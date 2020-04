Les bandes montent et descendent, les attractions live vont et viennent, mais il y a toujours Les pierres qui roulent. Le groupe qui a gagné le surnom incontestable de «The Greatest Rock’n’Roll Band In The World» a renouvelé la propriété de ce titre à chaque décennie qui passe – et les meilleures performances live des Rolling Stones prouvent exactement pourquoi.

Les éditions de luxe de leur nouvelle compilation Honk, qui s’étend sur 45 ans de succès classiques des Stones et des favoris d’albums, est un autre rappel de leur prééminence en scène. Il propose dix titres live extraits du vaste programme de tournées du groupe des dernières années, y compris des interprétations de classiques tels que «Passons la nuit ensemble», «Under My Thumb» et «She’s A Rainbow». Sont également incluses des apparitions mémorables d’invités capturées dans le monde entier avec Florence welch, Ed Sheeran, Brad Paisley et Dave Grohl.

En hommage à la maîtrise des Stones sur la scène des concerts et comme une illustration de la façon dont ils ont fasciné le public depuis leur formation en 1962, nous présentons 15 des meilleures performances live des Rolling Stones, nous emmenant des spéciaux télévisés aux arénas et des spectaculaires des stades au plus grand public en direct de l’histoire.

Quelles performances des Rolling Stones en direct feraient votre liste? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Écoutez la collection Honk des Rolling Stones sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour lire une sélection des meilleures performances live des Rolling Stones.

“alt =” “/>

Got Live Si vous le voulez: 15 des meilleures performances en direct des Rolling Stones

15: Joe Robbie Stadium, Miami, 25 novembre 1994: ‘Happy’

Nous commençons par nous souvenir de l’expérience partagée par une foule à guichets fermés de 55 935 personnes et une audience télévisée par millions, une nuit en Floride en 1994. Au plus profond de la partie nord-américaine de la tournée Voodoo Lounge, les Stones ont été soutenus sur cette tranche des dates par Spin Doctors; leur spectacle de puissance a été donné encore plus de zip par la présence d’étoiles invitées Bo Diddley, Sheryl Crow et Robert Cray. Voici Keith Richards sur son agrafe de Exil On Main Stet d’innombrables concerts depuis, ‘Happy’.