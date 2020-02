100 gecs annoncent une tournée mondiale

100 gecs ont annoncé une tournée mondiale. Laura Les et Dylan Brady ont des rendez-vous en Amérique du Nord, en Europe et en Australie ce printemps et cet été. Le trek comprend des arrêts à Coachella et Primavera Sound cette année. Trouvez ces dates dans l’affiche ci-dessous et obtenez des billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Le premier album du duo, 1000 gecs, est sorti l’année dernière. 100 gecs ont récemment déposé un nouveau remix de «sonnerie», mettant en vedette Charli XCX, Rico Nasty et Kero Kero Bonito. C’est dû sur le nouvel album de remix 1000 gecs & The Tree of Clues.

Consultez la liste de Pitchfork des «meilleurs albums expérimentaux de 2019».

.