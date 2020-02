20 coupes essentielles de la reine de la néo-âme

De ses débuts en tant que reine de la néo-âme au franc parler à ses salves politiques à l’avant-garde du R&B contemporain, Erykah Badu (née le 26 février 1971) a une carrière aux multiples couleurs et parfois controversée qui n’a jamais été que captivante. Fusionnant jazz, soul, funk et hip-hop dans une égale mesure, voici les 20 meilleures chansons d’Erykah Badu, révélant les profondeurs de son éclat.

Vous pensez que nous avons manqué l’un des vôtres? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Écoutez les meilleures chansons d’Erykah Bady sur Apple Music et Spotify.

Meilleures chansons d’Erykah Badu: 20 morceaux essentiels de The Queen Of Neo-Soul

20: «Phone Down»

Un point culminant de la mixtape de Badu en 2015, But You Caint Use My Phone, cette brillante reprise du succès de Todd Rundgren / Isley Brothers était une collaboration avec l’ancien beau André 3000. Le couple était un couple très célèbre dans les années 90 et le duo a été inspiré par leur fils, Seven. Il se termine par le son de leurs voix chantant en parfaite harmonie – un témoignage de la puissance des liens familiaux.

19: «L’autre côté du jeu»

Le troisième single sorti de son premier album, Baduizm, raconte l’histoire d’une femme aux prises avec les dilemmes moraux liés au soutien d’un partenaire romantique impliqué dans une activité criminelle. Son mélange subtil et à combustion lente de jazz et de R&B, propulsé par le plus profond des grooves de basse, caractérise la sonorité de bébé-makin qui a fait de Baduizm l’un des plus grands succès R&B des années 90.

18: «Siège de fenêtre»

Un groover sensuel de midtempo, le premier single de New Amerykah Part Two (Return Of The Ankh) est devenu infamant pour son clip. Tourné dans le style de la guérilla, le film mettait en scène Badu traversant le Dealey Plaza à Dallas, enlevant lentement ses vêtements avant d’être abattu par un tireur d’élite invisible – une allusion à l’assassinat du président John F. Kennedy sur le même site.

17: «Téléphone»

Écrit le lendemain du jour où elle a appris le décès de J Dilla, ‘Telephone’ est un hommage sincère et émouvant à son ancienne collaboratrice, décédée tragiquement jeune d’une rare maladie du sang. La chanson a été inspirée par une conversation qu’elle avait eue avec la mère du producteur, qui lui avait dit que Dilla allait vivre des rêves dans lesquels Ol ‘Dirty Bastard, récemment décédé, lui avait indiqué comment rentrer chez lui.

16: «Retour dans la journée»

Sorti en 2003 comme un EP supposé qui était en fait plus long que les albums complets de la plupart des artistes, les grooves analogiques impeccablement exécutés de Worldwide Underground étaient illustrés par les lignes de basse profondes, les pistes de clavier rêveuses et les guitares délicieusement funky de ce single – une ode nostalgique aux jeunes jours passés à fumer de l’herbe avec des amis.

15: «Time’s A Wastin» »

Un moment fort de son deuxième album, Mama’s Gun, «Time’s A Wastin» »fusionne des lignes de basse funky avec des cordes luxuriantes et des interjections de clavier ludiques pour souligner le récit édifiant de Badu à un jeune homme noir. Le morceau se termine par un délicieux clin d’œil au rare canot de Johnny Hammond, ‘Can’t We Smile’.

14: «Soldat»

New Amerykah Part One (4th War World) a trouvé Badu prenant un énorme détour stylistique et thématique de ses efforts précédents. Son son hip-hop de pointe – livré ici sous la forme d’un échantillon de flûte éthérée compensé par des battements minimalistes pointus et coupés par la productrice Karriem Riggins – a formé l’épine dorsale des méditations percutantes du chanteur sur l’inégalité raciale et l’oppression noire.

13: «Fall In Love (Your Funeral)»

Une autre masterclass de production de Karriem Riggins, «Fall In Love», incarne les grooves chauds imbibés d’analogues sur lesquels Badu est revenu sur l’album de suivi de New Amerykah Part One, Return Of The Ankh. Un mélange succulent de grooves R&B et de swagger hip-hop.

12: «Tyrone» (version live)

À la suite de l’énorme succès de son premier album, Badu a sorti un album live – une décision audacieuse pour quelqu’un au début de sa carrière. Vers la fin de son set, sorti en tant que Live en 1997, elle teste le «Tyrone» récemment écrit – une riposte acerbe à un partenaire de pas cher. La performance et son accueil ravi sont tous deux tombés dans la légende.

