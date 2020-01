Wolfgang Amadeus Mozart (27 janvier 1756 – 5 décembre 1791) est l’un des compositeurs les plus grands et les plus influents de l’histoire de la musique occidentale. Il a composé plus de 600 œuvres pour tous les genres musicaux de son époque, notamment des opéras, des concertos, des symphonies, de la musique de chambre et des sonates, et a excellé dans chacune d’elles. Mozart est né à Salzbourg le 27 janvier 1756 et était le fils de Léopold Mozart, compositeur à succès, violoniste et maître de concert adjoint à la cour de Salzbourg. Enfant prodige, il a composé son premier morceau de musique alors qu’il n’avait que cinq ans. Léopold a reconnu les talents extraordinaires de son fils et l’a emmené faire plusieurs tournées à travers l’Europe. À 17 ans, Mozart était engagé comme musicien à la cour de Salzbourg mais devint agité et voyagea à la recherche d’une meilleure position. Lors de sa visite à Vienne en 1781, il fut démis de ses fonctions à Salzbourg et choisit de rester à Vienne où il composa plusieurs de ses symphonies, concertos et opéras les plus connus au cours de ses dernières années. Il est décédé le 5 décembre 1791, alors qu’il travaillait sur son célèbre Requiem, à l’âge de 35 ans. Découvrez notre sélection de dix des meilleures œuvres de Mozart, y compris une gamme d’opéra, symphonie, concerto, chambre et chefs-d’œuvre de piano du compositeur légendaire.

Meilleures œuvres de Mozart: 10 pièces essentielles du grand compositeur

«Ouverture» du mariage de Figaro, K492

Le Mariage du Figaro (Le Nozze Di Figaro), créé en 1786, est un endroit idéal pour commencer une exploration des meilleures œuvres de Mozart et l ‘«Ouverture» de l’opéra donne parfaitement son ambiance. Il semble que Mozart ait eu l’idée de mettre en scène la pièce scandaleuse de Pierre-Augustin Caron De Beaumarchais, déjà interdite à Paris et à Vienne, mais ce qui ne peut pas être dit peut parfois être chanté. Un livret d’opéra adapté par son nouveau collaborateur Lorenzo Da Ponte a produit à partir du compositeur une partition qui correspond aux humeurs changeantes de cette comédie animée, complexe et amoureuse.

Symphonie n ° 41 en do, K551 – Jupiter

S’il tenait le compte, Mozart ne pouvait pas s’attendre à ce que sa 41e symphonie soit la dernière – mais il s’est avéré. Il n’a certainement rien écrit de plus complexe que cette œuvre brillante et ambitieuse, parmi les meilleures œuvres de Mozart, dont la finale offre une démonstration de compétences contrapuntiques inégalée dans toute la musique. Il ne s’agit cependant pas d’une simple démonstration des connaissances techniques, mais plutôt d’une démonstration révélatrice de ce qui peut être réalisé en combinant simultanément des matières thématiques de manière complexe. Alors que le reste de la Symphonie est de premier ordre, c’est certainement l’écriture remarquable de la finale qui a valu à la pièce le surnom de Jupiter, roi des dieux.

Messe de Requiem en ré mineur, K626

Notre compréhension du Requiem de Mozart est inévitablement colorée par le fait qu’il s’agissait de son œuvre finale et qu’il est décédé avant de pouvoir le terminer. Commandée d’une manière mystérieuse par un noble qui voulait la faire passer pour son propre travail, comme un mémorial à sa femme, elle a attiré une énorme quantité de mythes et de conjectures. Il est cependant certain que Mozart était véritablement hanté par les prémonitions de la mort telle qu’il l’a composée et qu’il a été utilisé – au moins en partie – comme son propre requiem.

Quintette en la pour clarinette et cordes, K581

L’affinité de Mozart pour la clarinette est évidente dans beaucoup de ses œuvres, mais particulièrement dans les dernières pièces écrites pour son ami Anton Stadler. Le Concerto pour clarinette (1791) et le Quintette pour clarinettes (1789) datent tous deux de la pleine maturité de Mozart et témoignent non seulement de l’excellence de Stadler en tant que joueur, mais aussi de la beauté pure que Mozart pourrait puiser dans cet instrument – une immédiateté expressive que peu de compositeurs ultérieurs ont correspondu. Quelque chose à propos de l’échelle plus intime du Quintette le rend inhabituellement attrayant en tant qu’échantillon de musique de chambre de Mozart.

