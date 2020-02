20 chansons emo qui ont marqué votre adolescence et vous ne pouvez pas le nier

Par: Stephania Carmona et José Carlos López

Beaucoup d’entre nous sont déjà godínez niveau 3, vous connaissez ceux qui sont amenés au bureau, voyagent avec leurs tuppers dans le métro et sont déjà reconnus par l’homme qui vend des taquitos dans le coin. Cependant, plusieurs Nous ne pouvons pas nier cette étape semi-sombre que nous vivons au-delà des années 2005-2008. Oui, nous avons parlé de ceux qui étaient emo.

Pantalon tubé, franges sur le visage, piercings sur le visage et beaucoup, mais beaucoup d’eye-liner noir étaient certaines des choses qui caractérisaient ceux qui étaient emo à l’adolescence, cette étape où nous n’avons pas trouvé de sens à la vie (quand j’ai grandi non plus, mais vous ne vous sentez pas si tragique) et nous avons passé à écouter de la musique triste enfermée dans notre chambre, le sentiment que le monde venait à nous.

Des artistes comme My Chemical Romance (bannière de ce mouvement et nous espérons revenir au Mexique cette année), Paramore, Fall Out Boy, panique! À la discothèque, Simple Plan, AFI, The Rasmus, entre autres, ils étaient chargés de musicaliser les jours de plusieurs jeunes emo dans le monde, avec des chansons qui restaient marquées dans l’esprit et le cœur de beaucoup.

Pour prouver notre point – et nous souvenir de ces jours – nous vous apportons une liste de 20 chansons emo (ou là-bas), en anglais, que nous écoutons tous dans notre scène «cutter» et que nous continuons d’écouter aujourd’hui.

1.- Bienvenue au Black Parade – My Chemical Romance

Peut-être l’une des chansons les plus célèbres de My Chemical Romance et l’une des chansons les plus jouées en 2006. Avec une marche pour “l’au-delà”, Gerard Way et compagnie nous ont fait chanter à plein régime et «pe a pa» les paroles de «Welcome to the Black Parade», en particulier la partie qui dit “NOUS TRANSPORTERONS OOOON, NOUS TRANSPORTERONS OOOON”. Qu’ils reviennent au Mexique pour l’amour de Dieu!

2.- J’écris des péchés pas des tragédies – panique! À la discothèque

Au-delà de 2005, lorsque Panique! À la discothèque c’était un groupe et non un projet solo de Brendon Urie (comme aujourd’hui), a atteint des milliers de cœurs avec “J’écris des péchés pas des tragédies”, où il a raconté l’histoire d’un mariage entre deux personnes de classes sociales différentes, qui a finalement eu une fin pas très heureuse. Bien sûr, l’eye-liner aux yeux de Brendon Urie ne pouvait pas manquer. Qui le verrait en ce moment, habillé et avec un beau look.

3.- Parfait – Plan simple

Cette chanson était très bonne à l’époque, car au fond Il parle d’un gars qui s’excuse auprès de son père de ne pas être ce à quoi il s’attendait. Et combien ne ressentons-nous pas de cette façon à notre adolescence? Bien que la chanson de Plan simple a été libéré dans le 2002 dans son album No Pads, No Helmets … Just Balls, continue de nous causer de la tristesse après 18 ans.

4.- The Kill – 30 Seconds To Mars

Oui, bien qu’il semble maintenant que Jared Leto Vous pouvez transformer l’eau en vin, au début des deux mille ans le look du chanteur et acteur était très différent. La preuve ultime en est dans “The Kill”, la chanson de son groupe 30 secondes vers Mars –Qui est actuellement composé uniquement de Jared et de son frère Shannon–, où il apparaît avec un look emo que plus d’un a imité il y a plusieurs années grâce à ce vidéo inspirée du film The Shining (1980). Ne t’en fais pas!

5.- Boulevard des rêves brisés – Green Day

Les de Journée verte Ce sont des experts en ce qui concerne les rolas, cependant, s’il y en a un avec lequel ils ont volé, la clôture était avec «Boulevard des rêves brisés», chanson appartenant à son célèbre album American Idiot (2004), et qui est considéré comme l’un des singles les plus réussis du groupe dirigé par Billie Joe Armstrong.

