20 étiquettes dirigent les revenus du bandcamp vers leurs artistes

Le coronavirus a mis l’industrie de la musique live complètement en suspens, mettant en péril les moyens de subsistance des artistes qui dépendent des tournées. Le 20 mars, Bandcamp renoncera à ses parts de revenus pendant 24 heures afin de «mettre l’argent indispensable directement dans les poches des artistes». Les labels, distributeurs et plateformes indépendants ont annoncé des pratiques similaires dans le sillage de la crise. Ci-dessous, par ordre alphabétique, vous trouverez une liste courante des entreprises qui renoncent aux frais ou qui reversent les revenus des achats de musique directement et entièrement aux artistes.

Bada bing!

Le 20 mars, Ba Da Bing, basée à Brooklyn! Records dirigera les revenus de toutes les ventes numériques, Bandcamp ou autre, vers ses artistes. “Notre accord normal est une répartition 50/50 après coûts, mais il y a trop d’artistes dans le besoin immédiat”, a expliqué le label. Artistes sur le Ba Da Bing! la liste comprend: Noveller, Julie Byrne, Katie Von Schleicher, Aoife Nessa Frances et Cross Record.

Pistes capturées

Captured Tracks donnera 100% des revenus du Bandcamp générés par sa liste actuelle directement aux artistes. Cela s’appliquera de minuit à minuit dans le Pacifique le 20 mars et toutes les versions seront réglées pour payer ce que vous voulez. “Nous vous encourageons à soutenir ces artistes indépendants autant que vous le pouvez”, lit-on dans un communiqué. Les bandes sur les pistes capturées comprennent: DIIV, Chastity, Wild Nothing et HXXS.

Citrus City

Le label de cassette vidéo Citrus City a toujours mis les revenus de ses ventes numériques directement vers les artistes, mais le label Richmond / Brooklyn s’est engagé à obtenir des fonds pour ses actes le plus rapidement possible à la lumière de la crise actuelle. La liste de Citrus City comprend: pedazo de carne con ojo, Look Vibrant et Peaer.

Sons fabriqués

Au cours des deux prochaines semaines, le label indépendant basé à Pittsburgh, Crafted Sounds, remettra tous les fonds numériques et tous les revenus des ventes de bandes aux artistes de sa liste.

Diatribe

Le label irlandais de jazz, d’electronica et de classique Diatribe Records a accordé une réduction de 20% sur l’ensemble de son catalogue, tous les bénéfices des ventes numériques effectuées le 20 mars étant directement reversés aux artistes.

Don Giovanni

Pour coïncider avec la décision de Bandcamp, Don Giovanni Records remettra également tout l’argent qu’il recevra le 20 mars aux artistes. Les artistes notables avec des sorties sur le label incluent: Moor Mother, Screaming Females, Painted Zeros, Chis Gethard et Fat Tony.

Double Double Whammy

Le produit numérique de Bandcamp de DDW ira directement à ses artistes, dont Hovvdy, Great Grandpa, Florist et Lomelda. “Il y a tellement de grands labels qui font ça en ce moment”, lit un tweet de Double Double Whammy. “Construisez cette collection, faites-en la vôtre.”

Exploser dans le son

Exploding in Sound de Brooklyn est un autre label indépendant qui met toujours 100% du produit de Bandcamp directement à leurs artistes. “Ce vendredi, les bonnes gens de Bandcamp renoncent à leur coupe, alors s’il vous plaît consultez toutes les pages de notre groupe et téléchargez-vous de la bonne musique”, a déclaré le label. Les artistes incluent: Water From Your Eyes, Ovlov et Kal Marks.

Père fille

Father / Daughter a commencé à diriger toutes les ventes de Bandcamp vers leurs artistes le 13 mars et continuera de le faire dans un avenir prévisible. Le label met également en évidence des artistes en tournée sur la liste qui sont touchés par la pandémie de COVID-19, notamment Vagabon, Sir Babygirl, Remember Sports, NNAMDÏ, Diet Cig, Tasha et Esther Rose.

