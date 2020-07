Parfois, un hymne politique n’est qu’un hymne politique. Mais il y a eu de nombreux cas au cours des années où les intentions du compositeur se perdent dans la traduction, peu importe à quel point il ou elle essaie de les souligner. Les chansons anti-guerre se confondent avec des chansons pro-guerre, et les protestations se confondent avec des drapeaux. Vous pourriez appeler cela l’effet «Born In The USA», car la chanson de Springsteen est probablement l’exemple le plus célèbre parmi de nombreuses chansons politiques mal comprises.

Ici, nous avons sélectionné dix des chansons politiques les plus mal comprises. Quels sont ceux que nous avons manqués? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Écoutez les meilleures chansons politiques sur Spotify et faites défiler vers le bas pour notre sélection des chansons politiques les plus mal comprises de tous les temps.

Les chansons politiques les plus mal comprises de tous les temps: 10 pistes que vous n’avez pas obtenues

10: U2: «Sunday Bloody Sunday» (Guerre, 1983)

Celui-ci a été si mal compris que Bono a déclaré, le Sous un ciel rouge sang version, que ce n’était «pas une chanson rebelle». Bien sûr, cela ressemble à un, car le jeu du groupe n’a jamais été aussi féroce auparavant, et cela amène un album intitulé Guerre. Avec l’ajout du violon de Steve Wickham, «Sunday Bloody Sunday» a également marqué l’une des premières utilisations d’éléments folkloriques irlandais dans U2De la musique. Pourtant, la chanson rejette vraiment la violence des deux côtés du conflit irlandais. C’est, avant tout, un cri de paix et la première déclaration vraiment efficace des croyances chrétiennes du groupe, avec « la bataille que Jésus a gagnée » comme raison de leur pacifisme.

9: The Temptations: ‘Cloud Nine’ (Cloud Nine, 1969)

Voici l’un de ces cas où vous devez décider si vous croyez vraiment au groupe – et même à l’auteur-compositeur. De toute apparence, ‘Nuage’ est une chanson puissante sur un habitant du ghetto qui se tourne vers les drogues dures parce que sa vie n’offre pas de meilleures possibilités, et son affirmation qu’il « va bien sur le nuage neuf » devient de plus en plus inquiétant au fur et à mesure que la chanson avance. Pourtant, la plupart des Les tentations, et même l’écrivain / producteur Norman Whitfield, ont nié que la chanson ait un lien avec la drogue, affirmant qu’il s’agit vraiment d’un état d’esprit élevé. Le problème est que la chanson est beaucoup plus efficace si vous croyez à l’angle de la drogue.

8: Prince: «Ronnie, Talk To Russia» (Controverse, 1981)

À ce stade de sa carrière, Prince n’a pas écrit trop de chansons politiques – en effet, dans une revue contemporaine de Controversy, le magazine Sweet Potato a observé que vous étiez plus susceptible de rencontrer «le pénis» comme «un outil politique dans sa vision du monde» – sans parler de chansons politiques mal comprises. Sur ce numéro de nouvelle vague boppy, cependant, il semble que Prince se moque des inquiétudes des gens au sujet d’une invasion russe, étant donné le son optimiste de la piste. Mais non: il semble qu’il le pensait et était vraiment préoccupé par le fait que le monde allait exploser. Plus de cela devait arriver en 1999.

7: The Guess Who: ‘American Woman’ (American Woman, 1970)

Vous penseriez qu’il n’y aurait pas de place pour un malentendu sur celui-ci, puisque Burton Cummings et La devine qui mordent clairement la main qui venait de commencer à les nourrir. Vous ne pouvez même pas écrire «American Woman» comme une chanson sur une femme en particulier, car la ligne de protestation évidente, «Je n’ai pas besoin de vos machines de guerre, je n’ai pas besoin de scènes de ghetto», arrive vers la fin. . Pourtant, au fil des ans, il a été mal interprété au fil des ans comme chanson d’autonomisation féministe, quand le groupe ne voulait rien dire de tel.

