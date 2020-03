En 2002, Norah Jones est venue de nulle part et a conquis le monde avec son premier album, Viens avec moi. Avec sa voix de velours, sa capacité de narration unique et son accompagnement discret au piano, la chanteuse née au New York, née au Texas, a rapidement établi une clientèle internationale importante. Alors que les Grammies pleuvaient sur elle, Jones est devenu un auteur-compositeur accompli, sans peur d’expérimenter en cours de route. Des albums solo aux projets parallèles, les meilleures chansons de Norah Jones retracent sa remarquable progression artistique.

Meilleures chansons de Norah Jones: 20 essentiels de la reine des confessionnaux

20: «Here We Go Again» (2004)

L’un des sommets de carrière de Jones était invité par la fin Ray Charles en duo avec lui sur cette superbe refonte du single ABC de 1967 de la légende du R&B. Malgré les textures contrastées des voix des deux chanteurs, elles se complètent magnifiquement. L’enregistrement comprenait également un solo d’orgue sanctifié par Billy Preston et a ensuite enregistré deux Grammies. Il est apparu sur le studio swansong de Charles, un album en duo intitulé Genius Loves Company.

19: «Jesus, Etc» (Puss N Boots, 2014)

Loin de sa carrière solo, Jones fait partie de deux groupes informels: The Little Willies et un trio féminin, Puss N Boots. Avec ce dernier, elle a chanté cette interprétation chaleureuse d’une chanson de Wilco écrite par le groupe alt.country Jeff Tweedy. Les harmonies vocales proviennent de Sasha Dobson et Catherine Popper. La piste présentée sur le premier groupe Note bleue album, No Fools, No Fun.

18: «Dis à ta maman» (2009)

Définie par un rythme joyeux en deux temps, cette chanson de baiser aux accents country a trouvé Jones unissant à nouveau ses forces à Jesse Harris, auteur de son premier smash, “Ne sais pas pourquoi”. Barbelé et de ton récriminateur, ‘Tell Your Mama’ jette Jones dans le rôle d’un amant qui souffre depuis longtemps et qui a vu la lumière et jure de ne pas perdre son temps avec quelqu’un qui l’a négligée.

17: «Love Me» (The Little Willies, 2006)

Norah Jones a participé à plusieurs projets parallèles au cours de sa carrière de 18 ans, dont l’un de ses membres dans le supergroupe national The Little Willies. “Love Me”, extrait du premier de leurs deux albums, est le morceau le plus célèbre du groupe: une reprise éclatante d’un classique des années 50. Elvis Presley-Numéro Leiber & Stoller associé. Jones reste fidèle à l’esprit mélancolique de l’original, mais son interprétation uniquement émouvante lui donne sa propre touche unique.

16: «Unchained Melody» (2017)

Jones a donné sa propre tournure inimitable et séduisante à ce sujet, Les frères justes‘1965, un classique de la soul aux yeux bleus, pour la bande originale de la série télévisée Amazon The Man In The High Castle, basée sur une histoire dystopique de l’écrivain de science-fiction Philip K Dick. Le producteur Danger Mouse (alias Brian Burton), qui avait travaillé avec Jones sur son album de 2012, Little Broken Hearts, a dirigé la chanson.

15: «Happy Pills» (2012)

L’un des moments les plus accessibles de Little Broken Hearts, la surprenante collaboration de Jones avec Danger Mouse, “Happy Pills” est un pop-rocker étouffant sur l’exorcisation du fantôme d’une histoire d’amour ratée. Co-écrit par la chanteuse avec son producteur, ‘Happy Pills’ a vu Jones dans le tableau Hot Rock Songs de Billboard pour la première fois, où le record a culminé à 44.

14: «Wintertime» (2019)

La fusion sans faille de Jones gospel et les éléments country reflètent deux de ses principales influences musicales, Ray Charles et Willie Nelson. Leur présence, bien que filtrée par la sensibilité de Jones, se ressent dans l’ADN sonore de cette ballade sobre sur le thème de l’hiver, composée du guitariste et producteur de Wilco, Jeff Tweedy. Sorti d’abord en single, il est ensuite apparu sur le mini-album de Jones 2019, Begin Again.

13: «Tragédie» (2016)

Écrit par Jones avec la coproductrice Sarah Oda, ‘Tragedy’ est l’une des chansons les plus remarquables du sixième album de la chanteuse, Pauses d’une journée, qui a vu son retour au style de piano acoustique de ses disques précédents. C’est une ballade romantique moelleuse dont la voix – et, en fait, un solo de piano minimaliste – résume le style discret de Jones.

12: «Après la chute» (2012)

L’un des titres les plus remarquables de Little Broken Hearts, un album que Jones a créé en tandem avec le producteur Danger Mouse au lendemain d’une rupture romantique. Une réflexion oblique sur les événements qui ont conduit les amoureux à se séparer, la voix de Jones atteint une qualité éthérée de sirène en flottant sur une tapisserie dense et bouillonnante de guitare, synthés, piano et cordes entremêlés. Magique et envoûtant.

11: «Chasing Pirates» (2009)

Bien qu’en toile de fond musicale, le single contagieux et nominé aux Grammy Awards de Jones ’ La chute album, était radicalement différent de tout ce qu’elle avait fait auparavant, il n’y avait aucune erreur de la belle voix de Jones. Écrit par Jones et produit par Jacquire King, collaboratrice de Kings Of Leon, ‘Chasing Pirates’, avec son ton fantaisiste et son ambiance floue et teintée de rock, a prouvé que la chanteuse pouvait s’étendre confortablement au-delà de ses racines jazz.

