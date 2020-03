Maurice Ravel (7 mars 1875 – 28 décembre 1937) était l’un des principaux compositeurs de musique impressionniste bien que, comme Debussy, il ait rejeté ce terme. Les œuvres les plus connues de Ravel incluent Boléro, Daphnis Et Chloé et Pavane Pour Une Infante Défunte. Ses compositions sont remarquables pour être méticuleusement et délicieusement conçues et il était un maître d’orchestration. La mère de Ravel était d’origine basque, ce qui expliquait sa fascination permanente pour la musique espagnole, et son père était un inventeur et ingénieur suisse, la source probable de son engagement pour la précision et l’artisanat. Il s’inscrit au Conservatoire de Paris en 1889, à l’âge de 14 ans, comme étudiant en piano, puis en 1897 pour étudier la composition avec Gabriel Fauré. Pendant ce temps, il compose certaines de ses œuvres les plus connues, notamment Pavane Pour Une Infante Défunte, la Sonatine pour piano et le Quatuor à cordes. Son échec à remporter le très convoité Prix de Rome pour composition au Conservatoire a fait scandale. Entre 1909 et 1912, Ravel a composé Daphnis Et Chloé pour Sergei Diaghilev et Les Ballets Russes, qui est largement considéré comme son chef-d’œuvre. Ravel a également fait quelques arrangements orchestraux de la musique d’autres compositeurs, dont sa version de 1922 de Pictures At An Exhibition de Mussorgsky est la plus connue. Les compositions de Ravel incorporent des éléments du modernisme, du baroque, du néoclassicisme et, dans ses œuvres ultérieures, du jazz. Il a dit une fois: “La seule histoire d’amour que j’ai jamais eue était avec la musique.”

Meilleures œuvres de Ravel: 10 pièces essentielles du grand compositeur

Boléro

Boléro est la composition la plus célèbre de Ravel et l’une des œuvres les plus jouées du XXe siècle. La pièce a été présentée dans de nombreux films, dont 10 avec Dudley Moore et Bo Derek, et les danseurs de glace britanniques Jayne Torvill et Christopher Dean ont patiné vers une version spécialement commandée lors de leur performance médaillée d’or aux Jeux olympiques d’hiver de Sarajevo 1984.

Daphnis Et Chloé

Entre 1909 et 1912, Ravel compose Daphnis Et Chloé, largement considéré comme son chef-d’œuvre, pour l’impresario de ballet Serge Diaghilev et Les Ballets Russes. Le ballet comprend certaines des musiques les plus passionnées du compositeur et présente des harmonies extraordinairement luxuriantes typiques du mouvement impressionniste. Stravinsky décrit Daphnis Et Chloé comme «non seulement la meilleure œuvre de Ravel, mais l’un des plus beaux produits de toute la musique française».

Pavane Pour Une Infante Défunte

Ravel a composé la version originale pour piano de Pavane Pour Une Infante Défunte en 1899 alors qu’il étudiait la composition au Conservatoire de Paris avec Gabriel Fauré. La Pavane est l’une des meilleures œuvres de Ravel et il a créé un arrangement orchestral en 1910. Ravel a décrit la pièce comme “une évocation d’une pavane qu’une petite princesse aurait pu, dans le passé, avoir dansée à la cour espagnole”.

La Valse

L’amour de Ravel pour la valse viennoise est évident dans La Valse qui a pour origine un hommage à Johann Strauss II. La Valse est à la fois nostalgique et sinistre alors que les valses élégantes initiales se déforment et aboutissent à une conclusion explosive. Ravel a décrit la partition comme «un poème chorégraphique… une sorte d’apothéose de la valse viennoise… le tourbillon fou d’un carrousel fantastique et fatidique».

Rapsodie Espagnole

Rapsodie Espagnole, une rhapsodie orchestrale, est la première œuvre de Ravel composée spécifiquement pour orchestre. L’œuvre puise dans l’héritage espagnol du compositeur et fait partie de plusieurs de ses œuvres se déroulant en Espagne ou reflétant l’Espagne. L’extraordinaire capacité de Ravel à composer une musique espagnole apparemment authentique a été admirée par le compositeur espagnol Manuel de Falla.

Gaspard De La Nuit

Le Gaspard De La Nuit de Ravel est une œuvre virtuose pour piano inspirée d’un livre de poèmes du même nom par Aloysius Bertrand rempli de fantasmes cauchemardesques et hallucinatoires. Les trois mouvements sont des réalisations hypnotisantes de la poésie de Bertrand: de l’eau en cascade («Ondine»), le balancement doux d’un nœud coulant de bourreau («Le Gibet») et des girations maniaques d’un lutin fantomatique («Scarbo»).

Concerto pour piano en sol majeur

L’exultant Concerto pour piano en sol majeur est une œuvre d’une exubérance et d’un optimisme incontrôlables, ses mouvements extérieurs pétillants et jazzés compensés par un Adagio central rêveur, inspiré par Mozart. Ravel a noté: «La partie la plus captivante du jazz est son rythme riche et divertissant. … Le jazz est une source d’inspiration très riche et vitale pour les compositeurs modernes et je suis étonné que si peu d’Américains en soient influencés. »

Miroirs

Miroirs est une suite en cinq mouvements pour piano solo allant de la virtuosité baignée de soleil d’Alborada Del Gracioso aux évocations intimes d’oiseaux tristes et de cloches sonnantes dans Oiseaux Tristes et La Vallée Des Cloches. Chaque mouvement était dédié à un confrère du groupe d’artistes français d’avant-garde Les Apaches («Les Hooligans»)

Le Tombeau De Couperin

Le Tombeau De Couperin de Ravel, composé entre 1914 et 1917, rend hommage au compositeur baroque français François Couperin et à la riche tradition des suites à clavier françaises du XVIIIe siècle. Chaque mouvement est dédié à la mémoire d’un ami du compositeur décédé au cours de la Première Guerre mondiale. La suite originale en six mouvements a été écrite pour piano solo et Ravel a orchestré quatre mouvements en 1919.

Jeux d’Eau

Jeux d’Eau est une pièce pour piano solo influencée par le style pianistique techniquement brillant de Franz Liszt, l’un des héros de Ravel. Le titre est souvent traduit par «fontaines», «jeux d’eau» ou littéralement «jeux d’eau». Les sons produits par l’eau – ceux des fontaines, des cascades et des ruisseaux – ont inspiré Ravel et étaient un sujet populaire dans l’impressionnisme musical. Ravel a composé Jeux d’Eau alors qu’il étudiait avec Gabriel Fauré et lui a consacré la pièce.

