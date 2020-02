20 des meilleures chansons de Rihanna: une liste de lecture essentielle

Née Robyn Rihanna Fenty, le 20 février 1988, Rihanna n’avait que 15 ans lorsqu’elle a été découverte pour la première fois dans son pays d’origine, la Barbade, par le producteur de disques Evan Rogers. Au cours de l’année suivante, elle a enregistré une bande de démo avec Rogers, qui comprenait le morceau qui deviendrait éventuellement son premier single – et l’une des meilleures chansons de Rihanna de tous les temps. «Pon De Replay» a été décrit par Rolling Stone comme «un morceau de pavot de reggae dancehall avec des rythmes claquants et syncopés rappelant le jazz de big band», et Rihanna a été immédiatement signée pour Def Jam par son PDG d’alors, Jay Z.

Ce n’était que le début d’une carrière mémorable qui, au cours d’une décennie, l’a constamment placée en tête du classement mondial. Nous faisons un voyage à travers la carrière de Rihanna, en nous concentrant sur 20 des meilleures chansons de Rihanna…

Écoutez le meilleur de Rihanna sur Apple Music et Spotify.

Rihanna a sorti son premier album, Music Of The Sun, en mai 2005, et son premier single, Pon De Replay, a atteint le deuxième rang aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis que le album a obtenu une certification d’or et a fermement établi le chanteur comme un nom familier.

Son suivi, Une fille comme moi, est sorti en avril 2006 et était une autre fusion pop et R&B, avec de fortes influences des racines caribéennes de Rihanna. Dans une interview avec MTV, elle a déclaré: «Vocalement, j’ai tellement mûri, et lyrique je parle de choses que je ne chanterais jamais auparavant. Maintenant, je chante des expériences que j’ai vécues et des trucs que d’autres filles de 18 ans vivent, donc tout est question de progression. ” Cette maturité était représentée dans des chansons telles que «SOS» et ‘Infidèle’, qui explorent des thèmes plus adultes tels que l’infidélité et la luxure; le premier était un hit dance-pop qui a échantillonné Cellule douce‘S’ Tainted Love ‘et a valu à Rihanna son premier US No.1.

Dans une tentative de secouer son personnage innocent, Rihanna a pris une image plus audacieuse et plus indépendante pour 2007 Bonne fille est devenue mauvaise. S’adressant au Saskatoon StarPhoenix, elle a déclaré: “J’ai adopté l’attitude de la mauvaise fille et je suis vraiment devenue rebelle et j’ai fait tout ce que je voulais – je ne voulais écouter personne.” Le succès du crossover pop-R & B ‘Parapluie’ était le premier single de l’album, et, avec Jay Z, c’était aussi la première grande collaboration de Rihanna, atteignant le N ° 1 dans 17 pays. Troisième single “Je déteste que je t’aime” était un autre effort de collaboration, co-écrit et mettant en vedette labelmate Ne-Yo. Sortie le 21 août 2007, la chanson a confortablement atteint le statut de platine.

Un tournant majeur dans la progression artistique de Rihanna est venu avec Classé R, sur laquelle elle a secoué son image de princesse pop et a commencé à explorer d’autres genres avec une variété de chansons qui se classent toujours parmi les meilleures chansons de Rihanna. Justin Timberlake, l’un des scénaristes et producteurs figurant sur l’album, a déclaré qu’il représentait un tout nouveau son pour Rihanna, tandis que son collègue producteur Ne-Yo a décrit Rating R comme plus en colère et plus audacieux que ce qui l’avait précédé.

Écrit après son agression par le petit ami de l’époque, Chris Brown, il y avait, sans surprise, des spéculations quant à savoir si l’une des chansons de l’album le mentionnait, bien que Chuck Harmony, un autre coproducteur du disque, ait fait valoir que peu importe le single que Rihanna avait publié, les paroles serait immédiatement associé à Brown. Sur le plan stylistique, le classement R a incorporé des genres tels que le dancehall (‘Garçon impoli’), Latin (‘Je t’aime’) et dubstep, tout en solo ‘Roulette russe’ avait un ton plus sombre et plus intense que tous les efforts précédents de Rihanna.

