10 musiciens féminins Blue Note que vous devriez vraiment savoir

Bien que, aujourd’hui, la liste de Blue Note soit variée, au cours des années 50, lorsqu’elle a gagné en reconnaissance, le label était synonyme d’un style de jazz particulier: le hard bop, le propulsif, le blues et le gospel. bebop rejeton que les cofondateurs du label, Alfred Lion et Francis Wolff, ont contribué à porter à la connaissance du monde entier. À ce moment de son histoire, les musiciens figurant dans les livres de la compagnie reflétaient le fait que le jazz, en particulier le genre instrumental, était un environnement dominé par les hommes. Il y avait beaucoup de chanteuses de jazz, bien sûr, mais Lion et Wolff ne semblaient pas particulièrement amoureux du jazz vocal. En 1954, cependant, ils ont découvert un jeune pianiste allemand du nom de Jutta Hipp, qui a la particularité d’être le premier de ce qui allait devenir de nombreuses musiciennes Blue Note.

Il a cependant fallu huit ans de plus pour que le couple amène une autre femme sur le label. Son nom était Dodo Greene, le premier chanteur jamais signé chez Blue Note. Chantant dans un style R & B, elle a fait un album solitaire pour le label en 1962. Cette même année, le label a acquis la chanteuse de jazz Sheila Jordan, qui a également fait un LP unique pour l’empreinte. Mais ce n’est que dans les années 70, alors que le hard bop était bien au-delà de sa date de péremption, que Blue Note a fait appel à la chanteuse de soul soul Marlena Shaw, qui a produit cinq albums sans précédent pour le label et reste l’une des femmes les plus remarquables Blue Notez les musiciens de l’illustre histoire du label. Au cours de la même période, la chanteuse chevronnée Carmen McRae a également rejoint le label, enregistrant trois albums pendant son mandat là-bas.

Lorsque Blue Note a été relancé dans les années 80, avec Bruce Lundvall à la barre, le label est devenu plus inclusif. De 1984 à 2010, le label Lundvall a construit une liste impressionnante de femmes Blue Note Musicians qui comprenait plusieurs chanteuses redoutables (Dianne Reeves, Cassandra Wilson, Lena Horne, Norah Jones) et des pianistes (Geri Allen, Renee Rosnes, Eliane Elias).

Aujourd’hui, Norah Jones – qui a rejoint le label en 2001 – est considérée comme la reine incontestée de Blue Note, bien que l’actuel président du label, Don Was, ait récemment signé un nouveau chanteur / pianiste passionnant appelé Kandace Springs, dont la fluidité et la séduction mélange de soul, jazz et R&B a inauguré une nouvelle ère pour les femmes musiciens Blue Note.

Voici donc les femmes les plus importantes du label: dix musiciennes Blue Note que vous devriez vraiment connaître.

Jutta Hipp (1925-2003)

Ayant grandi dans l’Allemagne nazie, où le jazz était interdit, Hipp a dû cacher son attirance pour la musique américaine qui est rapidement devenue sa passion permanente (elle l’écoutait souvent lors de bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale). À la fin de la guerre, Hipp est devenue pianiste de jazz et la parole de son talent a finalement atteint le critique de jazz Leonard Feather, qui l’a emmenée aux États-Unis. Hipp apparut sur la compilation Blue Note New Faces – New Sounds From Germany en 1954, puis fit deux albums live, At The Hickory House Volumes 1 & 2, en 1956. Plus tard la même année, Blue Note sort sa seule session studio, Jutta Hipp avec Zoot Sims. Après cela, cependant, Hipp, qui était timide et souffrait de peur de la scène, a quitté le jazz pour travailler dans une usine de vêtements. En tant que toute première femme à signer chez Blue Note, elle ne sera jamais oubliée.

