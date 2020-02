«100th Window»: une nouvelle ouverture sonore pour une attaque massive

Le son supérieur et de pointe de Attaque massive leur a donné le deuxième de leurs deux albums n ° 1 au Royaume-Uni lorsque 100th Window est allé directement en haut du classement du 22 février 2003. Cela en fait deux n ° 1 d’affilée, cinq ans après l’énorme succès de Mezzanine.

Beaucoup de choses avaient changé entre-temps, seul Robert Del Naja restant du trio au cœur du collectif Bristol. Andrew Vowles était parti peu après Mezzanine et Grant Marshall avait clairement fait savoir qu’il ne participerait pas. Marshall est revenu au bercail pour Heligoland 2010.

Mais 100th Window a présenté des contributions invitées de Sinead O’Connor, qui a chanté des voix principales sur trois pistes, et de Damon Albarn. Le chanteur de Blur a fourni des chœurs sur une chanson, «Small Time Shot Away», où il a été crédité en 2D (une référence à l’identité d’enregistrement de Del Naja en 3D).

Le collaborateur de longue date du groupe, le chanteur de reggae Horace Andy, était également de nouveau présent, sur un disque qui a attiré les critiques admiratives habituelles des médias du monde entier. “C’est évidemment le même groupe, mais plus discret, moins structuré, un ensemble de paysages sonores plutôt que de chansons, et parfois presque gothique dans son humeur”, a déclaré Mojo. “Un chef-d’œuvre de la sonique hantée”, ronronnait le magazine Spin.

Alexis Petridis, en examinant l’album dans The Guardian, a noté à quel point il était différent du son précédent du groupe, notant que le groupe “semblait avoir découvert un moyen de faire face à l’héritage de leurs débuts en 1991, Blue Lines. Une décennie plus tard, ses lignes de basse grondantes, ses rythmes lopants et ses énormes arrangements de cordes sont toujours incontournables dans les compilations chill-out, les bandes sonores de films, le rock de la table basse de Dido.

«Sur l’évidence de 100th Window, leur cinquième album, Massive Attack a échappé à son ombre en devenant un groupe complètement différent. Le James Last Orchestra a enregistré des medleys à polka qui ont plus en commun avec Blue Lines que 100th Window. »

Le single «Special Cases», sorti juste après l’album, a atteint le 15e rang au Royaume-Uni. L’album a remplacé Simply Deep de Kelly Rowland au n ° 1, passant six semaines dans le Top 40.

