17 façons de renverser la chanson d’amour

En 1999, l’auteur-compositeur Nick Cave a donné une conférence qui a examiné la nature des chansons d’amour et, plus important encore, pourquoi nous en avons besoin. Si vous connaissez le travail de Cave, il n’est pas surprenant qu’il ait besoin d’une chanson d’amour pour être multicouche et avoir un peu d’obscurité en son cœur. Lors de la conférence, il a admis qu’une grande partie de ses propres écrits était en grande partie due à la perte de son père à l’âge de 19 ans.

Cave évoque le concept de duende, une émotion accrue généralement liée à un profond désir, qu’il pense être essentielle à une chanson d’amour résonnante. Du point de vue de Cave, toutes les chansons d’amour, qu’elles soient spirituelles ou sexuelles, sont au fond un cri à Dieu. «C’est un hurlement dans le vide, pour l’amour et le réconfort, et il vit sur les lèvres de l’enfant qui pleure pour sa mère… Le chant d’amour est le son de nos efforts pour devenir semblable à Dieu, pour s’élever au-dessus de la lié à la terre et médiocre. »Il suggère également qu’une grande chanson d’amour ne peut jamais être vraiment heureuse, car le potentiel de perte et d’abandon est toujours là. Tout ce qui ne reconnaît pas ces émotions, dit-il, n’est rien de plus qu’une «chanson haineuse» et ne mérite pas notre attention.

Nous pourrions certainement jouer l’avocat du diable avec ce dernier point de vue, car il n’est pas difficile de nommer des chansons d’amour à la fois géniales et vraiment joyeuses. Dusty Springfield«Je veux seulement être avec toi» me vient tout de suite à l’esprit, tout comme les chansons aussi diverses que Stevie Wonder’S‘ Uptight ’, Les Beatles“Je me sens bien” et Ramones “She’s The One”. Pourtant, ceux-ci représentent probablement une minorité des chansons que nous avons grandi en aimant. Pour commencer, tous Frank SinatraLes «chansons de salon» sont personnifiées duende. Même les classiques romantiques les plus heureux ont un peu de recul si vous regardez assez près. Buddy Holly est coquin dans “Ça va être le jour” car il sait que son amoureux ne le quittera pas dans un million d’années. Nous allons juste répondre à cela avec le titre d’une chanson de Graham Parker de deux décennies plus tard: «C’est ce qu’ils disent tous».

Voici quelques-uns des thèmes les plus sombres et les plus décalés qui se sont présentés dans certaines de nos chansons d’amour préférées. Certaines de ces chansons célèbrent l’amour et d’autres sur elles, mais elles ont toutes une chose en commun, un facteur qui prouve le point de Cave. L’amour est la plus haute des émotions humaines, et les humains ont tendance à gâcher les choses.

La chanson d’amour malgré elle: ‘Wonderful Tonight’ (Eric Clapton, 1977)

Ecrire un standard de mariage n’a probablement jamais été élevé dans la liste des priorités d’Eric Clapton, mais, bien sûr, ‘Wonderful Tonight’ est devenu l’une de ces chansons que chaque alliance doit connaître. L’ironie est qu’elle n’a pas du tout été conçue comme une chanson d’amour. À l’origine, c’était Clapton qui exprimait sa frustration quant au temps que sa femme Pattie avait mis pour se préparer pour les fêtes; la véritable intention de la chanson était plutôt: “Oui, chéri, tu es magnifique – maintenant, pouvons-nous s’il vous plaît sortir de l’enfer d’ici?” Mais malgré ses origines, “Wonderful Tonight” est sorti exactement comme une chanson d’amour, avec la première du vrai crooning que Clapton a jamais fait, et une ligne de guitare moulante qui respire la romance. Cela ressemble plus à une célébration des détails banals qui composent un mariage. Et puisque Clapton admet dans le dernier couplet qu’il est trop éméché pour rentrer à la maison, vous devez vous demander si Pattie ne ressentait pas elle-même une certaine frustration.

