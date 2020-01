16 artistes qui devraient être au Rock & Roll Hall of Fame

Le Rock & Roll Hall of Fame est l’espace dans lequel nous espérons voir tous nos artistes légendaires préférés (bien que pas nécessairement des rockeurs), pendant des années, ils reconnaissent les musiciens qui ont contribué et influencé ce genre. Comme chaque année, ils montrent à la classe qu’ils recevront cet énorme honneur, parmi lesquels ils se démarquent Depeche Mode, Nine Inch Nails, Whitney Houston, The Notorious B.I.G. entre autres.

Depeche Mode, NIN et plus entrent dans le Rock & Roll Hall of Fame 2020

Il y a plusieurs règles qu’un artiste ou un groupe doit respecter pour pouvoir postuler au Rock & Roll Hall of Fame, les principaux étant: 25 ans se sont écoulés (au minimum) depuis la sortie de leur premier album, la popularité qu’ils ont et l’influence qu’ils ont eue sur d’autres musiciens importants.

Et comme d’habitude il y a eu une controverse parce que de nombreux groupes et artistes qui méritent d’être là ont été exclus, c’est pourquoi ici nous passerons en revue certains des grands ignorés pour recevoir cet honneur:

Kraftwerk

Sortant de la scène expérimentale du début des années 70, Kraftwerk a adopté la manipulation électronique comme aucun autre groupe ne l’avait fait auparavant. Les standards Rock & Roll traditionnels des guitares, des batteries et un leader spectaculaire ont été évités pour donner naissance aux synthétiseurs et aux boîtes à rythmes. Kraftwerk est incontestablement l’un des groupes qui devraient figurer au Rock & Roll Hall of Fame.

Iron maiden

C’est incroyable de voir que ces légendes du heavy metal ne sont pas dans le Rock & Roll Hall of Fame. Ses albums, à l’exception peut-être d’un couple, sont tous des chefs-d’œuvre. Leurs concerts sont complets dans le monde entier et les fans chantent non seulement avec chaque mot, mais ils suivent chaque morceau. Ils ont été l’inspiration d’innombrables groupes de classe mondiale comme Metallica pour mentionner. Sa longévité ne démontre que sa carrière réussie et ses membres sont toujours dans la conversation de grands musiciens à travers l’histoire. Donc, avec cela, il est rare de savoir qu’ils ne sont pas inclus.

Les forgerons

Oui, nous savons que Morrissey n’est pas un saint de la dévotion de beaucoup, mais Nous devons reconnaître que l’héritage qu’il a laissé avec Johnny Marr, Andy Rourke et Mike Joyce en tant que The Smiths est indéniable. En seulement cinq ans, ils sont passés d’un groupe qui a joué dans des bars à Manchester à iInfluencer toute une génération de musiciens grâce à des chansons comme “Il y a une lumière qui ne s’éteint jamais”, “This Charming Man”, “How Soon is Now?”, “Meat Is Murder” et bien d’autres.

Judas Priest

Judas Priest a reçu sa première nomination au Rock Hall of Fame en 2017, et bien qu’ils aient été bien reçus lors du vote des fans, ils n’ont pas été inclus. Cette année, ils ont reçu leur deuxième nomination et étaient de nouveau sortis. Mais pourquoi? Le journaliste musical et membre du comité de nomination, Alan light, a parlé à SiriusXM de cette question, de la gravité du métal lors de l’annonce des membres suivants car il n’y a que deux groupes de ce genre, Black Sabbath et Metallica, ce qui implique que les électeurs ne battent pas ce genre. Pas étonnant que Rob Halford était si enchilado cette année.

Les fugueurs

Le pouvoir des filles est quelque chose qui manque parmi tous ces artistes, et quel meilleur représentant que The Runaways. Comme beaucoup d’autres cas sur cette liste, ce groupe a fait beaucoup en peu de temps, à tel point qu’ils sont devenus l’un de ces groupes cultes. Il nous a non seulement présenté Joan Jett et Lita Ford, deux des femmes les plus importantes de l’histoire du rock, mais ils ont ouvert la voie à de nombreuses filles pour entrer dans ce genre et s’exprimer à travers les guitares.

Joy Division

Comme les Smith, ce que Joy Division a fait de 1976 à 1980 a marqué l’histoire de la musique. Après le battage médiatique mondial pour le punk, Ian Curtis et compagnie ainsi que d’autres groupes ont défendu le mouvement post-punk, et avec seulement deux albums, Unknwon Pleasures et Closer ont ouvert la voie à d’autres artistes pour explorer ce son. On ne sait pas ce qui se passe mais ceux de Manchester méritent d’être là.

Flou

Beaucoup se souviennent peut-être d’eux pour «la chanson du petit cochon» ou le puissant «woo-hoo», mais Blur est allé au-delà d’être un groupe qui a des succès popEh bien, cela a marqué toute une époque dans les années 90. Pour beaucoup, Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree ils ont commencé le britpop avec leur deuxième album, Modern Life is Rubbish et continueront avec Parklife, mais au-delà et contrairement à de nombreux groupes ils ont réussi à décoller le label et à explorer d’autres rythmes et genres, C’était très clair grâce à des albums comme Blur, 13 et Think Thank.

