20 morceaux de sensibilisation du poète lauréat du hip-hop

Commun est l’un des MC les plus renommés de l’histoire du hip-hop, aidant à mettre Chicago sur la carte, car les côtes est et ouest continuaient de le faire. Depuis que le jeune rappeur de South Side a sorti ses débuts stellaires, Can I Borrow A Dollar?, En 1992, l’homme né Lonnie Corant Jaman Shuka Rashid Lynn, a organisé une immense discographie d’albums expérimentaux et édifiants et une pléthore de hochements de tête, pensait -provoquer des singles qui rendent les meilleures chansons communes essentielles pour les têtes de hip-hop partout dans le monde.

Recueilli par la critique, Common a reçu un Emmy, un Grammy et un Oscar pour son sens aigu de l’écriture de chansons – un exploit rare et un témoignage de son évolution en tant qu’artiste. Bien qu’il soit devenu un acteur, un activiste et un auteur à succès, Common est toujours le parolier remarquable de Windy City.

20: «One-Nine-Nine-Nine» (avec Talib Kweli et Sadat X)

Hors de la compilation de Rawkus Records Soundbombing II, «One-Nine-Nine-Nine» présente une intro de Talib Kweli, un couplet invité de Sadat X et une production soul de Hi-Tek. Pendant ce temps, Common était affilié à l’esprit underground de Rawkus. De ses nombreuses collaborations avec des artistes de Rawkus, «One-Nine-Nine-Nine» est un millésime essentiel commun, avec le MC montrant sa morsure au micro: «Vérifiez, c’est comme si je me battais pour la liberté / Écrire pour la liberté / Ces maisons de disques ni__as, je n’aime pas quand je les vois / Mes ancêtres, quand j’écris, je les vois et je parle avec eux / Hopin ‘dans la terre promise, je peux marcher avec eux. »

19: «Ghetto Dreams» (avec Nas)

Il a fallu près de 30 ans pour deux des MC les plus annoncés, Common et Nas, pour monter sur une piste ensemble. Le premier single du neuvième album de Common, The Dreamer / The Believer, ‘Ghetto Dreams’ canalise un son des années 90 au boom bap avec No ID pour une production brûlante. En chevauchant un échantillon de “Let’s Make It Last” des Fellows, les deux paroliers réfléchissent à grandir dans leurs cagoules respectives et à la façon dont les rêves peuvent se réaliser même contre des obstacles insurmontables. Sans aucun doute, «Ghetto Dreams» est un duo légendaire de deux titans hip-hop.

18: «Take It EZ»

En tant que premier single de son premier album, Can I Borrow a Dollar?, ‘Take It EZ’ était l’introduction au monde de Common (alors connue sous le nom de Common Sense). Il a presque à lui seul mis Chicago sur la carte comme un espace émergent pour le hip-hop underground. Produit par No ID, ‘Take It EZ’ préfigurait la grandeur des meilleures chansons de Common.

17: «Universal Mind Control» (avec Pharrell Williams)

Inspiré du classique «Planet Rock» d’Afrika Bambaataa, «Universal Mind Control» a vu le MC à l’esprit social explorer son côté plus hédoniste. Produit par The Neptunes et mettant en vedette Pharrell Williams sur le refrain, le morceau trouve Common s’écartant de l’influence de l’âme de ses précédents albums pour un son plus axé sur la danse qui démontre sa polyvalence. Il est devenu son deuxième single le plus performant aux États-Unis et a culminé à la 62e place du Billboard Hot 100.

16: «Come Close» (avec Mary J Blige)

Au milieu de la philosophie repoussant les limites de l’album de 2002 de Common, Electric Circus, ‘Come Close’ était le seul single radio. Sans vergogne rap-ballade et coupe crossover R&B qui enrôle l’âme de la reine du hip-hop, Mary J Blige, sur le refrain, “Come Close” a révélé le côté sensible de Common et a même servi de proposition de mariage à sa petite amie d’alors, Erykah Badu.