The Self-Love Song: ‘Falling In Love Of Myself Again’ (Sparks, 1974)

Puisqu’il y a tellement de narcissiques dans le monde de la pop, il est surprenant qu’il n’y ait plus de chansons sur le narcissisme. Laissez-le à Sparks, qui a tout couvert, du mariage des Martiens à la vie amoureuse de Mickey Mouse, pour combler cette lacune. Comme d’habitude avec Sparks, une partie de la blague est que le superbe Russell Mael chante les paroles, mais le frère à l’air maladroit Ron les a écrites. Cependant, c’est l’une des rares chansons de Sparks où la blague principale est musicale, pas lyrique. «Falling In Love…» est une valse, jouée avec tout le brillant hollywoodien que pourrait gérer le line-up de l’ère scintillante du Kimono My House de 1974. On pourrait imaginer le chanteur se virevolter autour d’une piste de danse faiblement éclairée.

La chanson d’amour masochiste: «Vénus en fourrure» (The Velvet Underground, 1967)

On pourrait deviner que Nick Cave a été directement inspiré par celui-ci, un cas classique d’amour dans les ombres profondes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette chanson est si magnifiquement troublante, à commencer par le fait qu’elle est la première chanson pop à aborder directement le sadomasochisme (et, bien sûr, The Velvet Underground tire son nom d’un livre sur cette même sous-culture). Surtout, cependant, la chanson est inconfortable car elle est si intime. Écouter, c’est écouter les relations amoureuses d’un autre couple. Si vous avez envie de porter un jugement sur leurs méthodes, vous êtes tombé sur le mauvais groupe. Même au-delà des paroles, l’impulsion sensuelle de la chanson en fait l’une des expressions les plus claires de l’amour physique dans tout le rock. Pour une intrigue supplémentaire, consultez la première version du coffret Peel Slowly And See, où ils font plus ressembler à un madrigal.

The Polyamorous Love Song: ‘Part-Time Love’ (Elton John, 1979)

Certaines chansons d’amour effacent nonchalamment la nécessité d’un engagement monogame; un exemple moins connu serait la «Fidélité» de Todd Rundgren. Au cours de leur long partenariat, Elton John et le parolier Bernie Taupin ont regardé l’amour sous tous les angles imaginables. Mais ils n’ont jamais rien écrit d’aussi grossièrement bonhomme que cette chanson, un single à succès de la collaboration de courte durée d’Elton avec le parolier de remplacement Gary Osborne. Le chanteur s’adapte facilement au fait qu’il trompe son amant – mais il se retourne ensuite contre elle, notant qu’elle le fait aussi, et que tout le monde aussi. “Toi, moi et tout le monde a un amour à temps partiel”, dit le refrain, faisant de l’infidélité une nouvelle tendance. Ce qui était probablement le cas, étant le sommet de l’ère disco. L’arrangement lisse et discofied de la mélodie correspond parfaitement à ses sentiments.

La chanson anti-amour: «J’ai été en toi» (Frank Zappa, 1979)

Ah, les contradictions de Frank Zappa – défendu la panique mais n’a jamais pris de drogue; apprécié un mariage stable pour toute sa vie d’adulte mais jamais (à moins de compter quelques hommages de doo-wop précoces) n’a écrit une vraie chanson d’amour. Lorsque Zappa écrivait sur l’amour, c’était généralement pour souligner à quel point les gens étaient ridicules lorsqu’ils étaient sous l’influence. “I Have Been In You” était différent, cependant. Ceci est Zappa en tant que critique musical, ayant son esprit embrouillé par Peter FramptonA un hit appelé “I’m In You” et mène cette idée à sa conclusion logique. Cela devient brut à la hâte – et hilarante – mais cela ne dit rien que la chanson de Frampton n’implique au moins. Juste pour faire bonne mesure, Zappa jette un coup d’œil aux prétentions cosmiques du mouvement de fusion: “Je pensais que nous ne reviendrions jamais pour toujours!”