Concerto pour piano n ° 23 en la, K488

Mozart était un grand pianiste et s’est d’abord fait un nom à Vienne en tant que compositeur de concertos pour piano qu’il a écrit lui-même pour jouer lors de concerts publics. L’un des plus beaux et des plus mémorables d’entre eux est cet ouvrage en la majeur, une touche préférée de Mozart, qui incorpore dans son mouvement lent central une expression particulièrement obsédante et personnelle dans la touche mineure affûtée en fa connexe, présentée sous la forme d’un siciliano. Autour de ce joyau se trouvent deux mouvements beaucoup plus bouillonnants, démontrant parfaitement la capacité de Mozart à englober l’obscurité et la lumière dans la même pièce.

Die Zauberflöte (La flûte enchantée), K620

Opéra allégorique complexe combinant des éléments de quête de conte de fées et des références symboliques à la franc-maçonnerie, La Flûte enchantée est le dernier opéra de Mozart à être mis en scène. Il constitue une sommation appropriée de l’incroyable variété de son art, avec la musique diversifiée attribuée à tous les différents personnages et situations affichant sa gamme exceptionnelle d’invention et de style. Comique et sérieux tour à tour, cet opéra enfin triomphant est l’une des meilleures œuvres de Mozart.

Sonate pour piano n ° 11 en la, K331 / K300I

Probablement composée en 1783 et publiée l’année suivante, la Sonate n ° 11 de Mozart est devenue célèbre surtout pour sa finale, la soi-disant “ Rondo Alla Turca ”, qui est écrite dans le style turc percutant qui était bien connu à Vienne en raison de les groupes de musiciens turcs qui parcouraient les rues et jouaient en public. Mozart a également utilisé le style de son opéra Die Entführung Aus Dem Serail (L’enlèvement du sérail) de 1782. Mais il y a plus dans la Sonate que cela – le mouvement d’ouverture est un ensemble de variations particulièrement intelligent et charmant, tandis que le le mouvement lent est un menuet et un trio gracieux. En plus de la version originale de Mozart, la Sonate est devenue connue grâce à des arrangements et des ensembles de variations, par des musiciens plus récents tels que Max Reger et Dave Brubeck.

Symphonie n ° 36 en do, K425 – Linz

La capacité de Mozart à travailler rapidement est attestée par sa soi-disant Symphonie de Linz – elle a été composée dans la ville autrichienne, lors d’un voyage de retour de Salzbourg à Vienne en novembre 1783, pour remplir une commande d’un noble local. Il n’a fallu que quatre jours au compositeur pour écrire la pièce, une production mature pleine d’ingéniosité et d’esprit de composition, et parmi les meilleures œuvres de Mozart. Il y a quatre mouvements: le premier mouvement substantiel commence par une introduction lente, le second est un mouvement lent en rythme sicilien (qui a des associations pastorales, mais pas nécessairement d’origine sicilienne), le troisième est un menuet et un trio standard, et le quatrième est une finale animée.

Concerto pour clarinette en la majeur, K 622

Concerto pour clarinette de Mozart, largement considéré comme le plus grand concerto pour clarinette et sa dernière œuvre instrumentale, fut achevé en octobre 1791, moins de deux mois avant la mort du compositeur à seulement 35 ans. Mozart composa son Concerto pour clarinettiste pour le clarinettiste Anton Stadler, qui fut le plus clarinettiste doué à Vienne, et il a interprété l’œuvre à la première le 16 octobre 1791. C’était le premier concerto pour clarinette écrit par un compositeur majeur – mais il n’était pas du tout strictement composé pour la clarinette. Mozart a initialement composé le concerto pour clarinette basse.

Concerto pour flûte, harpe et orchestre en do, K299 / K297C

Mozart est connu comme n’aimant pas particulièrement la flûte, mais vous ne le saurez jamais grâce à ce travail délicieux (et assez précoce) combinant l’instrument avec son compagnon arcadien fréquent, la harpe. Le résultat est une pièce avec un sentiment d’innocence et de charme sans fin, qui atteint également une réelle profondeur dans le mouvement lent, contenant une beauté pure qui serait difficile à surpasser dans n’importe quelle œuvre de ce type. Le Concerto a été composé à Paris en 1778 pour une paire d’instructeurs amateurs père-fille – le duc de Guines et sa fille harpiste, Marie-Louise-Philippine, qui étudiait la composition avec Mozart pendant son séjour en France.