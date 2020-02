Frédéric Chopin (1er mars 1810 – 17 octobre 1849) était un compositeur d’une sensibilité unique dont les mélodies mêlaient un lyrisme bel canto luxuriant à une retenue classique. En tant que pianiste et compositeur, sa compréhension musicale et son imagination visionnaire restent inimitables. Parmi les influences sur son style de composition figuraient la musique folklorique polonaise, la tradition classique JS Bach, Mozart et Schubert et l’atmosphère des salons parisiens dont il était un invité fréquent. Aucun autre compositeur n’a contribué autant d’œuvres importantes au répertoire du piano.

Écoutez les meilleures œuvres de Chopin sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour explorer notre sélection de dix pièces essentielles pour piano du grand compositeur.

Meilleures œuvres de Chopin: 10 pièces essentielles du grand compositeur

Nocturne en mi bémol, op. 9, n ° 2

Les 21 Nocturnes sont de brèves merveilles poétiques: parfois des paysages nocturnes tranquilles, parfois des œuvres surprenantes, sombres et hantées. Beaucoup sont des favoris de concert, alors qu’est-ce qui est si spécial à propos de celui-ci? Eh bien, qu’est-ce qui ne l’est pas? Au-dessus d’un accompagnement plongeant et plongeant, deux voix indubitables semblent interagir, plaider, argumenter, s’opposer, désespérer et se réconcilier – un pas de deux pour les danseurs invisibles ou un duo d’opéra sans paroles, peut-être. Le monde émotionnel de cette musique est profondément sophistiqué et sensuel. Il brille entre les mains d’interprètes qui sont prêts à creuser dans les implications de cette pièce plutôt qu’à coller à sa surface.

Sonate pour piano n ° 2 en si bémol mineur, Op.35

Y a-t-il déjà eu une autre sonate aussi originale et bouleversante que celle-ci? Même si elle est devenue si familière qu’aujourd’hui nous la tenons pour acquise, nous ne devrions pas, car cette musique devient de plus en plus surprenante et terrifiante à chaque tournant. Le premier mouvement, avec ses rythmes fiévreux, semble être un dialogue avec la mort; le scherzo oppose des épisodes martelants et en difficulté au calme séduisant du trio; la «Marche funèbre», classée troisième, n’a pas besoin d’être présentée; et la finale est un mouvement perpétuel tourbillonnant, presque sans racines, qui a été comparé, par Arthur Rubinstein, au «vent hurlant autour des pierres tombales».

24 Préludes, Op.28

Comme le Clavier bien tempéré de Bach (sans les fugues), les Préludes de Chopin voyagent un par un à travers chaque touche dans une séquence stricte. Les pièces sont brèves – certaines plus courtes qu’une minute – mais l’ensemble est rempli d’une telle variété d’invention et de tant de nuances d’expression que l’auditeur peut rester bouche bée. Où imagine-t-il le drame époustouflant des préludes en mi bémol mineur ou en ré mineur? Comment a-t-il pu inventer une mélodie aussi parfaite que le «mi mineur», ses notes répétées transformées par des harmonies changeantes? Ou la pureté et la simplicité du minuscule «la majeur»? Mieux encore, il n’y a pas deux pianistes qui jouent l’ensemble de la même façon.

Polonaise-Fantaisie

Parmi les pièces longues et autonomes, la Polonaise-Fantaisie de dix minutes – une des meilleures œuvres de Chopin tardive, publiée en 1846 – est la parfaite nouvelle musicale, de structure unique et dotée d’un punch émotionnel étonnant. Son ouverture sonne libre et improvisée; la section principale de la polonaise contraste plus tard avec un épisode du milieu qui semble en partie berceuse, en partie chanson d’amour, en partie rêve sous hypnose. Et au cœur de cela se trouve un épisode au milieu du milieu; une chanson douce sans paroles au rythme polonaise qui nous hante. Après le retour tumultueux du thème principal, la chanson d’amour centrale se transforme en une coda triomphante – pour disparaître avec quelques trilles frissonnants. Génie pur.