La chanson d’amour de Moment-of-Crisis: «How Beautiful You Are» (The Cure, 1987)

En surface, c’est l’une des chansons les plus excitantes du catalogue de The Cure, et un moment brillant dans le double album chargé d’émotions, Kiss Me Kiss Me Kiss Me. Regardez attentivement les paroles, et c’est l’une des choses les plus chargées d’émotion que Robert Smith ait jamais écrites. La chanson capture un moment aléatoire où tout ce qui concerne une histoire d’amour change de focus. Le chanteur arpente les rues de Paris avec sa bien-aimée, lorsqu’ils rencontrent trois personnes, un père et deux jeunes fils. La famille est tellement transpercée par la beauté de la femme qu’elles ne peuvent que la regarder avec admiration, ce qui fait paniquer la femme à force de la regarder. Ce moment de cruauté aléatoire change à jamais les sentiments du chanteur envers son partenaire et ébranle sa foi dans l’amour en général. Apparemment, le couple reste ensemble, même si la première ligne de la chanson prétend qu’il la déteste maintenant.

La chanson d’amour vindicatif: «Quand avez-vous cessé de m’aimer, quand ai-je cessé de vous aimer» (Marvin Gaye, 1978)

Here, My Dear de Marvin Gaye est un album avec un message, et une partie de ce message est: ne poursuivez jamais pour des redevances sur un album défait. Dans le cadre de son accord de divorce avec la sœur de Berry Gordy, Anna, Marvin Gaye a accepté de remettre la moitié des redevances sur son prochain album de Motown. Mais plutôt que de faire l’évidence et de faire un disque qui ne se vendrait jamais (voir Let’s Dance The Screw de Phil Spector), Gaye a livré un double album adressé directement à Anna, en commençant par son titre. L’une des pièces maîtresses émotionnelles, «Quand avez-vous arrêté…» sépare leur relation, blâmant les deux partenaires – mais principalement sur elle. Gaye couvre les sentiments, de la blessure à la trahison en passant par la nostalgie, en un souffle lui soufflant pour l’accord de divorce («Vous avez un jugement de votre côté / vous avez dit de mauvaises choses et vous avez menti»), puis vous vous lancez directement dans son «sexuel». Healing ‘come-hither voice for “Still I Remember the good things, baby”. La chanson n’a jamais été un succès, probablement parce qu’elle a duré six minutes sans accroche évidente, mais c’est l’une des grandes performances vocales de Gaye. Daryl Hall, qui n’a jamais manqué de chutzpah, a fait l’une des rares reprises.

The Obsessive Love Song: ‘Every Breath You Take’ (The Police, 1983)

Ce n’était qu’une question de temps avant que les auteurs-compositeurs commencent à composer avec la mince ligne entre le véritable amour et la traque. Ce dernier n’est pas vraiment entré dans la conscience du public dans les années 60 et 70, quand on pouvait encore dire quelque chose de borderline dans une chanson pop et le faire sonner assez innocent. Piquer et The Police a changé cela pour de bon avec ce succès mémorable, où le dévouement du chanteur ne mérite rien d’autre qu’une injonction. C’est l’atmosphère morose du film noir de la chanson (et de la vidéo qui l’accompagne) qui la transforme d’un gage d’amour en une étude psychologique. Inspirée par des bouleversements romantiques dans la vie de Sting, la chanson est devenue aussi proche de la véritable obsession que la musique pop ne l’a jamais été. C’est jusqu’à…

La chanson d’amour vraiment obsessionnelle: «Je te veux» (Elvis Costello & The Attractions, 1986)

Aussi problématique que soit «Chaque souffle que vous prenez», c’est pratiquement une chanson joyeuse par rapport à ce morceau de catharsis d’Elvis Costello, coincé au milieu de son album Blood & Chocolate, largement axé sur le divorce. Costello était là pour écrire quelque chose de terriblement intense – et il l’a certainement fait; la chanson dure sept minutes (encore plus longtemps si vous l’avez entendue en direct), la musique continue de s’éclaircir jusqu’à ce que Costello vous chuchote pratiquement à l’oreille, et il semble plus désespéré à chaque répétition du titre. La dernière ligne est “Je vais ressentir ça jusqu’à ce que vous le tuiez”, donc il est probablement préférable que nous ne sachions pas ce qui s’est passé ensuite.

