs propres expériences (ne vous découragez pas, la livraison des autobiographies bien-aimées arrivera).

Comment fonctionne la musique – David Byrne

Cela semble être une question très stupide mais, Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne la musique? Nous ne parlons pas seulement de jouer d’un instrument, de savoir lire des partitions, de sortir un disque qui se vend à des milliers d’exemplaires ou de donner un concert, mais tout derrière (processus d’enregistrement, techniques de production, distribution, marketing, etc.).

C’est ce que le légendaire nous dit et plus encore David Byrne Talking Heads à travers leurs histoires personnelles, découvrant qu’au-delà d’écouter des morceaux et de voir nos groupes préférés en direct, il existe un énorme mécanisme qui coexiste afin que nous puissions profiter de l’expérience complète. Un livre basique pour tous les passionnés de musique.

Musique de merde – Carl Wilson

Pas toutes les musiques que nous aimons et c’est totalement compréhensible, car comme on dit là-bas, “le goût se casse en genres”. Cependant il y a des gens tellement cloués qu’au-delà de montrer leur mécontentement avec de simples commentaires, ils décident de faire toutes les recherches pour justifier pourquoi ils ne peuvent pas écouter certains types de musique et l’un d’eux était Carl Wilson, parce qu’il a écrit l’un des essais les plus complets de l’histoire de la pop, qu’il décida d’appeler – modestement – Musique de merde.

Carl a conçu cette écriture après avoir essayé de comprendre le succès de Céline Dion, le résultat est un livre qui est pratiquement une lettre d’amour à la musique, la capacité de la musique à nous émouvoir et surtout, Cela explique très bien le phénomène de la pop dans l’industrie musicale.

Haute fidélité – Nick Hornby

Quand on dit le nom de Haute fidélité Le film de 2000 avec John Cusack, Jack Black, Catherine Zeta-Jones et bien d’autres peut venir à l’esprit, mais cette histoire que beaucoup de gens sont tombés amoureux de la façon dont ils ont lié la musique à d’autres thèmes tels que l’amour, le sexe et plus Il s’inspire d’un roman du même nom que Nick Hornby a publié en 1995. Si vous aimez les lectures basées sur des chansons que nous avons tous entendues, vous l’aimerez complètement.

Dans ce livre, nous suivons l’histoire de Rob Fleming, un propriétaire de musique pop passionné d’un magasin de disques à Camden, à Londres, où il ne vend que les disques qu’il aime et qu’il passe son temps à rivaliser avec ses amis pour voir qui est le simple mérou dans la connaissance musicale, bien que tout change lorsque la petite amie de Rob, Laura, décide de le quitter. De là, notre protagoniste commence un voyage introspectif à travers sa vie amoureuse accompagné d’une grande bande sonore.

Astuce: nous vous recommandons de jouer les chansons mentionnées pour entrer dans l’environnement

Notre groupe pourrait être votre vie: scènes du métro indépendant – Michael Azerrad

Si quelque chose est devenu très clair pour nous ces dernières années, c’est qu’être un groupe indépendant n’est pas facile, surtout si votre objectif est d’atteindre les «grandes ligues». Pour cela, il faut beaucoup de temps et de sacrifices pour réaliser votre rêve, mais la chose la plus importante est peut-être aimer la musique avant toutBien que personne n’ait documenté ce processus à la perfection comme l’a fait Michael Azerrad dans son livre Notre groupe pourrait être votre vie.

À travers les histoires de groupes comme Sonic Youth, Mudhoney, Bad Religion et bien d’autres, on en saura un peu plus sur le rock des années 70, 80 et 90, cAvec tous ces groupes underground, ils étaient des légendes mais ils n’ont pas obtenu le crédit qu’ils méritaient. Il explore également des thèmes plus profonds tels que la politique, la société de l’époque et tous les événements qui ont donné lieu à l’une des scènes indépendantes les plus fructueuses jamais vues.

Le bruit éternel – Alex Ross

Vous ne pouvez pas comprendre la compréhension d’un phénomène et d’un art sans son histoire, et bien sûr la musique est incluse. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons ici un de ces livres avec lesquels vous pouvez apprendre sans vous ennuyer. Le bruit éternel d’Alex Ross est un cas curieux, car bien qu’il s’agisse d’un livre qui raconte certains événements qui ont marqué l’humanité, il n’en fait pas une lecture fatiguée, au contraire, la façon dont il décrit chaque aspect vous fait encore coller plus.

Dans ce livre, l’auteur nous emmène de Vienne avant la Première Guerre mondiale à Paris dans les années 1920, en passant par l’Allemagne nazie d’Hitler ou la Russie de Staline jusqu’à New York dans les années 1960. La grande chose à propos d’Alex Ross est qu’il entrelace la fonction historique de la musique au milieu d’événements importants et de son importance.