Dodo Greene (1924-2006)

Chanteur de Buffalo, New York, Dodo Greene a eu la chance d’avoir une diction claire et un style émotif et déclamatoire qui faisait des comparaisons avec Dinah Washington. Elle a également été la toute première chanteuse qu’Alfred Lion et Francis Wolff ont apporté à Blue Note. Elle n’a réalisé qu’un seul album pour la compagnie, My Hour Of Need, enregistré en 1962 aux côtés de sommités telles que le saxophoniste ténor Ike Québec et le guitariste Grant Green. Avant d’arriver à Blue Note, en 1959, Greene avait enregistré un album, Ain’t What You Do, pour le label Time. Blue Note l’a présentée comme une chanteuse aux influences R & B, bien que, de toute évidence, My Hour Of Need n’ait pas été un succès commercial, ce qui a entraîné la réticence du label à signer des chanteurs pendant le reste de la décennie. Bien que longtemps oubliée, en tant que première chanteuse à avoir honoré le label Blue Note, Dodo Greene a une place incontestable dans les livres d’histoire du jazz et prend à juste titre sa place parmi les musiciennes Blue Note que vous devriez connaître.

Sheila Jordan (née en 1928)

La même année que Blue Note a signé Dodo Greene, ils ont également ajouté Jordan, né à Détroit, 35 ans. Comme Greene, elle n’a enregistré qu’un LP solitaire pour le label (1963’s A Portrait Of Sheila), même si au fil des ans sa réputation a grandi et l’album est maintenant considéré comme l’un des meilleurs albums vocaux de jazz des années 60. Jordan (qui était mariée au pianiste Duke Jordan) avait joué bien avant de faire ses débuts pour Blue Note et était grandement admirée pour son assimilation du style bebop dans le chant jazz. Charlie Parker était une amie et une fan, la décrivant comme «la chanteuse aux oreilles à un million de dollars». Jordan a rejoint Blue Note après qu’Alfred Lion, qui était intrigué par sa cassette de démonstration, est allé la voir se produire en direct. Malheureusement, malgré des critiques favorables pour son premier album, elle a glissé dans l’obscurité pendant plus d’une décennie, pour finalement réapparaître dans les années 70. Même ainsi, A Portrait Of Sheila reste sa pièce de résistance.

Marlena Shaw (née en 1942)

Originaire de La Rochelle, New York, Shaw a rejoint Blue Note dans l’ère post-Alfred Lion. Apporté au label par son chef d’alors A&R, le Dr George Butler, en 1972, Shaw avait chanté du jazz avec Count BasieDu groupe et a également enregistré deux albums orientés R&B pour Records d’échecs»Empreinte des cadets à la fin des années 60. Son chant distinctif – une synthèse des styles jazz, soul et gospel – a été présenté sur quatre albums studio et un LP live pour Blue Note dans les années 70, ce dernier comprenant sa chanson “ Woman Of The Ghetto ”, qui est devenue plus tard une source d’échantillonnage populaire. pour les producteurs de hip-hop. Les derniers albums de Shaw pour Blue Note ont montré que la chanteuse évoluait vers un style plus commercial, influencé par le disco, bien qu’en tant que l’une des femmes les plus notables de Blue Note, sa musique n’ait jamais perdu son âme et sa crédibilité.

Bobbi Humphrey (né en 1950)

Première femme instrumentiste afro-américaine à signer avec Blue Note, cette flûtiste née à Dallas a rejoint le label en 1971 à la demande du président et producteur du label, le Dr George Butler. Pionnière d’une marque accessible de fusion funky, Humphrey (qui est née avec les prénoms Barbara Ann) a uni ses forces avec les producteurs / écrivains montants The Mizell Brothers pour son troisième album, Blacks And Blues, et a immédiatement récolté des dividendes commerciaux sous la forme de tubes R&B. «Chicago, Damn» et «Harlem River Drive» (les deux ont été fréquemment échantillonnés). Au total, Humphrey a livré six albums pour Blue Note, dont le plus gros était Satin Doll de 1974. Plus important encore, l’héritage de Humphrey parmi les femmes musiciens Blue Note est un modèle pour les femmes musiciens noires à une époque où les femmes instrumentistes étaient mal représentées dans le monde du jazz.

Dianne Reeves (née en 1956)

Née à Detroit et élevée à Denver, Colorado, Dianne Reeves était une protégée du légendaire trompettiste de jazz Clark Terry et avait déjà enregistré deux albums de label indépendant avant d’atterrir à Blue Note en 1987. Helmed par son cousin George Duke, ses débuts éponymes pour le label a montré la voix multi-octave de Reeves dans des réglages qui allaient du funk fusion-esque à la pop et au jazz fléchis par la R&B. Au cours de 15 albums pour Blue Note, enregistrés entre 1987 et 2009, Reeves a toujours affiché une polyvalence à couper le souffle sans trop s’éloigner de ses fortes racines jazz et soul. Sans doute la plus grande chanteuse de jazz de sa génération, Reeves a remporté trois Grammy Awards pendant son long mandat avec Blue Note.