L’arrangement amoureux: «Nous chanterons sous le soleil» (Gale Garnett, 1964)

Le scénario ici était fascinant pour un hit de 1964. La chanteuse annonce d’emblée que “je ne t’aimerai jamais, le coût de l’amour est trop cher” et s’engage à ne rester avec son partenaire que pendant un an. L’image qu’elle peint cette année-là semble assez idyllique – beaucoup de chants, de rires et de baisers – et quand l’année est finie, elle continue son chemin. Elle admet que son homme «pense souvent à elle» par la suite, mais ne fait aucune promesse qu’elle fera de même. D’un seul coup, cette chanson explose toutes les idées romantiques de l’amour éternel, permet à la femme de prendre le contrôle et reconnaît certains conflits sous-jacents. Certes, un air en avance sur son temps.

The Three-Way Love Song: «Look Out, Here Comes Tomorrow» (Neil Diamond / The Monkees, 1967) et «Triad» (David Crosby / Jefferson Airplane, 1968)

Parfois, tout ce qu’il faut pour faire fonctionner une chanson est de reconnaître les complications réelles de l’amour. Par exemple, qu’est-ce qu’un gars doit faire quand il se retrouve amoureux de deux femmes? Telle était la question qui préoccupait Davy Jones en 1967. Dans cet air de Neil Diamond (à l’origine sur le même album que Diamond’s beaucoup plus heureux “I’m A Believer”), le chanteur amoureux à la fois de la douce Mary et des cheveux longs Sandra; pour des raisons inexpliquées, il a accepté de choisir entre eux le lendemain. Au lieu de compter ses bénédictions (après tout, ils ont supporté l’arrangement jusqu’à présent), le chanteur ne peut voir que “toutes sortes de chagrins”. Fait intéressant, lorsque Jones a interprété cette chanson dans les spectacles Monkees des derniers jours, il lui a donné une fin plus heureuse (pour les femmes, de toute façon) en laissant échapper à la fin, “Mary aime Sandra!”

Ce qui nous amène commodément à ‘Triad’, la contribution de David Crosby au petit catalogue de chansons de ménage à trois. En vérité, l’argument présenté ici est: je ne peux pas décider entre mes deux copines, alors faisons un trio! Ce qui n’allait pas nécessairement s’envoler, même dans l’atmosphère plus détendue de 1968. Ses camarades Byrds n’étaient pas en reste non plus, et ont refusé de mettre la chanson sur The Notorious Byrd Brothers (où elle appartenait à juste titre), ce qui a incité Crosby à quitter du groupe. Leur version a finalement fait surface plus tard dans les années 80. Cela n’a pas dérangé Jefferson Airplane, qui a choisi la chanson de leur album Crown Of Creation et a subverti sa politique sexuelle en faisant chanter Grace Slick.

La chanson d’amour déconstruite: «Je t’aime, toi grand mannequin» (Captain Beefheart, 1970)

Voici un excellent exemple de la chanson d’amour qui subvertit l’idée même d’écrire des chansons d’amour (voir aussi “Silly Love” de 10cc). Le bon capitaine a abordé les chansons d’amour comme le ferait un surréaliste, en mélangeant les morceaux et en les réarrangeant. La ligne la plus répétée ici, à part le titre, pourrait signifier deux choses très différentes. Dit-il «Personne n’a d’amour» ou «Aucun corps n’a d’amour»? Il est conçu, sans aucun doute, pour vous faire penser un peu plus sceptiquement à des chansons d’amour plus conventionnelles que vous pourriez entendre par la suite. Même avec tout ça, c’est une chanson drôle et entraînante, comme la plupart des premiers numéros de Captain Beefheart, si vous écoutez assez fort. Pour une chanson comme celle-ci, quoi de plus approprié qu’un titre apparemment emprunté à Don Rickles?