10: «Penser à toi» (2007)

Un hymne midtempo à désirer, avec une nuance nostalgique, écrit par Jones avec Ilhan Erşahin de son groupe de carrière pré-solo Wax Poetic, cette chanson produite par Lee Alexander était le single principal du troisième album du chanteur, Not Too Late. Il l’a vue entrer dans le Hot 100 de Billboard pour la première fois depuis «Je ne sais pas pourquoi». La légendaire chanteuse soul de la Nouvelle-Orléans, Irma Thomas, a repris la chanson un an plus tard.

9: «Que suis-je pour vous» (2004)

Reflétant sa croissance en tant qu’auteur-compositeur, le deuxième album de Norah Jones, Se sent comme à la maison, comprenait cinq chansons originales, dont «What Am I To You», une ballade midtempo émouvante. C’est une chanson d’amour douloureuse sur laquelle Jones découvre son cœur avec un appel à l’honnêteté de son amant, en espérant qu’il partage sa profondeur de passion et de dévouement.

8: «Ces mots doux» (2004)

Avec sa combinaison simple mais éloquente de délicats accords de piano et de guitare douce encadrant la voix sonore de Jones, cette méditation douce sur la romance est un exemple par excellence du style discret indélébile du chanteur. Co-écrit par Jones, alors producteur, Lee Alexander, pour Feels Like Home, le morceau présente également l’écrivain de «Je ne sais pas pourquoi» Jesse Harris à la guitare. L’apparente simplicité de cette performance sincère masque la sophistication musicale innée de Jones.

7: «Allume-moi» (2002)

Jones canalise une ambiance R&B old-school à ce sujet, sa reprise fabuleusement émouvante d’un air vintage et obscur de John D Loudermilk qui est d’abord apparu comme le revers du single MGL de 1961 de la chanteuse américaine Mark Dinning «Lonely Island», et a ensuite été couvert par Nina simone. Méditation sur le désir et le désir, la version de Jones de Turn Me On est apparue sur la bande originale du film Love Actually de 2003.

6: «Ce n’est pas Noël» jusqu’à ce que vous reveniez à la maison »(Puss N Boots, 2017)

Enregistrée exclusivement pour Spotify dans le studio new-yorkais de la compagnie, cette chanson est un original de Jones de haute qualité dont le thème de l’espoir et du désir est livré dans le style country-esque intime des deux premiers albums de la chanteuse. Jones a ensuite enregistré la chanson en direct en utilisant un arrangement différent avec son trio à temps partiel Puss N Boots pour l’EP 2019 du groupe, Dear Santa. Déjà un ajout populaire au répertoire de Jones, il semble destiné à devenir un favori classique de Yuletide.

5: «Sept ans» (2002)

Bien que le premier album de Jones soit sorti sur le label de jazz emblématique Blue Note, comme cette douce rumination populaire le montre clairement, il était à la fois stylistiquement et conceptuellement éloigné du monde de bebop. Écrit par Lee Alexander, la chanson met en valeur les filigranes de guitare acoustique douce de Kevin Breit avec son solo de guitare slide bluesy. C’est un exemple sublime de l’honnêteté émotionnelle sincère qui définit l’approche du chant de Jones.

4: «Continuer» (2016)

Après les détours stylistiques de ses albums plus expérimentaux, The Fall de 2009 et Little Broken Hearts de 2011, sur lesquels elle a joué de la guitare et plongé dans l’alt.rock et la musique électronique, Jones est retournée à son piano de marque sur les Day Breaks plus imprégnés de jazz. «Carry On» est un joyau auto-écrit dont le thème évite la déception romantique et va de l’avant. Il recrée l’approche intime entre pays et évangile de ses travaux antérieurs.

3: «Sunrise» (2004)

Le vrai pouvoir de la voix de Jones réside dans son phrasé délicat, sa prestation conversationnelle et son expression émotionnelle nuancée. Ces qualités sont parfaitement illustrées par ‘Sunrise’, la chanson d’introduction et premier single de son deuxième album, Feels Like Home. Une ballade légèrement ondulée folklorique, «Sunrise» s’est avérée captivante en raison des performances vocales magnétiques de Jones. Elle a écrit la chanson avec le bassiste et producteur Lee Alexander, vendant suffisamment d’exemplaires pour gagner un disque d’or et remportant également un Grammy dans la catégorie Meilleure performance vocale féminine.

2: «Viens avec moi» (2002)

Cela, la chanson titre captivante du premier album de Jones, a prouvé que la chanteuse née de Big Apple était bien plus qu’une voix magnifique: elle pouvait également écrire des chansons bien conçues et affectant émotionnellement. D’une humeur rêveuse et d’une qualité ardente, «Come Away With Me» est une ballade aux influences country qui scintille d’une beauté envoûtante. Sorti comme le deuxième single de Jones, il a été un succès dans le monde entier et a culminé au n ° 20 dans le Top 20 américain des adultes.

1: «Je ne sais pas pourquoi» (2002)

En tête de notre liste des meilleures chansons de Norah Jones, ce numéro de Jesse Harris, dirigé par le producteur vétéran de R&B Arif Mardin, a lancé la carrière de l’auteur-compositeur-interprète et a été salué comme un classique instantané. Son ambiance discrète et son subtil mélange d’éléments soul, jazz et country incarnent le style distinctement chaleureux et intime de Jones. Le premier single de son premier album multi-platine, Come Away With Me, ‘Don’t’s Know Why’ s’est avéré un succès mondial et a valu à Jones trois Grammy Awards.