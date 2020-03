Sergei Rachmaninov (1er avril 1873-28 mars 1943) était un légendaire compositeur, pianiste et chef d’orchestre romantique russe. Sa musique se caractérise par des mélodies radicales, un pianisme virtuose et une orchestration entêtante. Sa formation à Moscou l’a équipé avant tout pour être un pianiste de concert, mais en tant que jeune compositeur, il a montré des cadeaux prodigieux, étonnant son mentor Tchaikovsky avec le C Sharp Minor Prelude et l’opéra en un acte, Aleko, il compose alors qu’il est encore adolescent. La plupart de ses pièces sont dans un style romantique tardif semblable à Tchaïkovski, bien que de fortes influences de Chopin et Liszt sont apparents. Ses compositions comprennent, entre autres, quatre concertos pour piano, trois symphonies, deux sonates pour piano, trois opéras, une symphonie chorale, un décor de vêpres, une rhapsodie sur un thème de Paganini, 41 préludes et études, des danses symphoniques et de nombreuses chansons. Concerto pour piano n ° 2 de Rachmaninov est l’une des plus grandes œuvres du répertoire pour piano.

Meilleures œuvres de Rachmaninov: 10 pièces essentielles du grand compositeur

Concerto pour piano n ° 2 en do mineur, op.18

Après la première désastreuse de sa première symphonie, Rachmaninov n’a presque rien composé pendant environ trois ans. Il a demandé l’aide d’un hypnothérapeute et sa pièce de retour, le Concerto pour piano n ° 2, dédié à son hypnothérapeute, est l’une des plus grandes œuvres du répertoire pour piano. Le concerto s’ouvre sur une série d’accords de piano en constante augmentation, avant que les violons et altos ne se lancent dans la première de plusieurs belles mélodies qui se déroulent lentement.

Dans le mouvement lent pour la plupart serein (utilisé dans le film Brief Encounter), les tâches mélodiques sont partagées entre le pianiste et les solistes des bois. La finale commence par quelques feux d’artifice virtuoses, bien que Rachmaninov prenne bientôt le temps pour un autre gros morceau célèbre. Cette mélodie est même entrée dans les charts, sous la forme de la chanson Full Moon et Empty Arms, enregistrée par des artistes comme Frank Sinatra, Sarah Vaughan et Bob Dylan.

Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, op.19

Après le succès de son Op.18, Rachmaninov s’est lancé dans son travail. Cette belle sonate pour violoncelle est apparue peu de temps après la première de restauration du deuxième Concerto pour piano, son «Andante» magique rappelant parfois l’Adagio de l’œuvre précédente. Dans la sonate, cependant, la musique se sent moins à l’aise, plus délicatement entre l’espoir et le désespoir.

Rachmaninov a composé la partie violoncelle pour son ami (et meilleur homme) Anatoly Brandukov. L’écriture violoncelle est passionnément mélodique presque partout: le long premier mouvement de la sonate est un cadeau pour tout violoncelliste qui sait vraiment chanter. La partie piano, cependant, est diabolique. Tout violoncelliste qui envisage de reprendre le travail doit trouver un accompagnateur très doué.

10 Préludes, Op.23

Rachmaninov a composé 24 préludes de piano: un dans chaque ton majeur et mineur. Le célèbre prélude en do mineur majeur est arrivé en premier, en 1892; l’ensemble complet de l’Op.23 a suivi 11 ans plus tard, et les 13 derniers préludes sont arrivés en 1910.

L’ensemble des dix préludes de l’Op.23 sont très variés. À côté de l’ouvreur mystérieux et du n ° 4 (avec des nuances de Chopin), il y a le n ° 2 et le n ° 7, qui exige le plus de doigté.

Après le tourbillon obsessionnel du n ° 9, le dixième et dernier prélude de l’ensemble met un terme à la paix. De loin le plus connu est le n ° 5, un rappel populaire. Les sections extérieures de ce prélude sont dominées par les rythmes de marche vifs entendus dès le début. La section médiane contrastée rappelle à nouveau les grands airs du Concerto pour piano n ° 2.

Symphonie n ° 2 en mi mineur, op.27

La première de la deuxième symphonie de Rachmaninov a eu lieu à Saint-Pétersbourg, la scène du fiasco de la première symphonie. Mais cette fois, avec Rachmaninov sur le podium (plutôt qu’un Glazunov probablement ivre), les choses se sont déroulées comme prévu et la symphonie, l’une des meilleures œuvres de Rachmaninov, est devenue un favori du public.

Les points culminants incluent le «Scherzo» athlétique, avec son fugato central éblouissant dans lequel les cordes se poursuivent frénétiquement les queues des autres. Le mouvement lent est également un joyau, avec l’un des plus grands (et plus longs) solos de clarinette du répertoire orchestral. La finale établit rapidement une atmosphère de carnaval – bien que, comme toujours, Rachmaninov soit plus qu’heureux de ralentir les choses pour un autre thème lyrique ou deux.

