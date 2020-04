2 Chainz retarde l’ouverture du restaurant et nourrit les sans-abri

2 Chainz passe à l’action.

Dans le sillage du retour de bâton de la réouverture de son restaurant Escobar d’Atlanta, le rappeur a décidé de retarder le service assis en raison de la pandémie de coronavirus. En plus d’offrir un service de plats à emporter uniquement, il redonne à sa communauté en nourrissant les sans-abri.

«Au lieu d’ouvrir Escobar Restaurant aujourd’hui, nous avons décidé de nourrir les sans-abri», a déclaré 2 Chainz, qui a partagé une vidéo de résidents d’Atlanta alignés à l’extérieur d’Escobar tout en respectant les directives de distance sociale.

Il avait également un message pour ceux qui ont critiqué la réouverture du restaurant. «Faites ma part pour faire la différence! Qu’est-ce que tu fais en plus de te tenir fou sur un jeune entrepreneur noir ???? Qu’arrive-t-il aux médias aujourd’hui ??? Nourrir les sans-abri n’est-ce pas intéressant hein ?? ” il a écrit sur Instagram.

Vendredi, le partenaire commercial de 2 Chainz et copropriétaire d’Escobar, Snoop Dillard, a déclaré à TMZ qu’ils rouvraient le restaurant et le salon de tapas pour un service assis tout en faisant de la sécurité publique une priorité.

Cependant, moins de 24 heures après l’annonce de la réouverture, ils sont revenus sur leur décision. «Après mûre réflexion, nous n’allons pas ouvrir nos restaurants lundi. Il n’a pas été officiellement décidé quand nous commencerons à avoir un service de restauration », a déclaré Dillard à TMZ.

Les ventes d’Escobar ont diminué de 95% pendant la fermeture et le restaurant a été contraint de mettre en disponibilité environ 80% de son personnel. Les plats à emporter sont uniquement disponibles jusqu’à nouvel ordre. “Restez à l’écoute de notre page pour les dernières mises à jour sur notre dîner en ouverture”, lit un message sur la page Instagram d’Escobar.

La Géorgie est devenue l’un des premiers États à assouplir les ordonnances de verrouillage et à permettre aux salons de coiffure et de manucure, aux cinémas, aux restaurants et aux gymnases de rouvrir après des semaines de fermeture économique provoquée par une pandémie. Malgré l’annonce du gouverneur de Géorgie Brian Kemp, le maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a exhorté les résidents à rester chez eux pour éviter la propagation du virus.