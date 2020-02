20 choses que vous ne saviez jamais sur Johnny Cash

Pour honorer la mémoire de l’Homme en noir, né le 26 février 1932, nous vous présentons une collection de 20 choses que vous ignoriez Johnny Cash, l’un des véritables titans de la musique country.

La mère de Johnny lui a acheté une guitare pour son dixième anniversaire

Le lendemain des funérailles du frère aîné de Johnny, Jack, la famille Cash était de retour dans les champs, cueillant du coton pendant dix heures.

À 21 ans, lors d’un voyage à Paris dans l’armée de l’air, Johnny a visité la Tour Eiffel et vu la Joconde

En septembre 1954, Elvis Presley joué à l’ouverture de Katz Drug Store à Memphis. Johnny Cash était dans le public. En quelques mois, il est devenu le label label d’Elvis chez Sun Records

“Ring Of Fire” a été enregistré pour la première fois par Anita Carter, sœur de la future épouse de Johnny June – et June l’a écrit avec Merle Kilgore, qui était le meilleur homme à leur mariage.

Le premier film de Johnny, dans Five Minutes To Live en 1961, comprenait une troisième apparition au cinéma de Ronnie Howard, sept ans, plus tard Opie Taylor dans The Andy Griffith Show, Richie Cunningham dans Happy Days et un réalisateur à succès.

Shel Silverstein, qui a écrit le tube de Johnny «A Boy Named Sue», a écrit plus tard une suite, en regardant avec légèreté l’histoire du point de vue parental et intitulée «Le père d’un garçon nommé Sue».

Le tube de signature de Johnny et June, «Jackson», a été officiellement écrit par Billy Edd Wheeler et l’actrice germano-américaine Gaby Wheeler. Mais il a en fait été co-écrit par Billy Edd et le prolifique Jerry Leiber, la moitié de l’équipe de Leiber & Stoller, qui était marié à Gaby à l’époque et a utilisé le nom de sa femme comme pseudonyme.

Le deuxième et dernier film de Cash sorti en tant qu’acteur, A Gunfight de 1971, a reçu 2 millions de dollars de financement de la tribu Jicarilla Apache du Nouveau-Mexique, pour maintenir la production aux États-Unis. La tribu est réputée pour sa vannerie et son perlage

Le clip de Cash disant “Vous restez loin de moi, vous entendez?” présenté à 1’46 “dans la vidéo primée pour sa version de” Hurt “de Nine Inch Nails vient du film susmentionné A Gunfight

Lecteur vorace, Cash a consommé les œuvres de James Joyce et Dylan Thomas, et a dit à l’écrivain Philip Norman en 1971 qu’il se préparait à lire l’Histoire des peuples anglophones de Winston Churchill Vols 1-4

Qu’est-ce que Johnny avait en commun avec Donny Osmond, David Bowie, Wilson Pickett, les frères justes, Smokey Robinson et les miracles, B. Bumble et les Stingers et Mott The Hoople? Ils, ainsi que des dizaines d’autres stars, ont tous été nommés dans le top 10 américain du groupe de La Réunion en 1974 “Life Is A Rock (But The Radio Rolled Me)”.

Le 20 mars 1976, Johnny et June sont retournés à sa ville natale de Kingsland, Arkansas, puis il a donné un concert gratuit à près de Rison pour une foule estimée à 12 000 personnes. La population de Kingsland au recensement de 2010 aux États-Unis était de 447

Cash était amical avec tous les présidents américains à partir de Richard Nixon, mais surtout avec Jimmy Carter, qui était éloigné de sa femme June Carter Cash

En 1981, Johnny a failli être tué lorsqu’une autruche l’a attaqué dans le parc animalier qu’il avait établi derrière les bureaux de House of Cash. Il s’est cassé un total de cinq côtes et s’est ouvert l’estomac, a été hospitalisé et est devenu accro aux analgésiques qui lui ont été prescrits.

Dans les années 80, Cash a trouvé des lettres d’amour écrites en juin, lors d’une courte histoire d’amour, par Elvis Presley. Il les a détruits

Dans une interview avec Larry King, Cash a révélé que son artiste de musique country préféré était Dwight Yoakam

Le premier disque d’or décerné à Johnny Cash pour un album studio régulier est arrivé en avril 2003, juste cinq mois avant sa mort, pour American IV: The Man Comes Around

“ Ain’t No Grave (Gonna Hold This Body Down) ”, coupé par Cash à la suggestion du producteur Rick Rubin pour leur collaboration finale avec American VI: Ain’t No Grave, a été écrit et enregistré pour la première fois par “ Brother ” Claude Ely . Il a été le premier prédicateur de la sainteté pentecôtiste à signer un contrat majeur pour enregistrer de la musique et des chansons sacrées

En 2015, l’école Ensworth de Nashville est devenue la première école secondaire à monter une production de Ring Of Fire: The Johnny Cash Musical Show. La petite-fille de Johnny était membre de la distribution