6.- Mlle Meurtre – AFI

C’était jusqu’au septième record de AFI, le Decemberunderground, avec lequel le groupe californien a réussi à sonner partout. Une grande partie de cette popularité a été obtenue grâce à “Miss Murder”, lancé en 2006. Rola n’est pas seulement devenu populaire dans les programmes télévisés sur la musique ou les stations de radio, il a même réussi à apparaître dans certaines éditions de jeux comme Guitar Hero Groupe de rock.

7.- Danse Danse – Fall Out Boy

Un autre des groupes qui ne pouvait pas manquer dans la playlist de tous les emo était Fall Out Boy Le groupe commandé par Patrick Stump a lancé en 2007 son single “Dance Dance”, comme l’un des singles de son deuxième album From Under The Cork Tree, dans un clip vidéo où le groupe nous a montré le triomphe de plusieurs nerds dans leur bal de promo. Oui, ça pourrait être cool!

8.- Affaires de misère – Paramore

Malgré que Paramore Il a connu son apogée à l’ère des «emos», le groupe est toujours très actuel aujourd’hui. Bien sûr, avec une image et des concepts quelque peu différents de ceux que nous avons rencontrés en 2007. L’un des premiers travaux que nous avons rencontrés sur Hayley Williams et la compagnie était «Affaires de misère», piste qu’il avait sur les tableaux de popularité d’il y a 13 ans grâce à une vidéo où Hayley a donné son mérite à un tyran du secondaire, quelque chose que beaucoup auraient voulu faire.

9.- Ocean Avenue – Yellowcard

Yellowcard c’est peut-être l’un des groupes des deux mille premiers qui a vraiment réussi à capturer l’essence des sentiments et des émotions que les jeunes de cette époque ont vécus, surtout quand il s’agit de problèmes cardiaques. Et sans aucun doute une chanson qui dépeint très bien ce que c’est que de tomber amoureux à un si jeune âge et de perdre la personne en question est “Ocean Avenue”, où le groupe de Floride nous a donné une de leurs meilleures chansons.

10.- Hands Down – Dashboard Confessional

Cette chanson est l’un des responsables de la survie de ce groupe … et oui, il y a “Vindicated”, “Screaming Infidelities”, mais “Hands Down” est “Hands Down”. Ils sont récemment venus au Capital Crown et cette chanson a fait le deuil de tous les chavorrucos présents, car en dehors du fait qu’ils clôturent généralement leurs concerts avec cette chanson, Chris Carrabba, chanteur-guitariste-compositeur du groupe, raconte toujours l’histoire du Rola avant de commencer à la toucher. De plus … il était si fort à l’époque (et l’est toujours) qu’il a gagné une place dans “Guitar Hero”… mais beaucoup ont souffert car ce n’est que l’année dernière que le groupe a daigné porter sa discographie sur les plateformes numériques. Enfin!

11.- Helena – Mon roman chimique

Claaaaro que sur cette liste devrait apparaître plus d’une fois My Chemical Romance. Le groupe emo le plus populaire, par excellence, est qu’il n’y a pas une seule personne sur cette terre qui ne sait pas comment ça se passe, du moins. De plus, y aura-t-il vraiment quelqu’un qui ne l’aime pas? Ou ne pas crier les paroles de la chanson avec un cœur déchiré…. ohquela Eh bien, cela a marqué le temps et la tendance. Rolota Et voyez à quelle heure ils viennent au Mexique, hdspm.

12.- Jusqu’au jour où je meurs – Histoire de l’année

Vous ne vous souvenez sûrement plus de cette chanson, et si nous avons raison, vous avez probablement obtenu un “tssss neeeeeeta esa rooooola”, suivi d’un “JUSQU’À CE QUE LE DAAAY I SPILL MY HEART FOR YOUUUU”, vous ne pouvez pas le nier. C’était une de ces chansons qui ne manquaient jamais sur votre iPod ou plutôt … sur votre lecteur mp3, de celles dans lesquelles vous deviez passer vos rolas sur USB. Et même si vous n’y croyez pas, le groupe est toujours actif, ils ont fait une petite pause et changé certains membres (bien que le bassiste soit déjà revenu l’année dernière), mais ils continuent de jouer.