6: Elvis Costello: «Moins que zéro» (Mon objectif est vrai, 1977)

Ce fut célèbre la chanson qui Elvis Costello couper après un verset sur Saturday Night Live, en disant: «Il n’y a aucune raison de le faire ici. » C’est à cause de son histoire unique en anglais, qui fait référence à un programme télévisé où le leader fasciste britannique Oswald Mosley a été interviewé; le sens du nihilisme de la chanson jaillit de l’indignation que quelqu’un comme «M. Oswald» pourrait réintégrer la société. La plupart des auditeurs américains ne connaissaient pas la référence (l’auteur de Less Than Zero, Bret Easton Ellis, certainement pas), mais Costello a l’habitude de dire ce qui doit être dit. En parlant de ça…

5: Neil Young: «Rockin» dans le monde libre »(Freedom, 1989)

Un favori des candidats à la présidentielle en campagne électorale, Neil YoungL’hymne rah-rah de l’ère de la guerre du Golfe est moins patriotique que ne l’indique le titre. Décrit en réponse à l’appel de George HW Bush pour «une nation plus gentille et plus douce», Young dresse un tableau ironique de la fierté américaine, où «nous avons une main de mitrailleuse plus douce et plus douce». L’air peut célébrer l’effondrement du communisme, mais il trouve également des défauts dans l’alternative.

4: Phil Ochs: «Hors d’un petit cercle d’amis» (Plaisirs du port, 1967)

Bien qu’il fût l’un des les plus grands auteurs-compositeurs activistes de son temps, les gens ont tendance à oublier que Phil Ochs avait autant de mots durs pour les libéraux en fauteuil que quiconque. Après la déchirante ‘Love Me, I’m A Liberal’, celui-ci tord le couteau plus loin, réprimant l’apathie lapidée de sa base de fans. Mais parce que c’était drôle (et comprenait la phrase «fumer de la marijuana est plus amusant que boire de la bière»), c’était sa seule chanson pour obtenir une importante diffusion FM dans les années 60, entrant dans les annales de chansons politiques mal comprises.

3: The Monkees: ‘Last Train To Clarksville’ (The Monkees, 1966)

Cela a peut-être été l’une des chansons politiques les plus sournoises des années 60. Bien que cela semble évident maintenant, presque personne à l’époque n’a compris qu’il s’agissait d’un soldat expédiant Vietnam. Et aucun des fans impressionnables de The Monkees n’a compris que sa petite amie venait à Clarksville pour passer la nuit (c’était le dernier train, après tout). La chanson ne prend pas une position pro ou anti-guerre, mais la phrase centrale, « Je ne sais pas si je rentrerai jamais », souligne la dure réalité des soldats qui partent en guerre. Des trucs forts pour une chanson qui était seulement censée (et qui a fait) transformer The Monkees en instantané idoles adolescentes.

2: Creedence Clearwater Revival: «Fortunate Son» (Willy et les pauvres garçons, 1969)

La critique du gouvernement en conflit avec le sentiment anti-vétéran est l’un des passe-temps préférés des États-Unis, Creedence Clearwater RevivalLa chanson emblématique de l’ère vietnamienne, «Fortunate Son», a été simultanément saluée comme un hymne patriotique de la classe ouvrière et signalée comme une diatribe anti-militaire. En plus d’être la chanson thème officielle de la guerre du Vietnam, «Fortunate Son» a toujours parlé «plus de l’injustice de classe que de la guerre elle-même», a déclaré John Fogerty. En tant qu’ancien vétéran, Fogerty a dénoncé la nature exploitante du projet de système plutôt que l’armée. « Ce n’est pas moi, ce n’est pas moi / je ne suis pas le fils d’un sénateur », chante Fogerty, faisant référence au petit-fils du président Eisenhower, qui, après être devenu le gendre du président Nixon, a été renvoyé de l’armée. Comme «Born In The USA», «Fortunate Son» a été utilisé pour vendre tout, des camionnettes aux jeans Wrangler, en coupant les paroles juste avant d’arriver à «Ooh, ils pointent le canon vers vous».

1: Bruce Springsteen: ‘Born In The USA’ (Born In The USA, 1984)

Cela reste le roi de toutes les chansons politiques mal comprises. Même si vous pensez Bruce Springsteen couvert ses paris en le rendant si anthémique (et en mettant les Stars’n’Stripes sur la couverture de l’album), sa fureur sous-jacente à la façon dont l’Amérique a traité ses vétérans du Vietnam est impossible à manquer. Il a fallu à Ronald Reagan pour le faire repenser: quand Reagan l’a choisi comme une simple chanson agitant le drapeau, Springsteen l’a refondue comme un blues dans lequel les paroles sont au premier plan. Depuis, il a l’habitude de jouer de cette façon.