Ballade n ° 1 en sol mineur

Chopin n’avait que 21 ans lorsqu’il a créé la première et la plus populaire de ses ballades. C’est une pièce très dramatique, sa nature de ballade définie par son rythme chantant et ses mélodies longues comme des bardes; des explosions féroces et passionnées interrompent et transforment ses thèmes jusqu’à ce qu’il se termine par une coda surprenante de gestes austères et sauvages. Certains commentateurs ont suggéré qu’il pourrait être basé sur le poème épique d’Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod – un conte romantique, écrit trois ans avant la Ballade, mettant en vedette un héros mystérieux, un bien-aimé perdu depuis longtemps, des identités cachées, des batailles féroces et un suicide cataclysmique.

Barcarolle

La Barcarolle de Chopin est basée sur l’idée d’une chanson de gondole vénitienne: elle présente un accompagnement chantant et à bascule et une mélodie à l’italienne riche en cascades de tiers et de sixième – la passion de Chopin pour l’opéra bel canto italien est évidente. Émotionnellement, cependant, il y a beaucoup plus dans cette pièce; la section centrale est pleine de mystère et une atmosphère fantastique et de valedictory plane sur l’ensemble. Lorsqu’il l’a écrit, Chopin n’était qu’à quatre ans de sa mort et souffrait de tuberculose depuis de nombreuses années. Que des pensées morbides (et Chopin en ait eu beaucoup) ait affecté la pièce, c’est une œuvre d’une beauté étrange et ineffable qui est plus que la somme de ses parties.

Sonate n ° 3 en si mineur, Op.58

La plus importante des œuvres de Chopin pour piano solo est également l’un de ses efforts les plus conventionnels en termes de forme. L’œuvre est en quatre mouvements et sa conception est symphonique: un mouvement d’ouverture dramatique contrastant avec des thèmes quasi martiaux et lyriques; un scherzo exigeant sérieusement les doigts de la flotte, avec une section centrale plus réfléchissante; un mouvement lent de largo semblable à une chanson; et une finale intense et entraînée pleine d’épidémies extraverties et virtuoses. Sa structure peut sembler atypique, mais pour Chopin, utiliser cette structure signifiait tout à fait l’inverse. Le contenu de la Sonate regorge de son style unique et offre aux artistes un défi irrésistible et un régal pour le public.

Mazurkas, Op.24

Beaucoup de Mazurkas de Chopin sont des chefs-d’œuvre en miniature, et choisir un ensemble est une tâche particulièrement délicate. Je suis repulpé pour le relativement tôt (1836) Op.24 – quatre pièces qui débordent de charme, de mélodie et de pathétique. La dernière, en si bémol mineur, est particulièrement originale, avec l’équilibre entre le rythme de la danse folklorique polonaise et la voix réfléchie et poétique du compositeur formant une combinaison magique et insaisissable. Les numéros d’opus ultérieurs sont souvent plus complexes, mais pas nécessairement plus captivants. Pourtant, lorsque vous avez essayé cet ensemble, écoutez les autres. Rubinstein capture leur esprit à la perfection.

Fantaisie en fa mineur

Cette pièce de 1841, alors que Chopin était à l’apogée de ses pouvoirs, est une création remarquable avec quelque chose des atmosphères exacerbées et la progression de cause à effet d’un chef-d’œuvre littéraire. Le penchant de Chopin pour l’improvisation peut être l’indice de la façon dont il se déroule depuis le thème fantomatique d’ouverture de la marche jusqu’aux épanouissements qui inaugurent les déclamations tournoyantes du sujet principal et sa continuation typiquement italienne. Chopin était dans son élément lors de l’improvisation – imaginez s’il avait écrit tout ce qu’il jouait! Pourtant, chaque pianiste qui aborde cette œuvre peut offrir une interprétation différente et personnelle de son drame.

Concerto pour piano n ° 1 en mi mineur, Op.11

Les deux concertos pour piano de Chopin étaient des œuvres anciennes, composées alors qu’il n’avait que 19 ans. Leur fraîcheur, leur vitalité et leur flair mélodique restent enchanteurs, ce qui en fait à la fois des favoris de concerts pérennes et les meilleures œuvres de Chopin. L’écriture de Chopin pour orchestre a suscité beaucoup de critiques – et ce n’est certes pas son point fort. Mais il a une façon spéciale de donner le ton du piano à l’ensemble de la texture: les cordes semblent souvent former un halo lumineux autour de la mélodie solo, tandis que les instruments à vent offrent des duos délicats avec le pianiste. Le Concerto en mi mineur – le premier à être publié, bien qu’écrit en second – contient un mouvement lent que vous devrez probablement être un ogre à ne pas adorer.