11: «Moi»

Beaucoup des meilleurs morceaux d’Erykah Badu sont des exercices de longue durée pour chevaucher le bon groove – et peu sont plus somptueux que cet effort du producteur de Sa-Ra Creative Partners Shafiq Hussein. Sur un magnifique mélange de battements aléatoires, de lignes de basse serrées et d’arrangements de cuivres doux, Erykah offre une puissante ode à l’amour-propre.

10: «Je ne savais pas»

Le deuxième single de Mama’s Gun a été créé après une visite fatidique au sous-sol de J Dilla à Detroit en 1998. Il est basé sur un échantillon de l’ensemble de jazz-funk Tarika Blue de 1977, Dreamflower, un morceau qu’elle a découvert en parcourant la collection mammouth du producteur.

9: «Disparu bébé, ne sois pas long»

La troisième partie d’une trilogie de chansons racontée du point de vue d’une femme amoureuse d’un arnaqueur errant, Badu a suivi “Otherside Of The Game” et “Danger” de Worldwide Underground avec ce dénouement sensuel. Un autre exemple brillant de son penchant pour les grooves de longue durée, la piste tire son reggae soulful de Ailes‘1979 album track’ Arrow Through Me ‘.

8: «On & On»

Le premier single d’Erykah Badu a eu un impact énorme sur sa sortie. Un hit des deux côtés de l’Atlantique, il lui a valu un Grammy, a amené le mouvement néo-soul émergent à un public plus large et a établi la chanteuse comme l’une des nouvelles étoiles les plus brillantes de la musique. Sa fusion ludique de jazz classique et de hip-hop sonne toujours fraîche comme une marguerite.

7: «AD 2000»

Une complainte pour la mort tragique d’Amadou Diallo, qui a été abattu par des officiers du NYPD en 1999. Conduit par un Stevie Wonder-un support instrumental et mettant en vedette des contributions lyriques et vocales de la légende de la soul Betty Wright, le morceau est la chanson de protestation la plus sincère et la plus puissante de Badu.

6: «Master Teacher Medley»

L’une des pistes les plus à gauche et à la pointe de New Amerykah Part One, le duo de Badu avec Giorgia Anne Muldrow a eu un impact lyrique durable, introduisant le concept Stay Woke – un appel à la diaspora noire pour se souvenir de ses origines de personnes déplacées – au monde.

5: «Prochaine vie»

L’un des meilleurs moments de la néo-âme, cette ballade sensuelle vient du point de vue d’une femme aux pensées romantiques conflictuelles. Déjà attaché, mais avec des sentiments pour quelqu’un d’autre, c’est un conte doux-amer avec une inclinaison métaphysique poétique: “Eh bien, je suppose que je vous verrai la prochaine vie / Peut-être que nous serons des papillons.”

4: «Miel»

Comme c’est typique de Badu ludique et idiosyncrasique de cacher efficacement l’une de ses bombes de dancefloor les plus effervescentes et accessibles. Apparaissant non répertorié à la fin de New Amerykah Part One, «Honey» s’ouvre sur une refonte de «The American Promise» de RAMP avant de se transformer en un entraînement de P-funk lourd et affirmant la vie.

3: «Je te veux»

La pièce maîtresse épique de dix minutes de Worldwide Underground est un Marvin Gaye-une ode sensuelle à la luxure et à la nostalgie, avec les rythmes du clavier de James Poyser imitant magistralement le rythme cardiaque accéléré de l’amoureux.

2: «Yeux verts»

La rupture de Badu avec André 3000 a inspiré le morceau de dix minutes qui a mis fin à son album Mama’s Gun. Sous la forme d’une suite en trois parties, “ Green Eyes ” passe de ses débuts ragtime ludiques au jazz enfumé et à la soul chaleureuse aux reflets cuivrés pour capturer les nombreuses humeurs d’une relation défaillante alors que Badu livre l’une de ses plus émouvantes et ouvertes. performances de cœur.

1: «Le guérisseur»

Poussé par l’échantillon brillamment manipulé du producteur Madlib de Kono Samuarai des Yamasuki Singers, ‘The Healer’ est une ode au pouvoir unificateur du hip-hop. Badu a expliqué au New York Post les paroles de la chanson: «Il y a tellement de façons d’adorer, quelle que soit votre religion. Et pour moi, le hip-hop se fait sentir dans toutes les religions – il a un pouvoir de guérison. Je suis récemment allé en Palestine, à Jérusalem, en Afrique… et tout le monde écoute du hip-hop. Il y a quelque chose à propos de ce son de caisse claire dans lequel toutes sortes de personnes trouvent un sens. »