13.- Ici (dans tes bras) – Hellogoodbye

Avez-vous déjà passé un bon moment à vous souvenir de cette chanson? Nous le faisons. Et cette chanson avait juste ce pouvoir, et bien qu’ici il n’y ait pas de cris déchirants, encore moins, c’était un autre des hymnes “joyeux” du groupe emo. Beaucoup de gens pourraient penser que ce sont les seuls succès de Hellogoodbye, mais la réalité est qu’ils sont bien plus que cela … là-bas, ils avaient dans leurs rangs tels que “Baby, It’s Fact”, et essentiellement tous les zombies! Aliens! Vampires! Dinosaurs!, Son premier album (2006). Prro discazo.

14.- A propos d’une fille – L’Académie est…

Ha! Un autre que vous aviez sûrement déjà supprimé de votre système. “JE SUIS NOOOOT IIIIN LOOOOVE C’EST NOOOOT YOOOOUR SOOOONG”, allez-y et chantez encore jusqu’à ce que vous soyez fatigué. Cette fois où nous étions heureux et nous ne le savions pas. Et oui, ils ont 2-3 autres rollers là-bas, et bien qu’ils soient revenus pour une courte période en 2015 pour jouer complètement leur premier album – ceci après leur séparation en 2011 – à la fois un changement de membres et que ce n’était pas du tout Bon pour le groupe.

15.- Shake It – Station de métro

Que faites-vous si nous vous disons que la station de métro est toujours active? C’est vrai, Trace Cyrus (oui, il est le demi-frère de Miley Cyrus) et Mason Musso donnent toujours cela au rock depuis 2006. Bien sûr, ils ont suffisamment changé de style pour s’adapter un peu plus à la scène actuelle, mais comment oublier ce look tellement caractéristique qu’ils ont conduit. 300% emo Et cette chanson, eh bien … plus d’une a fait de la danse à tout moment.

16.- Plaisir coupable – Cobra Starship

Pas si emo, pas si punk, mais quelque chose comme dance punk, mais la réalité est que Cobra Starship Il a peint pour quelque chose de très très grand. Amis de Fall Out Boy et Gym Class Heroes. Qui plus est, à dimensionner, ils sont sortis en 2009 des MTV Latin America Awards avec Paulina Rubio … QUOI?! Et en 2011, juste au moment où Justin Bieber commençait à être un phénomène mondial, ils étaient en charge d’ouvrir sa tournée «My World Tour». Que s’est-il donc passé? Vous savez, mais ils ont dit “nous sommes déjà fatigués alv” en 2015. Ils ont des chansons plus célèbres que celle que nous avons mise sur cette liste, mais les connaisseurs savent que ce n’était que du simple.

17.- MakeDamnSure – Reprendre dimanche

C’est alors que nous nous tenons tous par la main et que nous commençons à pleurer. Ici, la plupart des fans se souviendront qu’Adam Lazzara et sa compagnie sont venus à l’Auditorium Lunario il y a quelques années pour revoir sa discographie. Et c’est que cette chanson pourrait se révéler être un coup de nostalgie massif au moment où nous appliquions celle de «ce n’est pas une maman à la mode, c’est un style de vie!».

18.- Jamie All Over – Mayday Parade

Rôle de ce groupe de Floride. C’est l’une de ces chansons qui vous rend triste mais heureux en même temps, en plein cœur d’emo. Et la bonne nouvelle est que Mayday Parade est plus actif que jamais, c’est en plus, ci-dessous on vous laisse une vidéo live de cette même chanson, il y a quelques semaines. De plus, comme Reprendre dimanche, Défilé Mayday Il est récemment venu au Mexique pour présenter son dernier matériel Sunnyland, sur la Plaza Condesa.

19.- Il n’y a pas de pingouins en Alaska – Chiodos

Déjà un peu plus cloué, mais Chiodos (les Chidos, pa ’los cuates) a déchiré la gorge de plus d’un emo kid. Incontournable et infaillible toujours sur le Warped Tour, le groupe du Michigan formé en 2001, a fermé ses rangs en 2016 après avoir fait 13 changements dans sa composition …

20.- In Too Deep – Sum 41

Oui, oui, nous savons déjà que ce n’est pas de l’emo, mais tout emo qui est respecté, connaissait l’importance de cette chanson et de tout ce qu’elle provoquait. L’une des chansons les plus médiatiques du groupe (elle est même sortie dans des films comme American Pie, et dans Malcolm le milieu), et bien sûr, c’était l’une de celles qui vous ont fait du bien à tout moment et partout. Il n’a pas besoin de beaucoup de présentation, mais il était essentiel de le mentionner. Applaudissements