L’île des morts, Op.29

L’île des morts a été inspirée par une peinture d’Arnold Böcklin dans laquelle Charon, le passeur des morts dans la mythologie grecque, est vu ramant un cercueil jusqu’à une île effrayante. Le poème symphonique de Rachmaninov s’ouvre sur une figure à cinq barres répétée, représentant peut-être les avirons de Charon tirant à travers l’eau.

Au-dessus, nous entendons des fragments du plain-chant Dies Irae. Ce thème inquiétant, qui se traduit par «Jour de la colère» et qui est traditionnellement inclus dans la messe catholique du requiem, revient énormément dans la musique de Rachmaninov. Alors que la section d’ouverture est clairement préoccupée par la mort, Rachmaninov a affirmé que la partie centrale plus libre est une réflexion sur la vie. La musique de la «vie» devient de plus en plus tourmentée (inventez votre propre histoire ici), avant que le Dies Irae ne revienne et que le passeur ne s’éloigne, son travail terminé.

Concerto pour piano n ° 3 en ré mineur, op.30

Rachmaninov a écrit ce concerto pour une tournée américaine, en utilisant un clavier silencieux pour apprendre la partie de piano sur la traversée en bateau. Ce troisième concerto pour piano est reconnu par le même compositeur que le second, bien qu’il soit plus long, plus intense et encore plus difficile à jouer.

La mélodie d’ouverture du piano est raisonnablement décontractée, mais avant que de longues étincelles ne commencent à voler. Plus tard dans le premier mouvement, il y a une cadence spectaculairement délicate à négocier (Rachmaninov a même fourni deux versions). Le mouvement lent est beaucoup plus sombre que le mouvement correspondant dans le deuxième concerto: il y a plusieurs explosions de colère du piano et une valse diaboliquement rapide qui éclate vers la fin. La finale est presque déraisonnablement difficile – il faut un Rachmaninov ou un Argerich pour lui rendre justice.

Vocalise, Op.34, No.14

L’Op.34 de Rachmaninov se compose de 14 chansons pour voix et piano. Les numéros un à 13 emploient des textes d’une sélection de grands poètes russes. Vocalise, quant à lui, est sans mot: l’interprète chante le même son de voyelle partout. Cette chanson poignante sans paroles, l’une des meilleures œuvres de Rachmaninov, a capté l’attention d’innombrables compositeurs et interprètes et a été arrangée pour à peu près tous les instruments imaginables – du violon de Jascha Heifetz à la guitare électrique de Slash from Guns N ‘Roses .

L’un des arrangements les plus connus de tous a été fait par le compositeur lui-même. Dans la version orchestrale de Rachmaninov, la mélodie est principalement jouée par les violons. Vers la fin, une clarinette prend le relais, libérant les violons pour jouer une nouvelle ligne en plein essor.

Les cloches, Op.35

La superbe symphonie chorale de Rachmaninov est le décor d’une adaptation russe d’un poème d’Edgar Allan Poe. Le poème est divisé en quatre sections, axées respectivement sur la naissance, le mariage, la terreur et la mort. À leur tour, chacune de ces expériences de vie est associée à un type de cloche: argent, or, laiton et fer.

Dans le premier mouvement, Rachmaninov nous emmène en traîneau à grande vitesse. Dans le deuxième mouvement plus lent («The Mellow Wedding Bells»), une soprano solo prédit un avenir paisible pour l’heureux couple. Cette humeur est emportée par le troisième mouvement, une représentation implacable de la terreur, dans laquelle Rachmaninov pousse le chœur à ses limites. Son quatrième mouvement, une méditation sur la mort, se termine plus positivement que l’original de Poe, avec des lignes de cordes montantes et un accord majeur doucement placé.

Rhapsodie sur un thème de Paganini, Op.43

Le dernier des 24 Caprices pour violon solo de Nicolò Paganini a servi de base à la musique de nombreux autres compositeurs, dont Brahms, Liszt, Lutosławski et Szymanowski (ainsi que Benny Goodman et Andrew Lloyd-Webber). L’hommage de Rachmaninov à son collègue compositeur-interprète est un ensemble de variations pour piano et orchestre et est l’une des meilleures œuvres de Rachmaninov.

Il y a 24 variantes en tout, bien que, si vous comptez, sachez que la première variante précède le thème. Il s’agit d’un autre travail dans lequel le Dies Irae joue un grand rôle. Le pianiste introduit le chant dans la variation sept, tandis que l’orchestre continue avec le Paganini. Au cœur de l’œuvre se trouve la majestueuse variation du XVIIIe, basée sur une version plus lente et à l’envers du thème. Les six dernières variations exigeantes sont une course passionnante pour le pianiste, l’orchestre et l’auditeur.

