10 titres essentiels du film Maestro

“Il y a encore beaucoup de bons morceaux à écrire en do majeur”, a expliqué Arnold Schoenberg, un compositeur célèbre pour l’atonalité. Il voulait dire que les mélodies accessibles et les changements d’accords familiers n’ont pas besoin d’être banals ou banals – tant que leur compositeur est un génie à fond de cuivre, bien sûr. Et qui mieux représenter l’accessibilité et la familiarité de génie que le compositeur John Williams, la comète musicale qui n’a pris que deux notes et les a transformées en pure terreur psychologique dans Jaws? Ou qui nous a donné le thème à cinq notes, une fois entendu et jamais oublié, de Rencontres du troisième type? Pas étonnant qu’il en ait 52 – oui, c’est CINQUANTE-FUDGING-DEUX! – Nominations aux Oscars. Examinons de plus près le compositeur de films le plus titré de tous les temps qui célèbre son 88e anniversaire le 8 février. Joyeux anniversaire John Williams! Faites défiler vers le bas pour explorer notre sélection des meilleurs morceaux de John Williams.

Best John Williams Works: 10 morceaux essentiels du film Maestro

“Out to Sea / The Shark Cage Fugue” dans Jaws

Il a été rapporté que lorsque le requin mécanique maladroit a mal fonctionné pendant le tournage de Jaws, le réalisateur Steven Spielberg – travaillant sur le principe “moins c’est plus” – a décidé d’utiliser la musique pour suggérer la présence de la créature à la place. La simple séquence de deux notes de Williams (basée sur E et F) est alors devenue l’un des motifs les plus terrifiants de l’histoire musicale et l’une des meilleures œuvres de John Williams. “Il vous affaiblit tout comme le ferait un requin, instinctif, implacable, imparable”, a déclaré le compositeur. Mais sa partition a aussi bien plus à offrir que ce effrayant refroidisseur de musique. Voici le chef d’orchestre Gustavo Dudamel avec le Philharmonique de Los Angeles jouant le bidonville (et complètement hubristique) qui accompagne les chasseurs de requins braggadocio en mer, suivi de la fugue sophistiquée pour la rencontre du héros avec le requin alors qu’il flotte dans une cage suspendue.

Extraits de rencontres rapprochées du troisième type

S’il est vrai que le compositeur John Williams a fourni au monde certains des airs les plus immédiatement reconnaissables des XXe et XXIe siècles, sa formation rigoureuse à la célèbre Juilliard School de New York lui a donné une installation dans des centaines d’autres styles. ainsi que. Dans la scène de la cage à requins de Jaws mentionnée ci-dessus, il a écrit une fugue formelle éblouissante (un type de musique compliqué dans lequel une seule mélodie se chevauche) par exemple. Ces extraits de Close Encounters commencent par une sorte d’atonalisme pur et simple qui satisferait sûrement le plus hardcore des modernistes musicaux. Ensuite, le fameux «signal extraterrestre» inoubliable (D-E-C-C-G) arrive dans le mix, et le tout se transforme en un monde sonore néoromantique luxuriant dans l’un des meilleurs morceaux de John Williams.

Concerto pour tuba

Bien que la majorité de son travail ait été pour le multiplex, John Williams a également fréquemment fourni des pièces pour la salle de concert. Ce concerto tuba a été composé pour le principal joueur de tuba du Boston Pops Orchestra pour commémorer le 100e anniversaire de l’ensemble. Le compositeur exploite à peu près tout ce que le tuba peut faire, et renverse l’idée que l’instrument n’est bon que pour un groupe de oom-pah autrichien ou floutant la framboise comique occasionnelle. Au-delà de la joie de vivre virtuose de l’œuvre elle-même, c’est fantastique de voir Williams soutenir les instruments «oubliés» de l’orchestre.

“Thème d’Hedwige” d’Harry Potter et la pierre philosophale

John Williams a travaillé avec certains des meilleurs musiciens du monde classique au cours de ses six décennies (et plus encore) de carrière. Sur l’album À travers les étoiles il fait équipe avec la violoniste de haut niveau Anne Sophie Mutter pour une retouche éblouissante virtuose de la musique composée pour accompagner les apparitions de la chouette d’Harry Potter Hedwig dans la série de films. En quelques coups, Williams et Mutter créent une suggestion si vivante de mystère nocturne et de vol dans l’un des meilleurs morceaux de John Williams. Mutter le décrit comme «Harry Potter rencontre Paganini» et quand vous entendrez les doubles croches rapides et les doubles arrêts difficiles, vous saurez pourquoi.

«Superman March» de Superman

“Vous croirez qu’un homme peut voler!”, Dit l’affiche. Eh bien, vous le ferez certainement après avoir entendu la marche emblématique de John Williams, qui suggère le miracle du vol humain en utilisant les moyens les plus simples. Une trompette haute planante donne une impression de hauteur, des cordes à faible bruit la terre en dessous, et des percussions énergiques ajoutent au sentiment de vitesse dans l’une des meilleures pistes de John Williams. L’introduction ressemble à un riff sur «Fanfare pour l’homme commun» d’Aaron Copland, mais Williams prend l’ambiance dans une direction complètement différente.

Thème de Star Wars

Le thème de Star Wars, l’une des meilleures œuvres de John Williams, utilise un matériau musical similaire à celui de Superman mais, pour mon argent, il pips juste ce dernier au poste pour l’exubérance pure et le derring-do de swashbuckling. La deuxième partie du thème fait une génuflexion évidente chez Les Planètes de Holst, mais encore une fois, Williams prend sa source, la secoue et en fait quelque chose qui lui appartient.

Thème de la liste de Schindler

L’une des raisons pour lesquelles les partitions de films hollywoodiens sont devenues une source de plaisir aussi sophistiquée à partir des années 1930 a été l’afflux de talentueux musiciens et compositeurs juifs fuyant l’Allemagne nazie et arrivant à Los Angeles. Bien que le compositeur John Williams ne soit pas lui-même d’origine juive, son amour pour l’idiome est évident dans le thème délicat et obsédant de Schindler’s List. «Quiconque a grandi dans la musique de film comme je l’ai fait a autant de professeurs juifs; cela fait tellement partie de ce que nous savons et de ce que nous faisons. Ces modalités nous sont très familières », a-t-il dit un jour.

“Thème de Yoda” de L’Empire contre-attaque

La violoniste Anne Sophie Mutter capture toute la douceur, le jeu et même la vulnérabilité du thème du maître Jedi de 900 ans, Yoda. Une mélodie douce pour un personnage sage et bénin, elle pourrait être considérée comme un homologue à touches majeures de la mélodie à touches mineures mélancoliques de Schindler’s List.

“Thème de Sayuri” dans Memoirs Of A Geisha

Démontrant une familiarité avec un autre idiome, John Williams a fourni une bande sonore d’influence japonaise pour Memoirs Of A Geisha sans tomber dans le piège de la faire sonner comme l’ouverture jokey de The Mikado. Cela l’a aidé à choisir de travailler sur le projet avec le violoncelliste sino-américain Yo-Yo Ma, dont le merveilleux projet Silk Road avait déjà commencé à explorer les mondes sonores Est-rencontre-Ouest. La partition qui en résulte est une fusion fascinante de sensibilités et de cultures dans l’un des meilleurs morceaux de John Williams.

«Fanfare et thème olympiques»

Qui mieux pour composer la musique officielle des Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles que le garçon local John Williams? Le “big tune” typique de Williams est contrebalancé par une idée de fanfare énergique et rapide qui suggère parfaitement l’énergie et la vision de l’événement. Musique de chair de poule de premier ordre.

