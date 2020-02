Felix Mendelssohn (3 février 1809 – 4 novembre 1847) était un compositeur, pianiste, organiste et chef d’orchestre allemand de la première période romantique. Il est souvent considéré comme le plus grand enfant prodige après Wolfgang Amadeus Mozart – Robert Schumann, un ami proche, le décrit avec perspicacité comme «le Mozart du XIXe siècle». Dans sa musique, Mendelssohn a largement observé les modèles et les pratiques classiques tout en initiant les aspects clés du romantisme. Mendelssohn connut un succès précoce en Allemagne et fut bien reçu lors de ses voyages à travers l’Europe en tant que compositeur, chef d’orchestre et soliste. Ses dix visites en Grande-Bretagne, au cours desquelles plusieurs de ses œuvres majeures ont été créées – constituent une partie importante de sa carrière d’adulte. Mendelssohn a écrit des symphonies, des concertos, de la musique pour piano et de la musique de chambre. Les meilleures œuvres de Mendelssohn comprennent sa «ouverture» et sa musique accessoire pour A Midsummer Night’s Dream, la Symphonie italienne, la Symphonie écossaise, l’oratorio Elijah, The Hebrides Overture, Songs Without Words, son violon Concerto et son String Octet. Mendelssohn est parmi les compositeurs les plus populaires de l’ère romantique.

Écoutez le meilleur de Mendelssohn sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour lire notre sélection des meilleures œuvres de Mendelssohn.

La

La

Meilleures œuvres de Mendelssohn: 10 pièces essentielles du grand compositeur

Octet à cordes

L’octuor à cordes de Mendelssohn a été écrit en 1825, alors que le compositeur n’avait que 16 ans, et marque une transition entre le style classique et l’âge du romantisme. L’octet à cordes est particulièrement important dans la carrière de Mendelssohn car il était l’une des deux œuvres brillantes considérées comme un indicateur de son génie à l’adolescence (l’autre œuvre était “ l’ouverture ” au rêve d’une nuit d’été) et c’était aussi la première octet de chaîne à écrire comme une véritable œuvre en huit parties.

Le rêve d’une nuit d’été

Felix Mendelssohn a composé la musique de la pièce A Midsummer Night’s Dream de William Shakespeare, à deux moments différents. Il n’avait que 17 ans quand il a écrit «l’Ouverture» (Op. 21) en 1826 et il a terminé la musique incidente (Op. 61), qui comprend sa célèbre «Marche de mariage», seize ans plus tard en 1842. Il était initialement inspiré pour composer de la musique pour la pièce parce que c’était un favori d’enfance.

L’ouverture des Hébrides

L’ouverture du concert The Hebrides, également connue sous le nom de Fingal’s Cave, a été composée par Mendelssohn en 1830 et est l’une de ses œuvres les plus connues. La composition a été inspirée par la visite du compositeur à la grotte de Fingal, sur l’île de Staffa, dans les îles Hébrides situées au large de la côte ouest de l’Écosse. L’ouverture des Hébrides évoque à fond la mer et le paysage que Mendelssohn a connu pendant son séjour dans les Hébrides et la grotte de Fingal.

Symphonie n ° 3 – Symphonie écossaise

La première inspiration de Mendelssohn pour sa symphonie la plus célèbre, la Symphonie n ° 3, connue sous le nom de Symphonie écossaise, est venue en 1829 lors de sa visite à pied de l’Écosse. Cependant, Mendelssohn n’était pas satisfait de la symphonie, la révisa de nombreuses fois et termina finalement la composition en 1842. Chaque mouvement passe immédiatement au suivant sans pause, le distinguant des autres symphonies de Mendelssohn. Mendelssohn a ajouté des directions, reflétant le caractère de la musique, aux marques de tempo de chaque mouvement véhiculant ses impressions du paysage écossais.

Symphonie n ° 4 – Symphonie italienne

La Symphonie n ° 4 en la majeur de Mendelssohn, connue sous le nom de Symphonie italienne, est ainsi nommée car elle était destinée à capturer les impressions du compositeur sur l’Italie. Son inspiration était la couleur et l’atmosphère de l’Italie, lors de la tournée italienne de Mendelssohn en 1830-1831, où Mendelssohn réalisait des croquis, mais laissait l’œuvre incomplète. Mendelssohn a terminé la symphonie à Berlin en 1833 en réponse à une invitation pour une symphonie de la London (maintenant Royal) Philharmonic Society. Le succès de la symphonie et la popularité de Mendelssohn ont influencé le cours de la musique britannique pendant le reste du siècle.

Chansons sans paroles

Songs Without Words (Lieder Ohne Worte) est une collection de 48 courtes pièces lyriques pour piano solo composées par Mendelssohn entre 1829 et 1845. Les huit volumes de Songs Without Words, chacun composé de six «chansons», ont été écrits à différents moments de Mendelssohn. vie et ont été publiés séparément. Songs Without Words sont les compositions les plus célèbres de Mendelssohn pour piano solo.

Concerto pour violon

Le Concerto pour violon en mi mineur de Mendelssohn, composé entre 1838 et 1844, est considéré comme l’un des plus grands concertos pour violon de tous les temps et l’un des concertos pour violon les plus populaires et les plus joués de l’histoire. Bien que le concerto se compose de trois mouvements, et chaque mouvement suit une forme traditionnelle, le concerto était innovant et comprenait de nombreuses nouveautés pour l’époque. Les caractéristiques distinctives incluent l’entrée presque immédiate du violon au début de l’œuvre et la forme composée du concerto dans son ensemble, dans laquelle les trois mouvements, chacun suivant le précédent sans aucune pause, sont liés mélodiquement et harmoniquement.

Trio avec piano n ° 1

Le Trio pour piano n ° 1 en ré mineur de Mendelssohn, composé en 1839, est composé pour un trio de piano standard composé de violon, violoncelle et piano. Le Piano Trio est l’une des œuvres de chambre les plus populaires de Mendelssohn et est considéré comme l’un de ses plus grands avec son octuor à cordes. Robert Schumann a décrit le Trio avec piano de Mendelssohn comme «le chef-d’œuvre de notre époque dans le genre du trio».

Variations Sérieuses

Variations Sérieuses est une composition pour piano solo, achevée en 1841, composée d’un thème en ré mineur et de 17 variations. L’œuvre a été écrite dans le cadre d’une campagne de collecte de fonds pour une statue en bronze de Ludwig van Beethoven dans sa ville natale de Bonn. Les Variations sont considérées comme faisant partie des plus grandes compositions de Mendelssohn pour piano solo et nombre d’entre elles nécessitent une technique virtuose.

Elijah

Elijah a été salué comme l’un des grands oratorios, aux côtés du Messie de Haendel, lors de sa création en 1846 et est resté à ce jour l’une des œuvres chorales les plus appréciées. Cette composition extrêmement populaire a cimenté la position de Mendelssohn comme l’un des plus grands compositeurs de musique sacrée. L’oratorio présente des épisodes de l’histoire du prophète biblique Élie.