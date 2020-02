17 présentations totalement incontournables à l’EDC Mexico 2020

Juste en sept éditions dans le CDMX; le EDC Mexico Cela nous a apporté des spectacles que nous ne pouvons pas oublier, placés dans des scénarios époustouflants qui ne sont pas seulement des structures métalliques, mais des piédestaux vivants avec éclairage, pyrotechnie et visuels qui tournent autour des DJ.

Pour la première édition mexicaine de trois jours, EDC comprendra 145 numéros, dont des DJ sets, des live sets, du B2B et tous les hybrides imaginables. De cette programmation massive, nous mettons en évidence certains actes que nous devons voir pour dire que nous assistons à la Circuit Hermanos Rodríguez les 28 février, 1er et 2 mars de cette année

ZEDD

Anton Zaslavski est un génie de la pop qui parvient à faire évoluer ses spectacles petit à petit et à les terminer dans une folie absolue, aidé par des visuels qui visent à vous faire sortir de votre esprit que vous êtes témoin de tout dans un forum de concert. Son EDM basé sur d’immenses synthétiseurs et la liste impressionnante de collaborations avec lesquelles il compte font de Zedd à peine une trentaine d’années un pas ferme pour devenir une légende. Il a commencé à attirer l’attention des médias avec Skrillex, car grâce à son remix de “La légende de Zelda»- il y a près de 10 ans – une place s’est ouverte dans le monde de l’EDM. Wow qui est venu révolutionner le son de la musique électronique.

Cette tête d’affiche absolue, en plus de présenter des morceaux tels que «Clarity», «The Middle» et «Spectrum» (chanson qui l’a catapulté à la célébrité), n’a pas peur d’expérimenter avec le côté sombre de ses remixes. Maintenant, son son est un peu «du tas», mais c’était un tournant dans le genre il y a quelques années. Et bien sûr, votre spectacle en direct est quelque chose de vraiment incontournable.

Carl Cox

Le père des parents. Le doyen de la maison et de la techno, marathonien des platines, et pionnier dans l’industrie des soirées massives apparaît pour la première fois à EDC Mexico. Cox Il est le héros de vos héros, nommé depuis plusieurs années meilleur DJ mondial, meilleur DJ techno et même club. Il a joué jusqu’à neuf heures d’affilée, passant de l’analogique au numérique et peut jeter un œil à son humble personnalité qui contraste avec une carrière documentaire épique Ce que nous avons commencé.

Que ce soit la première ou la vingtième fois qu’ils le voient, l’ensemble de ce Britannique souriant est une garantie dans n’importe quel lieu et type de forum dans lequel il est présenté.

Oliver Heldens

Il y a ceux qui affirment que ce Néerlandais a créé la future maison, nous savons donc qu’il est un visionnaire du genre, mis à part la controverse. Le fondateur de Enregistrements Heldeep Il a déjà visité la ville, mais apporte sous son bras une série de nouvelles sorties telles que “Aquarius”, “The GOAT” et “Take A Chance”, qui n’ont pas encore sonné dans le CDMX et donc cet EDC est l’occasion de répétez la dose de house ou d’expérience pour la première fois le son de l’ensemble Heldens:

Duc Dumont

On peut affirmer que ce Londonien a déjà placé plusieurs classiques modernes dans nos playlists pour la fête, entre originaux et remixes, la maîtrise de la production de sa maison est obsessionnelle. “Ocean Drive”, “Need U” et maintenant “Therapy” sont des exemples du sentiment rétro placé dans une nouvelle présentation, dont nous serons témoins à la fin du mois.

Avec tout et les instructions pour la danse, Dumont montrera un ensemble qui a sonné partout dans le monde et nous verrons comment il joue la scène avec ce genre de bijoux:

Jax Jones et Martin Solveig

Un Anglais et un Français créent une expérience de producteurs amis que nous reverrons rarement. Consacrés dans leurs productions solo, ils interpréteront en direct tous les éléments qui composent leurs chansons en format duo. Le morceau qui donne son nom à cette présentation est un banger absolu, qui nous enlèvera notre sommeil après le festival.

Matias Aguayo (en direct)

Ce chilien a repris plusieurs genres en deux décennies pleins de collaborations et de lancements propres. Fondateur du label Eat me, Aguayo Il joue avec une musique hors des conventions, avec un humour contagieux qui vous amène à fredonner ses chansons sans avoir l’intention de le faire.

Cet ensemble live sera une classe dans l’exécution de morceaux qui parviennent à imprimer leur côté latin de la techno minimale au reggae, avec une intention claire de rompre les liens communs avec les genres carrés.

Valentino Khan

Les plus intenses ont rendez-vous dans cette EDC avec l’ensemble des Valentino Khan, qui ne sait pas faire autre chose qu’un bloc de hardstyle, dubstep et jungle terror pour l’oreille. Étiquette d’étoile OWSLA, leurs présentations sont caractérisées par le fait de n’avoir aucune pitié pour les gouttes et une variété de tempos pour vous assurer de faire une pause avant de vous ramener du côté sombre.

Nous vous mettons au défi de trouver Skrillex dans cette vidéo:

Marco Carola

Le Napolitain a été l’un des moteurs de la techno, à travers des compilations, en tant que producteur, résident, fondateur de plusieurs labels et, bien sûr, en tant que DJ. Cinq albums studio, des œuvres emblématiques pour Fabric of London et Time Warp, et des dizaines de collaborations font partie de l’occupation de Carola.