15: ‘They Say’ (avec Kanye West et John Legend)

Un nombre étonnant de ÊTRE, «They Say» est une collaboration de brouillage entre Common, un autre natif de Windy City Kanye West et John Legend. Réplique triomphante à tous les ennemis, «Ils disent» est une source d’aspiration et d’inspiration. Parmi les nombreuses collaborations de Common et Kanye, le morceau capture la chimie unique de deux vétérans qui ont changé le jeu.

14: «Lettre aux libres» (avec Bilal)

Après avoir écrit le titre oscarisé «Glory» pour le film triomphant d’Ama DuVernay, Selma, Common et la réalisatrice se sont à nouveau associés sur son puissant documentaire 13e, où le MC a livré ce film passionné, politiquement chargé chanson pour la bande originale. S’attaquant à l’incarcération de masse des Afro-Américains, Common poursuit le riche héritage de la musique de protestation afro-américaine. Produit par Karriem Riggins et Robert Glasper, avec le falsetto signature de Bilal accroché, ‘Letter To The Free’ a remporté Common an Emmy, faisant de lui le seul artiste hip-hop qui hésite à entrer dans le cercle des gagnants d’EGOT.

13: «The Bizness» (De La Soul, avec Common)

Si le collectif Native Tongues avait des descendants musicaux, Common en ferait partie. Alors, quand le groupe légendaire De La Soul l’a sollicité pour une place d’invité sur “The Bizness”, c’était un moment de bouclage. Sur ‘The Bizness’, les MC visent à frapper les rappeurs et le matérialisme dans le hip-hop, et à faire avancer la culture avec leur talent artistique. Apparaissant sur «The Bizness» avec le De La Soul solidifié Common comme une force avec laquelle il faut compter.

12: «Act Too (The Love Of My Life)» (The Roots, featuring Common)

De l’album phare de The Roots Les choses s’effondrent , «Act Too (The Love Of My Life)», voit Common reprendre là où il s’était arrêté sur son classique de 1994, «I Used To Love HER». Les échanges de bars avec un autre MC d’élite, Black Thought, Common, critiquent l’état désolant du hip-hop, encore une fois saturé de matérialisme et manquant de créativité.

11: «Témoigner»

Témoignage saisissant de crime et de trahison, «Témoigner» montre les habiletés de narration habiles de Common. Construit autour d’une boucle vocale géniale de «Innocent Til Proven Guilty» de Honey Cone (gracieuseté de Kanye), «Testify» est une histoire de chagrin et de trahison dans un groove soul des années 70. Accompagné d’une vidéo haut de gamme mettant en vedette Tarij. P Henson, le single a été nominé pour la meilleure performance solo de rap aux 48th Grammy Awards.

10: «Respiration» (Black Star, avec Common)

La Sainte Trinité de la scène rap underground de la fin des années 90, Mos Def, Talib Kweli et Common ont uni leurs forces sur ce classique de Mos Def et Talib Kweli sont Black Star . Sur la piste de six minutes, chaque MC peint à tour de rôle une image vivante des dures réalités de la vie urbaine, représentant le summum du lyrisme de haut niveau.

9 ‘Go!’ (Avec John Mayer)

Avec des percussions de Num Amuntehu et des rayures de A-Trak, «Go!» Explore le côté sensuel de Common, en appliquant ses talents de narrateur à des enchevêtrements intimes. Avec Kanye sur les planches et John Meyer sur les chœurs, la piste contourne les clichés et fonctionne aussi bien si vous la cognez après des heures ou sur un long trajet.

8: «Retrospect For Life» (avec Lauryn Hill)

Dans le monde axé sur la testostérone du hip-hop, la vulnérabilité n’est pas toujours un atout précieux, mais pour Common, c’est juste une autre avenue à explorer. Il n’y a pratiquement pas de sujet qu’il n’abordera pas, de l’agitation de rue à la violence armée et, dans ce cas, à l’avortement. Toujours perspicace et profond, Common devient introspectif alors qu’il se débat avec le dilemme moral d’une grossesse non désirée. Avec Lauryn Hill sur le crochet, les émotions honnêtes et brutes de ce single de 1997 résonnent encore.