À l’été 2010, Rihanna a prêté sa voix à plusieurs stars du hip-hop, dont Eminem (‘Aimez la façon dont vous vous allongez’) et Kanye West (‘Toutes les lumières’), le premier étant devenu le single d’Eminem le plus vendu à ce jour, vendant six millions d’exemplaires aux États-Unis seulement. Rihanna a également aidé Canard atteindre son premier goût de la première place au Royaume-Uni quand elle lui a demandé d’apparaître sur son single de 2010 ‘Quel est mon nom?’, la deuxième sortie de sa cinquième sortie en studio, Bruyant. Sorti en novembre de la même année, l’album s’éloigne des thèmes plus sombres de Rated R et revient à la pop optimiste, au R&B et au dancehall, alors que Rihanna voulait recommencer à s’amuser. Le changement a été immédiatement clair avec le premier single, ‘La seule fille dans le monde)’, qui lui a valu le Grammy Award 2011 pour le meilleur enregistrement de danse, et qui fait plus que tenir sa place parmi les meilleures chansons de Rihanna. Troisième single «S&M» a couru au n ° 1 sur le Billboard Hot 100 et a vu Rihanna établir un nouveau record en tant qu’artiste solo avec l’accumulation la plus rapide de dix palmarès.

À peine s’arrêtant pour respirer, Talk That Talk suivi un an plus tard, en novembre 2011, et était une autre sortie dance-pop et R&B dans la veine de Loud. Lead single ‘Nous avons trouvé l’amour’ a ajouté une techno uptempo au mix (gracieuseté de DJ Calvin Harris), a été en tête des classements dans 27 pays et a prouvé que, s’il y a quelque chose à apprendre de la carrière de Rihanna, c’est qu’elle a rarement sorti un single sans battre un record ou deux. Restant au sommet du Hot 100 pendant 10 semaines, ‘We Found Love’ est devenu le n ° 1 le plus ancien de 2011. Le deuxième single de l’album, ‘Tu est le meilleur’, est un mix pop / regga à tempo moyen qui est entré dans le Top 20 aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans 11 autres pays.

Exploiter la même veine riche, tout en incorporant des éléments de hip-hop et de reggae, Sans s’excuser était le septième album studio de Rihanna et son troisième numéro 1 britannique consécutif. Reprenant un crédit de producteur exécutif – comme elle l’a fait pour toutes ses sorties depuis Loud – Rihanna a fait appel aux coproducteurs David Guetta, Stargate, Labrinth et Chase & Status. Signalisation d’un nouveau focus pour le chanteur, premier single «Diamants» était une ballade pop électrique qui, sur le plan lyrique, a laissé les thèmes précédents des relations amoureuses dysfonctionnelles fermement dans le passé et une fois de plus en tête des charts dans plus de 20 pays à travers le monde. Son suivi, la ballade pop et R&B ‘Rester’, a présenté des chants invités de la chanteuse américaine Mikky Ekko et a offert une autre facette de la chanteuse, révélant une vulnérabilité rarement vue dans ses singles.

Après avoir sorti presque un album par an pour toute sa carrière, il y a eu un écart de quatre ans avant que Rihanna ne publie le suivi d’Unapologetic. Après avoir quitté Def Jam pour Roc Nation en 2014, elle a cependant comblé l’écart avec trois singles autonomes, dont le Kanye West et Paul Mccartney collaboration «FourFiveSeconds» et la sortie solo “Bitch Better Have My Money”. Quand Anti finalement apparu, le 28 janvier 2016, il s’agissait initialement d’une exclusivité TIDAL via Westbury Road / Roc Nation, avant de bénéficier d’une sortie plus large. Depuis lors, mener seul ‘Travail’, une autre collaboration avec le rappeur Drake, est devenu le 27e hit du chanteur barbadien et plus ou moins la bande son de 2016, cimentant sa réputation comme l’une des meilleures chansons de Rihanna de tous les temps. Il a été rapidement suivi par “Kiss It Better”.

En novembre 2016, Rihanna est devenue la première artiste à dépasser plus de 100 millions de certifications de chansons Gold et Platinum, dont neuf ventes multi-platine pour ‘We Found Love’, six fois multi-platine pour ‘Stay’, ‘What’s My Name? »Et« Only Girl (In The World) », des ventes multi-platine doublées pour« FourFiveSeconds »et un prix Platine pour« Bitch Better Have My Money ». N’importe laquelle d’entre elles pourrait figurer en tête de liste des meilleures chansons de Rihanna d’un fan; dans une carrière qui n’a été qu’incroyable, la chanteuse affiche un taux de réussite rarement vu ailleurs. Sa capacité à rester fidèle à ses racines est ce qui a gardé sa base de fans originale fidèle, tandis que ses réinventions et explorations continuelles de différents genres attirent de nouveaux auditeurs avec chaque album. Ce qui se démarque à travers ces 20 chansons, c’est sa diversité: actrice, chanteuse et philanthrope, Rihanna est aussi un talent imprévisible qui nous laisse avec impatience son prochain déménagement.