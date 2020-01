1965 Les débuts à la télévision sont prêts pour qui!

“Le week-end commence ici.” C’est ce qu’ils avaient l’habitude de dire sur la célèbre émission de musique télévisée britannique des années 1960, Ready Steady Go !, et ce n’était jamais plus vrai que le 29 janvier 1965, lorsque l’émission a accueilli les débuts télévisés de The Who.

Le groupe a connu une période tumultueuse au cours des derniers mois de 1964, au cours de laquelle il a changé son nom des High Numbers et a commencé la résidence «Maximum R&B» mardi soir au Marquee Club de Londres, qui a fait beaucoup pour confirmer sa popularité. Ensuite, le producteur Shel Talmy a conclu un accord avec Brunswick au Royaume-Uni et Decca aux États-Unis, ce qui a conduit au premier single Who I Can’t Explain. Janvier.

Le succès de ce 45, qui a atteint le 8e rang au Royaume-Uni en avril, doit beaucoup à la vaste exposition que le groupe en a offerte sur «RSG». Une institution de télévision depuis son introduction à l’été 1963 avec les présentateurs Keith Fordyce et Cathy McGowan, il était un véritable starmaker d’une série, et The Who est devenu des visiteurs fréquents à TV House à Kingsway, Londres où l’émission a été enregistrée.

Sur l’édition qui a mis en scène leur première apparition, ils étaient en compagnie des grands hitmakers The Animals et les Hollies; Goldie et les Gingerbreads, dont l’apparition a conduit à leur seul succès, ‘Can’t You Hear My Heart Beat’; le Donovan en devenir mais à venir; et Elkie Brooks, pas tout à fait âgée de 20 ans, bien des années avant de devenir une soliste à succès ou même avant ses jours avec Vinegar Joe.

Pour assurer un bon accueil, le co-manager du Who, Kit Lambert, s’est arrangé pour que le public soit bien peuplé de membres du fan club du groupe, qui ont reçu des foulards de football Who à porter. La nuit suivante, le quatuor était de retour en action régulière avec un spectacle dans l’un de leurs véritables foyers spirituels, le Ealing Club. L’association du groupe avec RSG en tête du classement UK EP a continué quand, en décembre 1966, ils ont avec le disque Ready Steady Who à cinq pistes.