Fire Talk

L’ensemble du catalogue Bandcamp de Fire Talk sera payé à votre guise le 20 mars pour coïncider avec l’initiative de Bandcamp. Les actes sur l’étiquette incluent: Fran, DEHD, Deeper, Mamalarky et Dreamcrusher.

Ghostly International

Le 20 mars, le label de Brooklyn Ghostly International versera toutes les redevances numériques à leurs artistes. Le label a également publié un guide sur son site Web intitulé «Creative Work: A Self Sufficiency Primer’s Guide» qui fournit aux artistes et aux fans des idées pour «monétiser leur travail, mais aussi soutenir le travail des artistes qu’ils aiment».

Hyperdub

Le 18 mars, le pilier électronique de Londres, Hyperdub, a annoncé qu’il donnerait tout l’argent des ventes de Bandcamp directement à ses artistes jusqu’à la fin du mois. “Si vous le pouvez, nous vous encourageons à creuser profondément dans le catalogue et à montrer notre soutien”, lit un communiqué. “Il est maintenant temps de découvrir cet artiste qui vous intéressait.” Les producteurs de la liste incluent: Burial, Jessy Lanza, DJ Spinn et Ikonika.

Écailles carénées

Le label basé à Austin, Keeled Scales – qui abrite Buck Meek, The Deer, Twain et bien d’autres encore de Big Thief – affirme que ses revenus Bandcamp iront directement aux artistes.

Fusionner

Merge a déclaré qu’il renoncerait à sa part d’étiquette des revenus de Bandcamp le 20 mars, de sorte que toutes les ventes de la plateforme iront directement aux artistes. Les actes signés sur l’étiquette comprennent: Waxahatchee, William Tyler, TORRES, Wye Oak et Caribou.

Nouveaux records d’Amsterdam

Le label classique contemporain et New Amsterdam Records à but non lucratif centré sur l’artiste donnent toujours 100% de leurs ventes d’albums à leurs artistes. Les compositeurs sur la liste incluent: Caroline Shaw, yMusic, Mary Halvorson et bien d’autres.

Orindal

Orindal Records de Chicago a annoncé qu’il renoncerait également à leur part d’étiquette des revenus de Bandcamp jusqu’au 20 mars. Les groupes comprennent: Gia Margaret, Moon Racer, Dear Nora et Friendship.

Polyvinyle

Le polyvinyle partage généralement ses revenus avec les artistes. Du 20 au 31 mars, cependant, le label renoncera à sa prise sur les ventes numériques de Bandcamp, donnant l’argent aux artistes. De plus, toutes les versions numériques antérieures à 2020 seront payées ce que vous voulez, à partir de 1 $. Toutes les versions 2020 seront également payantes, mais à partir de 5 $. Les signataires en polyvinyle comprennent: Alvvays, Xiu Xiu et Jay Som.

Prothétique

Le label de heavy metal Prosthetic Records, qui compte des groupes comme Huntsmen et WVRM parmi ses signataires, dirigera tous les profits des ventes de Bandcamp effectuées le 20 mars vers ses groupes. Le label a également sorti un sampler pay-what-you-want.

Run for Cover

Le 16 mars, Run for Cover a annoncé que l’intégralité de son catalogue serait pay-what-you-want, avec 100% des recettes versées à ses artistes et groupes. “Si vous cherchez un moyen de soutenir directement l’un de nos artistes qui éprouve des difficultés financières en raison d’annulations de tournées, voici votre chance”, a déclaré le label. Des artistes comme Field Medic, Georgia Maq et Horse Jumper of Love font partie des artistes dont les concerts ont été annulés.

Maison Sargent

Sargent House dirigera 100% de tous les revenus du Bandcamp vers ses artistes. “Nous ne pouvons le faire que pour les disques sortis par SH – tous les disques de nos artistes ne sont pas par notre intermédiaire”, note le label. “Mais la plupart le sont, achetez-les quand même et faites un don si vous le pouvez.” Les artistes signés à Sargent House incluent: The Armed, LINGUA IGNOTA, Chelsea Wolfe et Ioanna Gika.

.