Cassandra Wilson (née en 1955)

Originaire de Jackson, au Mississippi, la carrière d’enregistrement de Wilson a commencé en 1986 et, au moment où elle a rejoint Blue Note, sept ans plus tard, en 1993, elle avait déjà fait huit albums. Chez Blue Note, cependant, à partir de ses débuts, Blue Light ’Til Dawn, elle a poussé sa musique à un autre niveau en brevetant une marinade piquante de jazz, de blues et de saveurs folkloriques. Unique chez les femmes musiciens Blue Note, ce style singulier, combiné à sa voix de marque – à la fois fumé, séduisant et langoureux – a permis à Wilson de créer une nouvelle catégorie de musique. En plus d’être une chanteuse capable de faire sonner les chansons des autres comme la sienne, Wilson est un auteur-compositeur plus que capable. Elle a décroché son premier Grammy pour son deuxième album Blue Note, New Moon Daughter, en 1995, et en a gagné un autre avec Loverly en 2009. Même si elle a quitté l’entreprise en 2009, ses albums Blue Note sont les plus impressionnants de son canon.

Eliane Elias (née en 1960)

Autre signature de l’ère Bruce Lundvall, Elias, née à São Paolo, était une enfant prodige du piano qui a enregistré un flux constant d’albums depuis ses débuts en 1985. En plus d’être une pianiste techniquement éblouissante influencée par Bill Evans, Elias est également une chanteuse hypnotique capable de canaliser la livraison délicate et vaporeuse de sa compatriote brésilienne Astrud Gilberto. Elias a fait ses débuts avec Blue Note en 1989 et est restée avec le label jusqu’en 2000, mais elle est revenue en 2008 pour un passage plus court. On peut dire que son album le plus apprécié pour Blue Note est Solos And Duets de 1994, qui comprenait des duels de piano fascinants avec Herbie Hancock. Le reste de sa production pour le label est incroyablement varié, allant du jazz aux influences bop aux excursions de bossa nova brésiliennes.

Norah Jones (née en 1979)

Armé de la voix séduisante d’une sirène, Jones est né à New York et a grandi au Texas. Elle a été amenée à Blue Note par le président d’alors du label, Bruce Lundvall, en 2001. Mis en studio avec le producteur vétéran Arif Mardin, le premier album de Jones, Viens avec moi – mettant en vedette le single à succès ‘Don’t Know Why’ – a immédiatement fait de la jeune chanteuse / pianiste, avec son style intime et discret, le nouveau visage du jazz. Au fil de sa carrière, Jones s’est épanouie en tant qu’auteur-compositeur et a également profité de plusieurs excursions pour explorer différents terrains musicaux. En 2016, Jones est revenu au piano et a adopté une approche jazz plus ouverte Pauses d’une journée, qui comprenait des camées de légendes du jazz Wayne Shorter, Lonnie Smith et Brian Blade. Bien qu’elle travaille avec Blue Note depuis 18 ans, Jones continue de briller comme source d’inspiration pour les aspirantes chanteuses de jazz.

Kandace Springs (né en 1989)

Toujours dans la vingtaine, et bénie d’un mépris sain pour les conventions – que ce soit en termes de mode, de musique ou de loisirs (elle aime réparer les voitures pendant son temps libre) – Kandace Springs représente une nouvelle génération de femmes musiciens Blue Note. Inspirée au départ par une autre chanteuse / pianiste, Norah Jones, elle a émergé avec un son totalement original et redevable à personne. Qu’elle chante un standard de jazz, réinterprète un classique de la soul ou livre du matériel écrit par elle-même, cette chanteuse de Nashville n’a jamais recours au cliché. Ses deux albums pour Blue Note, Soul Eyes et le plus récent Indigo, montrent qu’elle reconnaît les traditions du jazz et de la soul, mais qu’elle est aussi résolument contemporaine, ajoutant des éléments de hip-hop et de R&B à sa musique.

