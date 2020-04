1975 Partager Jésus-Christ 2005 God Bless America Ft. Phoebe Bridgers

Les 1975 se sont associés à Phoebe Bridgers sur la douce et nouvelle chanson acoustique, «Jesus Christ 2005 God Bless America», que vous pouvez consulter ci-dessous.

Le chanteur Matty Healy donne le coup d’envoi en chantant son amour pour Jésus et envisage sa propre mortalité et son existence dans le monde. À partir de là, Healy et Bridgers détaillent des béguins plus immédiats: Healy sur «un garçon que je connais» et Bridgers sur «la fille d’à côté». Ensemble sur le refrain, la paire chante: “Alors si on se transforme en arbre / Puis-je être les feuilles?”

Phoebe Bridgers avait initialement été confirmé pour une tournée en 1975 avant que le groupe ne reporte toutes les dates en raison de la pandémie de coronavirus.

Le prochain album de 1975, Notes On A Conditional Form, sortira le 22 mai. L’album, qui est un LP compagnon de A Brief Inquiry into Online Relationships, devait initialement être publié fin avril. Juste avant d’annoncer l’album reporté, le 1975 est devenu le dernier groupe à tenir compte des circonstances de la pandémie de coronavirus et à reporter leur tournée. Ils n’ont pas encore annoncé de nouvelles dates.

Au cours des six derniers mois, le groupe a abandonné une sélection de singles à la diversité sonore de Notes On A Conditional Form, à commencer par le premier single éponyme du groupe de l’album. Sorti en juillet de l’année dernière, ‘The 1975’ présente un enregistrement oral de la militante suédoise du changement climatique Greta Thunberg, souligné par des instrumentaux.

Dans la foulée de «The 1975» est arrivé le «People» percutant et punk, tandis que «Frail State Of Mind», que le chanteur Matty Healy a décrit comme une chanson sur l’anxiété, a suivi en octobre. Les deux singles les plus récents de l’album comprenaient le shoegaze-y ‘Me & You Together Song’ et le twangy ‘The Birthday Party’.

Au cours du week-end, la tenue britannique à croissance rapide a également tweeté un message aux fans, leur demandant de contribuer à une nouvelle vidéo. L’appel à l’action comprenait plusieurs options de soumission, notamment «Une vidéo de votre expression créative» et «Une vidéo de votre téléphone qui vous rend fier ou vous fait rire».

Notes On A Conditional Form sortira le 22 mai et peut être précommandé ici.