7: «Love Of My Life (An Ode To Hip Hop)» (Erykah Badu, avec Common)

En 2002, Common et Erykah Badu étaient un couple de hip-hop puissant, mais leur relation remonte à plus loin, quand Badu a sauté sur sa piste de 1997 «All Night Long». Les deux se relieraient à nouveau sur ce hit du Top 10. Sorti sur la bande originale de Brown Sugar, ‘Love Of My Life’ est une autre lettre d’amour au hip-hop, l’un des thèmes lyriques préférés de Common; cela lui a valu son premier Grammy, pour la meilleure chanson R&B.

6: «Résurrection»

La chanson-titre de son album en petits groupes, «Resurrection» a marqué la fin de Common Sense et le début de Common. “Je titube dans le rassemblement possédé par un bagouteur / Qui se disperse / Au-dessus du monde, ma voix voyage, démêlant mon abdomen / C’est du slime qui babille” des grammaires masculines “, il coule sur un jazz instrumental. Cela a non seulement donné le ton à l’album, mais a également mis en mouvement une nouvelle phase de la carrière de Common.

5: «Le peuple» (avec Dwele)

Venant dans la foulée du BE largement acclamé, Common est revenu plus fort que jamais avec son superbe morceau «The People», le premier single de son sixième album, Finding Forever. La chimie de Common et de Kanye est indéniable car le duo de Chicago a concocté un autre joyau. Kanye en a profité pour rendre hommage au regretté, grand J Dilla, qui venait de décéder un an plus tôt. Pour un rappeur qui se targeait d’être un homme du peuple, le single a rappelé la véritable place de Common dans le hip-hop.

4: «The 6th Sense» (avec Bilal)

En ouvrant la chanson avec la célèbre phrase de Gil Scott-Heron “La révolution ne sera pas télévisée”, Common s’affirme lui-même et sa nouvelle direction musicale sur “The Sixth Sense”. Produit magistralement par DJ Premier, et la seule chanson sur Comme l’eau pour le chocolat non produit par un membre de The Soulquarians, Common aborde un large éventail de sujets, notamment l’afrocentricité, les changements dans la culture hip-hop et une pléthore de maux sociaux. En tant que premier single de l’album, “The Sixth Sense” a fait la chronique de l’ascension continue de Common comme l’un des meilleurs MC du jeu.

3: «The Corner» (avec Kanye West et The Last Poets)

Si quelqu’un pensait que Common était un peu trop éclectique sur Electric Circus, Common l’a ramené dans les rues avec “The Corner”. Kanye échantillonne habilement «You Make The Sun Shine» de The Temprees et «What It Is» de Les tentations pour une piste percutante qui ressemble à un hiver de Chicago sur le côté sud. Le son granuleux et les récits détaillés de “The Corner” ont marqué un retour aux jours de la résurrection de Common, quelque chose que les fans inconditionnels de Common attendaient. Avec l’ajout de The Last Poets, Common rend hommage au passé tout en se lançant dans un nouvel avenir pour le hip-hop.

2 «La lumière»

Avec J Dilla en production, un échantillon haché de Bobby Caldwell d’Open Your Eyes était parfait pour Common afin de créer son plus grand succès en tant qu’artiste principal. Partageant passionnément son amour pour Erykah Badu, qui fait également une apparition dans la vidéo, “The Light” résume tout ce que les Soulquarians étaient. Sans compromettre son intégrité artistique, «The Light» a été le premier goût de Common pour le succès grand public et il l’a accompli en étant son moi authentique, rappant sur l’amour.

1: «Je l’aimais»

Sans doute l’une des meilleures chansons de l’histoire du hip-hop, “ I Used To Love HER ” trouve Common hip hop personnifiant afin de créer une chanson à la musique qu’il aimait autrefois, déplorant la façon dont le genre est devenu trop commercialisé en raison d’un afflux massif. du rap traditionnel dans les années 90. Produit par No ID, à partir d’un échantillon de «The Changing World» de George Benson, le paysage sonore était parfaitement conçu pour la narration innovante de Common. Plus de deux décennies plus tard, ‘I Used To Love HER’ reste l’un des moments les plus marquants du hip-hop: un classique dans tous les sens du terme.