La chanson d’amour «Protesting Too much»: «You’re Breakin’ My Heart »(Harry Nilsson, 1972)

Cela semblerait être la chanson anti-amour pour mettre fin à toutes les chansons anti-amour. Dans le refrain notoirement accrocheur de la mélodie incroyablement entraînante, Nilsson pose ses sentiments sur la ligne, en chantant: “Vous me brisez le cœur / Vous le déchirez … Alors fk vous”! Il continue de déclamer les délits de son ex-partenaire. Elle a marché sur ses fesses, elle casse aussi ses lunettes. La chanson a piétiné un tabou. En 1972, vous pouviez toujours compter le nombre de chansons pop enregistrées avec le mot f d’une part, et c’était la chanson la plus perverse sur son chef-d’œuvre de gauche, Son Of Schmilsson. George Harrison tord même le couteau satirique en jouant un solo de guitare slide à un million de kilomètres de ‘Something’. Et pourtant, vous commencez à vous demander, serait-il vraiment en train de se déchaîner si la femme en question n’avait pas encore de prise sur son cœur? Effectivement, le refrain final de la chanson est, “Tu me brises le cœur, tu le déchires – mais je t’aime.” Cee-Lo Green, bien sûr, a travaillé un hit majeur autour de la même idée quatre des décennies plus tard, avec «f you» étant une chose assez difficile pour le droit d’auteur.

La chanson d’amour dysfonctionnelle: «Cruel To Be Kind» (Nick Lowe, 1979)

Était-ce la relation la plus moche jamais célébrée dans une chanson pop à consonance romantique? Cela semble sûr, car le chanteur du plus grand succès de Lowe ne peut tout simplement pas faire une pause. Son amour est méchant pour lui à chaque tournant, le renverse même à chaque fois qu’il se relève, et ne peut offrir que le titre de la chanson comme explication. Compte tenu des excellents accrochages de la chanson et de la pause tueur harmonie-guitare de Dave Edmunds et Billy Bremner, il n’est pas étonnant que la chanson ait été un succès. Ce qui est étonnant, c’est que le couple dans la chanson ne soit pas encore rompu.

The Cynical Love Song: ‘Nearly In Love’ (Richard Thompson, 1986)

L’auteur-compositeur-interprète britannique a exploré toute sa carrière les questions du cœur, des moments les plus tendres aux plus caustiques. Cette chanson, de son album Daring Adventures, atterrit précisément au milieu, car le chanteur tombe clairement amoureux mais est trop têtu pour l’admettre. Ce doit être la seule chanson à se demander si le chanteur est amoureux ou s’il vient juste de contracter la grippe. Mais ensuite, étant donné le choix d’affection de ce personnage (“Tu es le plus proche de mon cœur, sans exception / Sauf pour mon portefeuille et mon fusil”), tu dois te demander si son amour pour toi serait même une bonne chose. En tout cas, c’est l’un de ces rockers folk immédiatement accrocheurs de Richard Thompson qui aurait dû être un succès; pas le seul par tous les moyens.

La chanson d’amour «Hell With It»: «Fools In Love» (Joe Jackson, 1979)

Après tout ce qui précède, il n’est pas étonnant que certains auteurs-compositeurs aient choisi de jurer entièrement de l’amour, de «Bye Bye Love» des Everly Brothers à Burt Bacharach et “Je ne tomberai plus jamais amoureux” de Hal David. Mais nous irons avec la mauvaise humeur de Joe Jackson, dont les deux premiers albums étaient pleins de sentiments anti-romantiques convaincants. Soit votre ex finira par marcher avec un gorille dans votre rue et vous devrez supporter la béatitude agaçante d’un “Couple amoureux heureux”, soit vous découvrirez simplement que c’est “Différent pour les filles”. Avec ‘Fools In Love’, il semble jurer de tout, racontant à quel point les amants pathétiques en général ont tendance à être. Après tout, ils “pensent qu’ils sont des héros, car ils ressentent plus de douleur”. Le kicker vient juste au moment où il vous fait lever le poing d’accord: “Je devrais le savoir, car ce fou est à nouveau amoureux.” Alors l’amour finit par conquérir après tout – comme dans la vraie vie, si vous avez de la chance.