Hier soir, un DJ m’a sauvé la vie: l’histoire du disc-jockey – Bill Brewster & Frank Broughton

Il est possible qu’en ces temps, nous ne pouvons pas imaginer l’industrie de la musique sans DJ. Que cela nous plaise ou non, ils sont une partie importante de la musique qui est écoutée en ce moment, bien que ce ne soient pas toujours les rockstars qui remplissent désormais les stades du monde entier et les grands festivals comme Tomorrowland, EDC, Ultra et plus encore. Pour qu’ils puissent y arriver, il y avait des milliers et des milliers de musiciens qui pendant des années vivaient cachés mais au fil des ans.

Dans ce livre les auteurs racontent l’histoire des premiers jockeys, comment se fait-il qu’ils aient dû faire face à beaucoup de gens qui ne pensaient pas être des musiciens pour devenir des figures centrales de l’industrie musicale, les simples mérous se mettent à danser comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Lost In Music: A Pop Odyssey – Giles Smith

Un autre roman de ces épingles de sûreté. Giles Smith est un vrai mélomane qui, très jeune, est tombé amoureux de groupes comme T. Rex et a voulu un instant devenir Marc BolanMais en plus de cela, il a commencé à regarder des choses beaucoup plus spécifiques comme les singles qui jouaient à la radio, les coiffures de ses idoles et de ses guitares électriques. Plus tard, il a commencé à jouer dans des groupes locaux bien que cela ne se soit pas passé comme prévu, car son parcours n’était pas celui d’un musicien, mais celui d’un écrivain.

Dans Lost In Music: une odyssée pop, Smith raconte une histoire d’amour et un échec en musique –Qui est très rarement exploré–. Avec beaucoup d’humour, il raconte ses expériences au cours de sa jeunesse, les groupes avec lesquels il a joué, les disques qui l’ont fait tomber amoureux et les détails comment est le processus naturel de tous ceux qui ne peuvent pas vivre sans écouter une seule chanson.

Petit déjeuner avec John Lennon – Robert Hilburn

Il y a beaucoup d’histoires connues dans le monde de la musique mais, Qui sont ceux qui ont écrit les expériences de nos artistes préférés? Bien sûr, journalistes. Robert Hilburn Il fait partie de ces gens que beaucoup pourraient considérer comme chanceux, car il a eu la chance de parler avec toutes sortes de personnages comme Bruce Springsteen, David Bowie, Bob Dylan, U2 et bien sûr John Lennon.

Et non seulement cela, car il était également présent dans certains moments historiques de la musique, comme le légendaire concert de Johnny Cash à la prison de Folsom ou le premier spectacle d’Elton John en Russie. Dans ce livre, le journaliste nous raconte en détail les personnalités de tous ces musiciens que nous admirons, ce qui est dans leur esprit au-delà de composer des chansons et surtout de les dépouiller pour les laisser comme des gens ordinaires qui à la fin sont.

Choses que les petits-enfants devraient savoir – Mark Oliver Everett

Nous avons déjà vu des romans qui parlent de la difficulté à atteindre le sommet, de la difficulté d’avoir un groupe qui ne reçoit pas les projecteurs et qui en fin de compte décourage beaucoup, mais cela va au-delà du succès. Mark Oliver Everett Il fait partie de ces artistes méconnus que très peu de gens connaissent. Trop de moments tragiques se sont déroulés autour de lui, qu’ils lui ont forgé une personnalité un peu en retrait et qu’il a trouvé dans la musique une voie d’évasion.

Dans Things the smallchildren should know, Oliver nous présente une autobiographie musicale très émotionnelle, où il nous raconte comment la musique lui a sauvé la vie, montre la puissance de ces disques et chansons que nous écoutons dans la vie des gens et comment ceux-ci peuvent nous sortir de situations aussi compliquées.

Records d’usine: l’album graphique complet – Matthew Robertsom

Pour terminer Nous avons un de ces livres que très peu de gens connaissent mais qui vont sûrement vous épater. Entre les années 1970 et le début des années 1990, Factory Records était l’un des labels indépendants les plus importants du Royaume-UniIls avaient beaucoup de groupes légendaires de la scène de Manchester dans leurs rangs comme Joy Division -bien sûr Nouvelle commande-, Les Happy Mondays, James, Électronique et beaucoup plus.

En plus d’être une maison de disques très talentueuse, ils avaient une notion visuelle qu’aucun autre label n’avait exploitée auparavant, et pour finir, ils avaient leur propre salle de concert, The Hacienda. Ce livre est un voyage à travers ces années d’or de la musique anglaise, où en plus d’avoir des preuves photographiques de ce moment, nous pouvons également avoir une idée du travail artistique derrière des couvertures célèbres telles que celle de The Uknown Pleasures.