Mötorhead

Comme Judas Priest, lou qu’est-ce que Lemmy Kilmister a fait avec Mötorhead mérite d’être admiré. Au milieu d’une scène dominée par le punk et bien sûr l’inévitable pop, le groupe a pris la liberté de jouer à la vitesse et au rythme qu’ils voulaient, réalisant un style lourd et reconnaissable. Bien qu’ils aient influencé de nombreux groupes de metal et soient considérés comme des bannières de heavy metal et des parrains du thrash, Lemmy a toujours dit que la seule chose qu’il jouait était du rock and roll, et c’est ce dont le Hall of Fame avait besoin, pour ce groupe.

Nick Cave et les mauvaises graines

Ce groupe s’est propagé en étant un groupe digne du Rock & Roll Hall of Fame. Nick Cave & The Bad Seeds sont sans aucun doute un acte important, influent et acclamé par la critique. Cependant, son attrait commercial a toujours été discrètement limité. Il s’agit d’un élément essentiel de son héritage, quelque chose que le comité de vote n’aime apparemment pas. Cependant, c’est un aspect qui ne devrait pas les rendre moins méritants..

Les B-52

Quelque chose qui était très clair pour nous avec sa présentation à la Couronne de la capitale, c’est que c’est un vrai bandota. Bien que presque tout le monde connaisse les B-52 pour des chansons comme “Rock Lobster” et “Love Shack”, nous avons réalisé qu’ils ont dans leur répertoire d’autres rolas qui les ont rendus légendaires. La nouvelle vague n’aurait pas été la même sans eux, sans ces expériences (parfois un peu bizarres) qu’ils ont faites et sans aucun doute ils doivent être avec tous les grands du rock.

Oasis

Depuis 2019, nos frères préférés, les Gallaghers, sont éligibles pour entrer dans ce groupe restreint. Au milieu des années 90, ils ont surpris le monde avec leur premier album, Certainement peut-être et un an plus tard, la bombe connue sous le nom d’Oasis allait exploser grâce à la première de (What’s The Story) Morning Glory? Beaucoup pensent peut-être qu’ils étaient pris dans ce son rock, mais c’est grâce à cela que d’autres groupes ont été encouragés à prendre un instrument et à commencer à composer leurs propres chansons. C’est peut-être la seule façon de voir Liam et Noel ensemble sur scène..

Björk

Par ou commencer? Même écrire à ce sujet fait du mal. Cet artiste et chanteur islandais virtuose nous a donné des styles musicaux allant de la pop à la musique classique. Avec plus de trois décennies de travail et 20 millions d’albums vendus dans le monde. Là, elle se classe juste 29ème dans la liste des “100 plus grandes femmes de la musique” de VH1 et 8ème dans la liste des meilleurs chanteurs de l’histoire. Bjork mérite de revendiquer sa place au Rock and Roll Hall of Fame.

Faith No More

Mike Patton et compagnie ont fait exploser la tête de tout le monde lorsqu’ils ont publié The Real Thing en 1989mais depuis des années, ils construisaient déjà leur propre style, basé sur des riffs lourds tirés du métal et fusionnant avec du funk, du hip hop et même de la soul avec des paroles sarcastiques et drôles. Faith No More est de retour pour donner quelques présentations de plusieurs pays en 2020 et nous sommes sûrs que l’un des points les plus élevés pour le groupe serait d’entrer dans le Hall of Fame.

King crimson

Cela semble être un vrai sacrilège, Eh bien King Crimson est l’un des groupes les plus influents de l’histoire de la musique. Bien qu’ils n’aient pas inventé le rock progressif, s’ils ont aidé avec Pink Floyd pour le populariser, permettant à des milliers de personnes à travers le monde d’apprécier et de creuser ces changements, textures, progressions d’accords et rythmes qu’eux seuls pouvaient apporter. Ce serait excellent s’ils pouvaient clôturer l’anniversaire de À la cour du roi pourpre Avec ce prix.

Brian Eno

Brian Eno est au Rock & Roll Hall of Fame mais dans le cadre de Roxy Music. Cependant, dans sa carrière solo, il a également fait des travaux éblouissants, pionniers dans les capos de la musique ambiante, glam-rock, électronique et expérimentale. Comme ils le disent: si les Beatles sont probablement le groupe le plus influent dont vous ayez jamais entendu parler. Brian Eno est probablement le musicien le plus influent dont vous n’avez peut-être pas entendu parler. Personne n’a plus affecté l’utilisation de techniques d’étude comme lui. Très peu d’artistes ont vraiment la moitié de ce qu’Eno a sur le dos. Sans aucun doute, il mérite d’être reconnu.

Pixies

Avec Pixies est un autre de ces cas que nous ne comprenons pas pourquoi ils ne sont pas avec tous ces musiciens légendaires. Black Francis, Kim Deal, Joey Santiago et David Lovering ont fait irruption sur la scène alternative grâce à leur premier album Surfer Rosa, qui a inspiré Kurt Cobain et forgé en quelque sorte le son du grunge, des intros et des chœurs puissants aux côtés de vers beaucoup plus mélodiques. Si cela ne suffit pas, nous ne savons vraiment pas quoi d’autre ils peuvent faire pour entrer.

Selon vous, qui d’autre devrait être au Rock & Roll Hall of Fame?