Un jeu prolongé intense a duré jusqu’à 24 heures, ce qui l’a même conduit à jouer les platines assis, et nous ne le blâmons pas. L’ambassadeur mondial de la techno jouera à la base EDC pour montrer sa technique particulière à trois platines pour jouer des coupes comme celle-ci:

Armin Van Buuren

Finding Armin rendra hommage à la musique électronique aux côtés d’un exposant historique qui a placé la musique trance partout. Pour l’ensemble EDC, Van buuren présente Balance, son septième LP studio, et avec 28 nouveaux morceaux que nous pouvons entendre pour la première fois, nous ne pouvons pas manquer l’occasion de le voir.

L’hôte de Un état de transe C’est une icône du genre, qui a une présence dans d’autres actes de la programmation, que nous pouvons garantir, sera également au courant de ce qui est disponible dans les platines ce Néerlandais.

David Guetta

L’un des responsables de la montée de l’EDM à des niveaux stratosphériques au début de la dernière décennie, a enregistré plusieurs chansons dans notre tête il y a un certain temps. En plaçant single après single sur toutes les listes, nous aurons un flashback avec des chansons comme “Memories”, “Without You” et bien sûr, “When Love Takes Over” de la main de David Guetta.

Les collaborations avec lesquelles il compte ne font l’envie de personne, et il l’a récemment démontré en lançant des pistes avec Nicki Minaj, Lil Wayne et Afrojack. EDC invite la scène qui a déclenché l’amour mondial envers EDM, nous ne pouvons donc pas penser à un meilleur endroit pour le voir.

Madeon (en direct)

Le Français est un jeune talent qui a travaillé avec Ellie Goulding, Two Door Cinema Club, Coldplay, Lady Gaga, deadmau5 … wow, il est le “ golden boy ” de la musique électronique, son son est l’un des plus originaux de ces dernières années , et en plus d’apporter deux albums studio dont le niveau de production est fou, leur show live est spectaculaire. Si cela ne suffit pas, nous le verrons dans ensemble en direct, ce qui rend la performance sur scène plus excitante. Avec le nouvel album «Good Faith», Hugo Leclercq a tout pour plaire.

Nous pouvons voir la créativité et le génie qu’il a, avec un contrôle absolu sur la rampe de lancement, ici:

Tisto

Un vétéran de la platine clôturera la journée intermédiaire du festival, il est donc indispensable de voir le lauréat des Grammy Awards et l’animateur de son émission de radio devant un public connu de lui. Cinq albums studio et d’innombrables remixes garantissent que Tijs Michiel Verwst cherchera à nous surprendre samedi soir, habitué à jouer pour un large public dans des stades bondés.

Les années passent mais nous convainquent encore avec ces mélodies qui ne sortent pas de nos oreilles:

TOKiMONSTA

Avant la sortie de son sixième album studio, Jennifer Lee Il vient au Mexique dans ses retrouvailles avec la musique, après quelques chirurgies cérébrales qui l’ont aidé à retrouver sa reconnaissance musicale. Avec son dernier album, il a reçu une nomination aux Grammy Awards, et nous nous attendons à un DJ set éclectique car il n’a montré aucune limitation, passant de l’EDM au rap en passant par la crasse avec facilité, donc le set est recommandé quel que soit votre sexe favori.

Diplo

Il s’agit du premier EDC en tant que soliste pour Thomas Wentz, qui utilisera sûrement ses expériences précédentes et son formidable catalogue pour assurer la fête et le plaisir. Pour ce spectacle, il y a tout, moombathon, disco et hip hop. Qui ne veut pas voir le DJ qui utilise Pokémons comme système audio?

Zomboy

Maintenant que si le vôtre est l’embouteillage avec un dubstep assez taché qui vous emmène sur la lune, Joshua Mellody Jenkins vous laissera très mal après avoir fini de regarder son émission. Ce producteur britannique de 30 ans va vous faire sauter la cervelle dès votre premier rythme. Si le vôtre est Skrillex, DotExe et ce style de dubstep, Zomboy tu vas adorer. Mais les eaux, car ce n’est que pour coincé. Ce qui manque à Skrillex (comme la partie musicale) Zomboy a laissé. Jetez un oeil à “Gorilla March”, donc vous savez à quoi vous assistez:

Borgore

Oooootro coincé. Ce n’est pas la première fois que Borgore Il vient à EDC Mexico, en fait il a participé à la première fois que ce festival est arrivé dans notre pays, vers 2014. Et bien sûr, après son spectacle, il a fait de nombreux fans maintenant assidus, parce que son mélange entre le dubstep, et trap a donné un son assez puissant et intéressant.

En tant que bon dubstepero et coincé dans la scène EDCM, Asaf Borger, alias Borgore, est également entré dans le métal à un moment de sa vie – comme Sonny Moore – car il était le batteur d’un groupe de death metal dans son israélien natal, appelé Shabira. Il a également son propre label, Buygore Records, et bien sûr, cela vaut la peine de faire le tour de son set. Juste cette eau parce que les lettres ont une double signification bien au-delà de la lance. Oeil avec “Sirop”.

Et pylône … Cash Cash

Ce trio américain a changé de direction à plusieurs reprises. Ils sont devenus célèbres pour leurs remixes très puissants d’artistes «du moment» tels que Krewella, Clean Bandit, Katy Perry, et bien d’autres… aaaaah mais quelle façon de le frapper devant ses productions. Pure EDM, mais du bon, dont ils s’efforcent d’obtenir de nouveaux rythmes, de nouveaux sons, qui jouent avec des instruments numériques, et bien … la chose devient très intéressante. Maintenant, ils jouent pour jouer leurs propres rolas, qui sont un peu plus légers que leurs anciennes créations, mais bon, ils ont l’air solides.

Voici un exemple: