10 propositions de mariage en concerts que nous aimerions tous vivre!

La musique est amour et l’amour est musique, c’est pourquoi pendant des milliers d’années, les deux se sont complétés pour nous donner les histoires les plus belles et les plus incroyables. Leur relation est si forte qu’elle a été utilisée par d’innombrables personnes pour exprimer leurs sentiments lorsque les mots ne suffisent pas. Les chansons d’amour sont peut-être le type de chanson le plus populaire dans le monde occidental depuis au moins 1000 ans, sinon plus, et elles apparaissent dans presque tous les genres musicaux.

Mais la musique et l’amour, pour autant qu’il y ait un disque, remontent beaucoup plus loin. L’un des premiers auteurs de chansons d’amour connus était une grande prêtresse de l’ancienne Mésopotamie en 2250 av. C. a appelé Enheduanna, qui a écrit des chansons d’amour sexuellement chargées à leurs dieux sumériens. Plus de 4000 ans plus tard, les choses ne changent pas.

Selon The Economist, 40% des paroles de chansons pop concernent spécifiquement “l’amour, la romance et les relations sexuelles”. C’est pourquoi il est temps d’honorer cette belle relation entre l’amour et la musique avec des moments spéciaux qui se sont produits lors de concerts. Ici, nous laissons les 10 propositions de mariage que nous aimerions tous vivre car elles nous remplissent de bonheur:

Paul McCartney:

Un concert sera toujours plein d’amour, un concert de Monsieur. Paul McCartney encore plus, mais un concert de Paul avec une proposition de mariage sur scène peut être aussi romantique que vos yeux peuvent voir et entendre vos oreilles dans la vie. C’est exactement ce qui s’est passé lors d’une présentation du légendaire Beatle lorsque John a proposé à Claudia un spectacle à New York. Cette vidéo est un pur amour:

Bruce Springsteen:

“Que se passe-t-il là-bas?”, A demandé Bruce Springsteen lorsqu’un homme a proposé à sa petite amie Jail pendant son concert. Les caméras ont attrapé la main haute de la mariée heureuse, pour laquelle Bruce les a invités à monter sur scène. Ci-dessus explique l’homme qui est ensemble depuis 8 ans, qui est allé à de nombreux concerts ensemble, mais que “c’est de loin le meilleur de tous”. Lui donnant des mots d’amour, il a même dit à sa petite amie qu’il l’aimait plus que Bruce Springsteen lui-même, au rire de tout le monde.

Luis Miguel:

C’est un classique et obligatoire. Qui ne voudrait pas qu’on demande le mariage pendant que Luis Miguel dédie une chanson spécialement pour vous? Au rythme de “Toi et moi”, un homme qui n’a pas épargné un seul peso et a acheté des billets au premier rang pour voir le “Soleil du Mexique”, a demandé à sa petite amie de se marier pendant que Luis Mi leur donnait sa très grande bénédiction. Voir ici le moment romantique:

Honne:

Honne peut être l’un des groupes contemporains les plus romantiques au monde. Tout comme The xx, ses paroles sont aussi écoeurantes que bonnes. C’est pourquoi, cette fille sans réfléchir, a demandé son mariage à son petit ami lors du concert qu’ils ont donné à la Plaza Condesa. Heureusement, nous avons pu être là pour vivre l’expérience et voir comment l’ensemble du forum les a félicités avec des sifflets et des applaudissements.

Une fille vient de demander à son petit ami de se marier au concert de @hellohonne! 😭😭😭😭💕 @El_Plaza_ pic.twitter.com/9uU3Wd9TlT

– SopitasFM (@sopitasfm) 8 septembre 2018

Florence et la machine:

Rien de tel que de clôturer un été en regardant Florence et The Machine et en se réunissant avec la personne que vous aimez toute votre vie … C’est la belle histoire de Seth et Jenny, qui, aux mains de Florence, se sont donné un moment inoubliable. À la demande de Seth, Florence les a montés sur scène pour lancer la grande question. “Vous êtes de loin la personne la plus merveilleuse que j’ai jamais rencontrée de ma vie”, a-t-il commencé. «Je sais que l’avenir peut être incertain et qu’il peut être effrayant, mais si je suis sûr de quelque chose, je veux que nous vieillissions ensemble. Voulez-vous être ma femme? », A demandé Seth à Jenny. Vous voyez le reste:

Un été d’amour! Un cadre incroyable avec une proposition parfaite chez @florencemachine ce soir ong Félicitations à l’heureux couple! Vous avez l’amour dont j’ai besoin pour me voir à travers… ❤️ pic.twitter.com/bNwtIPUQjl

– Sessions d’été (@SmmrSessions) 8 août 2019

Panthéon rococo:

Après quelques bons sauts, Alan est monté sur scène pour que le chanteur du Panthéon Rococo le «Dr. Shenka »lui a donné une introduction pour libérer les mots les plus importants de sa vie. “Mon paradis, tu sais que je t’aime de toute mon âme”, a déclaré le futur mari. “Je veux vous demander si vous voulez m’épouser”, a-t-il conclu pour avoir la meilleure réponse de sa vie au son de milliers de personnes célébrant leur union.

Lady Gaga:

Lady Gaga est allée voir Jay, qu’elle décrit comme sa famille et Terry Richardson avec qui elle a déjà travaillé. Il le décrit comme un homme et un ami incroyable avant de lui dire que Jay a quelque chose d’important à lui dire. Sans réfléchir à deux fois, il pose un genou sur le sol et demande à sa meilleure amie de se marier. Avec un baiser plein d’amour, il dit oui au bonheur de tout le monde, y compris Lady Gaga. Voyez ce beau moment:

Sam Smith:

En juillet 2018, au rythme de la voix de Sam Smith, un homme se met à genoux pour demander le mariage à sa copine. Tout en chantant, Sam a réalisé ce qui se passait et s’est arrêté pour chanter avec eux et finalement les féliciter pour leur nouvelle aventure ensemble. “Je leur souhaite tout le meilleur”, a déclaré Sam. “Je le pense vraiment.”

Favoriser le peuple:

Sans avoir la moindre idée, Mallary serait de recevoir la meilleure surprise de sa vie. Avec des passes dans les coulisses d’un concert de Foster The People, son petit ami la surprendrait sur scène avec la question la plus importante qui lui a été posée dans sa vie. À la joie de tous, cela se terminerait par un grand baiser plein d’applaudissements.

Coldplay:

Quelques tournées de Coldplay comme A Head Full Of Dreams. Cette tournée quand ils ont illuminé des stades avec des milliers de lumières pour transformer chaque instant en véritable magie. C’était juste ici quand un homme, devant le regard cloué de Chis Martin, a demandé à sa petite amie de se marier.