15 coups sûrs dans l’histoire du hip-hop

Les Beastie Boys ont gagné une place dans nos cœurs en tant que princes clowns hip-hop, sérieux pour leur musique, mais jamais pour eux-mêmes. Leur sens de l’humour a brillé le plus dans leurs vidéos, dans lesquelles ils se sont détachés comme un croisement entre The Marx Brothers et Run-DMC, heureux de se donner l’air idiot si leurs rythmes et leurs rimes se faisaient entendre. Mais ce n’était pas tout du théâtre de goofball. Parfois, leur conscience sociale s’est manifestée, et parfois leur désir d’éblouir vos yeux ainsi que vos oreilles les a envoyés sur un chemin plus artistique. Avec leur ami, fan et parfois vidéaste Spike Jonze dévoilant son documentaire Beastie Boys Story, c’est le moment idéal pour jeter un œil à certains des meilleurs Beasties Boys vidéos musicales.

15: «Holy Snappers» (1982)

Au début des années 80, les Beasties étaient un groupe très différent de ce que nous connaissons. Ad-Rock n’était pas encore à bord, Kate Schellenbach (plus tard de Luscious Jackson) était à la batterie, et la musique était du punk hardcore rapide et furieux. “Holy Snappers” est sorti sur leur EP de 1982, Polly Wog Stew, et réédité plus tard dans le cadre de la compilation de 1994 Some Old Bullshit. La vidéo de la chanson d’une minute est un film d’animation bien rempli, rempli de clips candides des bébés Beasties et de leurs proches dans le vieux New York.

14: «Sure Shot» (1994)

Spike Jonze, célèbre pour son cinéma décalé, était le réalisateur de cette vidéo pour le Mauvaise communication album. Le style est, cependant, étonnamment simple, même si les Beasties peuvent faire des changements drastiques de costumes, y compris se tailler des smokings. DJ Hurricane, qui a contribué à la piste, est leur acolyte pour celui-ci, et les Beasties toujours honorables se sont assurés qu’il y avait des visuels pour accompagner leurs cris à des héros musicaux comme Lee Dorsey et Lee “Scratch” Perry.